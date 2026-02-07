हापुड़ में NEET छात्र 17 दिन से लापता; ऑनलाइन गेम खेलने पर टोका था, पिता बोले- गेम पर लगे प्रतिबंध
सीओ अनीता चौहान ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया था.
हापुड़ : पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र से 24 जनवरी को एक किशोर (16) लापता हो गया. करीब 17 दिन बाद भी किशोर का कोई सुराग नहीं मिला है. किशोर का फोन भी लगातार बंद जा रहा है. परिजनों ने इस मामले में पिलखुवा कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई हुई है.
पूरा मामला जनपद हापुड़ के पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र का है. पिता ने बताया कि वह 24 जनवरी 2026 को रात करीब 8:30 बजे घर से निकल गया था. वह गाजियाबाद से नीट की तैयारी कर रहा था.
पिता ने बताया कि बेटे को ऑनलाइन गेम की लत लग गई थी. वह कई महीनों से लगातार हर समय गेम खेलता रहता था. 24 जनवरी को किशोर को गेम खेलने के लिये रोका था. उन्होंने बताया कि रात करीब 8:30 बजे बेटा घर से अचानक लापता हो गया. किशोर के लापता होने के बाद परिजनों ने रिश्तेदारी और अन्य संभावित स्थानों पर तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल सकी.
किशोर का फोन भी लगातार बंद जा रहा है. जिससे परिजनों की चिंता ओर बढ़ गई. पिता ने 27 जनवरी को इस मामले में पिलखुवा कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई थी. करीब 17 दिन बाद भी किशोर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है. लापता किशोर के माता-पिता और परिजन बेटे के आने की राह देख रहे हैं.
पिता योगेंद्र सिंह ने बताया कि बेटा हर समय ऑनलाइन गेम खेलता रहता था. पढ़ाई करने की बात कही थी, जिसके बाद अचानक लापता हो गया. पिता ने सरकार से ऑनलाइन गेम बंद करने की गुहार लगाई है. उन्होंने सरकार से ऑनलाइन गेम बैन करने की बात कही है.
इस मामले में सीओ अनीता चौहान ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया था. पुलिस की दो टीमें लापता छात्र की तलाश कर रही हैं. जल्द ही छात्र को सकुशल बरामद कर लिया जाएगा.
