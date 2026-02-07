ETV Bharat / state

हापुड़ में NEET छात्र 17 दिन से लापता; ऑनलाइन गेम खेलने पर टोका था, पिता बोले- गेम पर लगे प्रतिबंध

सीओ अनीता चौहान ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया था.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 7, 2026 at 3:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हापुड़ : पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र से 24 जनवरी को एक किशोर (16) लापता हो गया. करीब 17 दिन बाद भी किशोर का कोई सुराग नहीं मिला है. किशोर का फोन भी लगातार बंद जा रहा है. परिजनों ने इस मामले में पिलखुवा कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई हुई है.


पूरा मामला जनपद हापुड़ के पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र का है. पिता ने बताया कि वह 24 जनवरी 2026 को रात करीब 8:30 बजे घर से निकल गया था. वह गाजियाबाद से नीट की तैयारी कर रहा था.

पिता ने बताया कि बेटे को ऑनलाइन गेम की लत लग गई थी. वह कई महीनों से लगातार हर समय गेम खेलता रहता था. 24 जनवरी को किशोर को गेम खेलने के लिये रोका था. उन्होंने बताया कि रात करीब 8:30 बजे बेटा घर से अचानक लापता हो गया. किशोर के लापता होने के बाद परिजनों ने रिश्तेदारी और अन्य संभावित स्थानों पर तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल सकी.

किशोर का फोन भी लगातार बंद जा रहा है. जिससे परिजनों की चिंता ओर बढ़ गई. पिता ने 27 जनवरी को इस मामले में पिलखुवा कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई थी. करीब 17 दिन बाद भी किशोर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है. लापता किशोर के माता-पिता और परिजन बेटे के आने की राह देख रहे हैं.

पिता योगेंद्र सिंह ने बताया कि बेटा हर समय ऑनलाइन गेम खेलता रहता था. पढ़ाई करने की बात कही थी, जिसके बाद अचानक लापता हो गया. पिता ने सरकार से ऑनलाइन गेम बंद करने की गुहार लगाई है. उन्होंने सरकार से ऑनलाइन गेम बैन करने की बात कही है.

इस मामले में सीओ अनीता चौहान ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया था. पुलिस की दो टीमें लापता छात्र की तलाश कर रही हैं. जल्द ही छात्र को सकुशल बरामद कर लिया जाएगा.

यह भी पढ़ें : मुरैना में रहस्यम तरीके से गायब हुए 7 बच्चे, कोई स्कूल के लिए निकला तो कोई कोचिंग

यह भी पढ़ें : क्यों खतरनाक है कोरियन 'Love Game'? गाजियाबाद की तीन बहनों की मौत के बाद माता-पिता को क्या जानने की जरूरत

TAGGED:

HAPUR NEWS
STUDENT MISSING IN HAPUR
हापुड़ में छात्र लापता
HAPUR LATEST NEWS
HAPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.