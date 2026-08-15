ETV Bharat / state

छात्र आंदोलन का 22वां दिन: हाथ में तिरंगा लिए युवा पहुंचे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, देशभक्ति से सराबोर हुआ माहौल

देशभक्ति से सराबोर हुआ जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम ( Etv Bharat )