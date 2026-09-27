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पाणिनीय व्याकरण में प्राप्त किया गोल्ड मेडल, बेहद कम छात्र कर रहे हैं इस विषय की पढ़ाई

सौम्या कुमारी आर्या, संचालक और अन्य ( Etv Bharat )

हजारीबागः जिले के नवाबगंज स्थित आर्ष कन्या गुरुकुल की एक छात्रा ने पाणिनियन व्याकरण में स्वर्ण पदक जीता. सूबे के राज्यपाल संतोष गंगवार के हाथों सौम्या कुमारी आर्या को उपाधि दी गई. यह शिक्षा बेहद कम छात्र प्राप्त कर रहे हैं. माना जाता है कि यह कठिनतम विषयों में से एक है. पाणिनीय व्याकरण (संस्कृत व्याकरण) के क्षेत्र में गोल्ड मेडल (स्वर्ण पदक) मुख्य रूप से भारत के विभिन्न प्रतिष्ठित संस्कृत विश्वविद्यालयों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय स्तर की शास्त्रीय प्रतियोगिताओं में असाधारण प्रदर्शन करने वाले छात्रों और विद्वानों को दिया जाता है.