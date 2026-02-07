ETV Bharat / state

हापुड़ में NEET छात्र 17 दिन से लापता; ऑनलाइन गेम खेलने पर टोका था, पिता बोले- गेम पर लगे प्रतिबंध

हापुड़ : पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र से 24 जनवरी को एक किशोर (16) लापता हो गया. करीब 17 दिन बाद भी किशोर का कोई सुराग नहीं मिला है. किशोर का फोन भी लगातार बंद जा रहा है. परिजनों ने इस मामले में पिलखुवा कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई हुई है.



पूरा मामला जनपद हापुड़ के पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र का है. पिता ने बताया कि वह 24 जनवरी 2026 को रात करीब 8:30 बजे घर से निकल गया था. वह गाजियाबाद से नीट की तैयारी कर रहा था.

पिता ने बताया कि बेटे को ऑनलाइन गेम की लत लग गई थी. वह कई महीनों से लगातार हर समय गेम खेलता रहता था. 24 जनवरी को किशोर को गेम खेलने के लिये रोका था. उन्होंने बताया कि रात करीब 8:30 बजे बेटा घर से अचानक लापता हो गया. किशोर के लापता होने के बाद परिजनों ने रिश्तेदारी और अन्य संभावित स्थानों पर तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल सकी.

किशोर का फोन भी लगातार बंद जा रहा है. जिससे परिजनों की चिंता ओर बढ़ गई. पिता ने 27 जनवरी को इस मामले में पिलखुवा कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई थी. करीब 17 दिन बाद भी किशोर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है. लापता किशोर के माता-पिता और परिजन बेटे के आने की राह देख रहे हैं.