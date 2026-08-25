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CJI सूर्यकांत को राखी बांधने वाली यह लड़की कौन है? जिसे मुख्य न्यायाधीश ने दिया उपहार, जानें

गया : बिहार के गया की बेटी नूर आयशा खान ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत को राखी बांधा है. कभी घोर नक्सल प्रभावित रहे बिहार के गया जिले के इमामगंज के कोठी थाना क्षेत्र की नूर आयशा रहने वाली हैं. ये पहला अवसर है जब देश की सबसे बड़ी अदलत के मुख्य न्यायाधीश को इमामगंज क्षेत्र की किसी बेटी ने राखी बांधी है. परिवार ही नहीं पूरा क्षेत्र गौरवान्वित हो रहा है.

CJI को गया की नूर ने बांधी राखी : नूर आयशा भी मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को राखी बांध कर फक्र महसूस कर रही हैं. नूर आयशा के पिता रियासत नवाज खान उर्फ छूटन खान क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जबकि मां महरे अंगेज खानम बिकोपुर पंचायत की मुखिया हैं.

मुख्य न्यायाधीश ने दिया उपहार (ETV Bharat)

दिल्ली में पढ़ती है नूर आयशा : नूर आयशा ने सीजीआई को राखी बांधने के अनुभव को अपने जीवन के लिए एक बेहद गौरव का क्षण बताया है. इससे माता-पिता भी काफी खुश हैं. दरअसल नूर आयशा दिल्ली के आरके पुरम में स्थित डीपीएस स्कूल की छात्रा है. स्कूल की ओर से ही नूर आयशा का चयन मुख्य न्यायाधीश को राखी बांधने के लिए अवसर मिला था.

न्यायाधीश ने दिया उपहार: पिता छोटन खान ने बताया कि उनकी बेटी नूर आयशा को न्यायाधीश के आधिकारिक आमंत्रण पर मिलने का अवसर मिला था. जिसमें बेटी ने न्यायाधीश की कलाई पर राखी बांधी है. परिवार के लिए या सुखद एहसास का पल है, न्यायाधीश की ओर से उसे गिफ्ट भी मिला है.