छात्र आंदोलन का 22वां दिन: हाथ में तिरंगा लिए युवा पहुंचे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, देशभक्ति से सराबोर हुआ माहौल
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जयपाल सिंह स्टेडियम में बड़ी संख्या में युवाओं और छात्रों का जुटान हुआ.
Published : August 15, 2026 at 12:36 PM IST
रांची: JPSC-JSSC परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ छात्रों का आंदोलन आज 22वें दिन भी जारी है. स्वतंत्रता दिवस के दिन हाथ में तिरंगा और सरफरोशी की तमन्ना जैसे जोश और उत्साहित करने वाले देशभक्ति के गीतों से पूरा जयपाल सिंह मुंडा गुलजार है. 10 अगस्त को विधानसभा मार्च के बाद स्वतंत्रता दिवस पर बड़ी संख्या में युवा और छात्रों एक बार फिर जयपाल सिंह स्टेडियम में जुटान हुआ.
आंदोलित छात्र संगठनों, खासकर JPSC-JSSC रिफार्म मंच के आह्वान पर शनिवार को होने वाले तिरंगा मार्च में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में युवा राज्य के अलग-अलग हिस्से से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचे. युवा अपनी मांगों के समर्थन में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से लालपुर होते हुए परमवीर अल्बर्ट एक्का चौक तक तिरंगा मार्च निकालेंगे.
तिरंगा मार्च से पहले पूरा जयपाल सिंह स्टेडियम देशभक्ति की गीतों पर थिरकते युवाओं से सराबोर नजर आ रहा है. कहीं पारंपरिक वेशभूषा में युवा राष्ट्रभक्ति के गीतों पर थिरक रहे हैं तो कहीं तिरंगा लिए युवाओं की टोली तिरंगा मार्च निकालने की तैयारी में लगे हैं.
CBI जांच और 14वीं JPSC रद्द करने की मांग पर अड़े हैं छात्र
14वीं JPSC में हुई गड़बड़ी के खिलाफ जारी आंदोलन आज 22 वें दिन भी जारी है. इस बीच कई आंदोलनकारी आमरण अनशन के दौरान अस्पताल गए. विधानसभा मार्च के दौरान लाठी चार्ज में कई छात्र घायल हुए, लेकिन छात्रों का आंदोलन अभी भी जारी है. इसे लेकर सरकार और छात्रों के बीच तीन बार वार्ता भी हुई, लेकिन छात्रों की मांग के अनुरूप नहीं रहा. छात्रों की मांग है कि परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों की सीबीआई जांच हो. साथ ही 14वीं JPSC को रद्द करने की मांग की, जिस पर अभी तक सरकार सहमत नहीं हुई है और छात्रों का आंदोलन आज भी जारी है.
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