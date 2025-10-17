हिमाचल में अब बच्चे पढ़ेंगे CBSE लेवल की पुस्तकें, शिक्षा बोर्ड का NCERT के साथ MOU
नई पुस्तकों की रूपरेखा NEP 2020 के तहत तैयार की गई है. प्रदेश शिक्षा बोर्ड और एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में कोई फर्क नहीं होगा.
धर्मशाला: हिमाचल में पहली से छठी तक के बच्चे सीबीएसई लेवल की पुस्तकें पढ़ेंगे. अगले वर्ष आने वाली प्रदेश शिक्षा बोर्ड और एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में कोई फर्क नहीं होगा. हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने एनसीईआरटी के साथ एमओयू हस्ताक्षरित किया है. इसका फायदा ये होगा कि नेशनल लेवल पर सीबीएसई का बच्चा जो पाठ्यपुस्तकें पढ़ रहा है, उसी तरह की पाठ्यपुस्तकें और सिलेबस हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड भी पढ़ेगा.
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉ. मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि 'नई पुस्तकों की रूपरेखा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत तैयार की गई है. पहली, दूसरी और तीसरी कक्षा की नई किताबें इस वर्ष से बच्चों को पढ़ाना शुरू करवा दी गई हैं. अगले सत्र से चौथी, पांचवी, छठी कक्षा के छात्रों को ये पुस्तकें लगा दी जाएंगी. ऐसे में पहली से छठी कक्षा तक बच्चे सीबीएसई आधारित सिलेबस पढ़ेंगे. ये पुस्तकें पूरी तरह संशोधित हैं और बच्चों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं. एनसीईआरटी के साथ हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने एक एमओयू किया है. एनसीईआरटी की जो नई पाठयपुस्तकें हैं, वही पुस्तकें हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड भी छाप रहा है. सीबीएसई के सभी स्कूलों में यही पाठ्यपुस्तकें पढ़ाई जाती हैं.'
बोर्ड सचिव ने बताया कि हमारा मकसद हिमाचल प्रदेश के छात्रों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा के लिए बेहतर रूप से तैयार करना है. छात्रों को अब किसी प्रकार की पाठ्यक्रम असमानता का सामना नहीं करना पड़ेगा. अब शिक्षक प्रशिक्षण और मूल्यांकन प्रणाली भी नई शिक्षा नीति के अनुरूप ढाली जाएगी ताकि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके. हिमाचल स्कूल बोर्ड की नई दिशा ये सुनिश्चित करेगी कि प्रदेश के छात्रों को अब न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी समान शिक्षा का अवसर मिले. यह कदम हिमाचल की शिक्षा प्रणाली को देश के प्रमुख शैक्षिक बोर्डों की बराबरी पर खड़ा करेगा.
