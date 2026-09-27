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पाणिनीय व्याकरण में प्राप्त किया गोल्ड मेडल, बेहद कम छात्र कर रहे हैं इस विषय की पढ़ाई

हजारीबाग के आर्ष कन्या गुरुकुल की छात्रा सौम्या कुमारी आर्या ने पाणिनि व्याकरण में गोल्ड मेडल हासिल किया. राज्यपाल के हाथों उनको यब उपाधि मिली.

AARSH KANYA GURUKUL
सौम्या कुमारी आर्या, संचालक और अन्य (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 27, 2026 at 5:28 PM IST

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हजारीबागः जिले के नवाबगंज स्थित आर्ष कन्या गुरुकुल की एक छात्रा ने पाणिनियन व्याकरण में स्वर्ण पदक जीता. सूबे के राज्यपाल संतोष गंगवार के हाथों सौम्या कुमारी आर्या को उपाधि दी गई. यह शिक्षा बेहद कम छात्र प्राप्त कर रहे हैं. माना जाता है कि यह कठिनतम विषयों में से एक है. पाणिनीय व्याकरण (संस्कृत व्याकरण) के क्षेत्र में गोल्ड मेडल (स्वर्ण पदक) मुख्य रूप से भारत के विभिन्न प्रतिष्ठित संस्कृत विश्वविद्यालयों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय स्तर की शास्त्रीय प्रतियोगिताओं में असाधारण प्रदर्शन करने वाले छात्रों और विद्वानों को दिया जाता है.

उच्चतर शिक्षा के लिए छात्र-छात्राएं विश्वविद्यालय जाते हैं

गुरुकुल में शिक्षा की परंपरा वर्तमान समय में लगभग समाप्त हो गई है. हजारीबाग में यह परंपरा अभी भी जीवित है. आचार्य कौटिल्य के निर्देशन पर आर्ष कन्या गुरुकुल का संचालन हो रहा है. जहां 300 से अधिक छात्र-छात्राएं शास्त्र और शस्त्र विद्या प्राप्त कर रहे हैं. अधिकतर छात्र गरीब परिवार से आते हैं. यहां के विद्यार्थियों को वेद, उपनिषद, विभिन्न शास्त्र, संस्कृत के साथ-साथ आधुनिक शिक्षा दी जाती है. मैट्रिक तक गुरुकुल परिसर में ही शिक्षा का प्रावधान है और उच्चतर शिक्षा के लिए छात्र-छात्राएं विभिन्न कॉलेज और विश्वविद्यालय जाते हैं.

सौम्या कुमारी आर्या, आर्ष कन्या गुरुकुल के संचालक और समाजसेवी के बयान (Etv Bharat)

इस विषय की शिक्षा प्राप्त करने वालों की संख्या बेहद कम

गुरुकुल के लिए बेहद खुशी का पल है कि यहां की वीरांगना सौम्या कुमारी आर्या को राज्यपाल के हाथों गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है. सौम्या ने डॉ श्यामा प्रसाद मूखर्जी विश्वविद्यालय, रांची से साहित्य पाणिनीय व्याकरण में एमए सत्र 2024-2026 में गोल्ड प्राप्त किया. महर्षि पाणिनि कृत अष्टाध्यायी सूत्रपाठ-3975 सूत्र, धातुपाठ 2000, धातुओं की व्याख्या के साथ व्याकरणाचार्य (व्याकरण का विद्वान, ज्ञाता) की छात्रा को उपाधि मिली है. इस विषय की शिक्षा प्राप्त करने वालों की संख्या बेहद कम है.

यह शिक्षा बहुत कम छात्र प्राप्त करते हैंः संचालक आचार्य कौटिल्य

सौम्या कुमारी आर्या केरेडारी के बेल्टू गांव की रहने वाली हैं, उनके पिता कैटरर हैं. उन्होंने 2012 में एक गुरुकुल में दाखिला लिया और बाद में झारखंड बोर्ड से अपनी 'मध्यमा' की पढ़ाई और विनोबा यूनिवर्सिटी से 'उप-शास्त्री' की पढ़ाई पूरी की. उच्चतर शिक्षा डॉ श्यामा प्रसाद मूखर्जी विश्वविद्यालय, रांची से पाणिनीय व्याकरण में गोल्ड मेडल प्राप्त किया. सौम्या ने महर्षि पाणिनि कृत अष्टाध्यायी सूत्रपाठ-3975 सूत्र, धातुपाठ 2000 धातुओं की व्याख्या के साथ व्यारणाचार्य की उपाधि प्राप्त की. गुरुकुल के संचालक आचार्य कौटिल्य कहते हैं कि यह शिक्षा बहुत कम छात्र प्राप्त करते हैं. गुरुकुल में इसकी शिक्षा होती है.

पाणिनीय शिक्षा संस्कृत व्याकरण और ध्वनि-विज्ञान का एक अत्यंत प्रसिद्ध और प्राचीन वेदांग ग्रंथ है. वर्तमान पीढ़ी के छात्र इस शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं. ऐसे में गुरुकुल की छात्रा ने कठिनतम शिक्षा प्राप्त किया है. आने वाले समय में इससे जुड़ी उच्चतर शिक्षा को लेकर वह तैयारी में जुट गई हैं.

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