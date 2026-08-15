ETV Bharat / state

छात्र आंदोलन का 22वां दिन: हाथ में तिरंगा लिए युवा पहुंचे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, देशभक्ति से सराबोर हुआ माहौल

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जयपाल सिंह स्टेडियम में बड़ी संख्या में युवाओं और छात्रों का जुटान हुआ.

student-gathered-at-jaipal-singh-stadium-on-independence-day
देशभक्ति से सराबोर हुआ जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 15, 2026 at 12:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: JPSC-JSSC परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ छात्रों का आंदोलन आज 22वें दिन भी जारी है. स्वतंत्रता दिवस के दिन हाथ में तिरंगा और सरफरोशी की तमन्ना जैसे जोश और उत्साहित करने वाले देशभक्ति के गीतों से पूरा जयपाल सिंह मुंडा गुलजार है. 10 अगस्त को विधानसभा मार्च के बाद स्वतंत्रता दिवस पर बड़ी संख्या में युवा और छात्रों एक बार फिर जयपाल सिंह स्टेडियम में जुटान हुआ.

जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का जुटान (Etv Bharat)

आंदोलित छात्र संगठनों, खासकर JPSC-JSSC रिफार्म मंच के आह्वान पर शनिवार को होने वाले तिरंगा मार्च में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में युवा राज्य के अलग-अलग हिस्से से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचे. युवा अपनी मांगों के समर्थन में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से लालपुर होते हुए परमवीर अल्बर्ट एक्का चौक तक तिरंगा मार्च निकालेंगे.

Jaipal Singh Munda Stadium filled with the spirit of patriotism
जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम (ETV BHARAT)

तिरंगा मार्च से पहले पूरा जयपाल सिंह स्टेडियम देशभक्ति की गीतों पर थिरकते युवाओं से सराबोर नजर आ रहा है. कहीं पारंपरिक वेशभूषा में युवा राष्ट्रभक्ति के गीतों पर थिरक रहे हैं तो कहीं तिरंगा लिए युवाओं की टोली तिरंगा मार्च निकालने की तैयारी में लगे हैं.

Jaipal Singh Munda Stadium filled with the spirit of patriotism
जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का जुटान (ETV BHARAT)

CBI जांच और 14वीं JPSC रद्द करने की मांग पर अड़े हैं छात्र

14वीं JPSC में हुई गड़बड़ी के खिलाफ जारी आंदोलन आज 22 वें दिन भी जारी है. इस बीच कई आंदोलनकारी आमरण अनशन के दौरान अस्पताल गए. विधानसभा मार्च के दौरान लाठी चार्ज में कई छात्र घायल हुए, लेकिन छात्रों का आंदोलन अभी भी जारी है. इसे लेकर सरकार और छात्रों के बीच तीन बार वार्ता भी हुई, लेकिन छात्रों की मांग के अनुरूप नहीं रहा. छात्रों की मांग है कि परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों की सीबीआई जांच हो. साथ ही 14वीं JPSC को रद्द करने की मांग की, जिस पर अभी तक सरकार सहमत नहीं हुई है और छात्रों का आंदोलन आज भी जारी है.

Jaipal Singh Munda Stadium filled with the spirit of patriotism
हाथ में तिरंगा लिए युवा पहुंचे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम (ETV BHARAT)

ये भी पढ़ें: JPSC-JSSC Protest: राज्य सरकार के खिलाफ स्टूडेंट्स का पुतला दहन, परीक्षाओं को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की मांग

तिरंगा यात्रा की तैयारी जानने धरना स्थल पहुंचे एसडीओ और एडीएम, छात्रों से जुटाई जानकारी

JPSC-JSSC प्रोटेस्ट: आंदोलनरत छात्रों की अपील, कहा-समर्थन करें, पर आंदोलन को भटकाने की कोशिश न करें

TAGGED:

JPSC STUDENT PROTEST
JPSC PROTEST
स्वतंत्रता दिवस
INDEPENDENCE DAY
JPSC JSSC PROTEST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.