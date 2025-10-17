ETV Bharat / state

हिमाचल में अब बच्चे पढ़ेंगे CBSE लेवल की पुस्तकें, शिक्षा बोर्ड का NCERT के साथ MOU

धर्मशाला: हिमाचल में पहली से छठी तक के बच्चे सीबीएसई लेवल की पुस्तकें पढ़ेंगे. अगले वर्ष आने वाली प्रदेश शिक्षा बोर्ड और एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में कोई फर्क नहीं होगा. हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने एनसीईआरटी के साथ एमओयू हस्ताक्षरित किया है. इसका फायदा ये होगा कि नेशनल लेवल पर सीबीएसई का बच्चा जो पाठ्यपुस्तकें पढ़ रहा है, उसी तरह की पाठ्यपुस्तकें और सिलेबस हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड भी पढ़ेगा.

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉ. मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि 'नई पुस्तकों की रूपरेखा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत तैयार की गई है. पहली, दूसरी और तीसरी कक्षा की नई किताबें इस वर्ष से बच्चों को पढ़ाना शुरू करवा दी गई हैं. अगले सत्र से चौथी, पांचवी, छठी कक्षा के छात्रों को ये पुस्तकें लगा दी जाएंगी. ऐसे में पहली से छठी कक्षा तक बच्चे सीबीएसई आधारित सिलेबस पढ़ेंगे. ये पुस्तकें पूरी तरह संशोधित हैं और बच्चों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं. एनसीईआरटी के साथ हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने एक एमओयू किया है. एनसीईआरटी की जो नई पाठयपुस्तकें हैं, वही पुस्तकें हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड भी छाप रहा है. सीबीएसई के सभी स्कूलों में यही पाठ्यपुस्तकें पढ़ाई जाती हैं.'