ETV Bharat / state

NEET छात्रा ने रेलवे पर किया केस, ट्रेन लेट होने से छूट गई थी परीक्षा, अब रेलवे देगा इतना हर्जाना

बस्ती : आए दिन ट्रेनों की लेटलतीफी से हर कोई परेशान होता है. इस लेटलतीफी के कारण एक छात्रा की NEET परीक्षा छूट गई. छात्रा ने कोर्ट के माध्यम से रेलवे पर मुकदमा कर दिया और भारी भरकम जुर्माने की मांग. मुकदमे में उपभोक्ता फोरम न्यायालय ने छात्रा के आरोपों को सही पाया और रेलवे पर 9 लाख 10 हजार रुपये का तगड़ा जुर्माना लगा दिया.

कोतवाली थाना क्षेत्र के पिकौरा बक्स मोहल्ले की रहने वाली छात्रा समृद्धि नीट की तैयारी कर रही थी. लखनऊ के जयनारायण पीजी कॉलेज परीक्षा सेंटर अलॉट हुआ था. परीक्षा देने के लिए छात्रा ने बस्ती से इंटरसिटी सुपरफास्ट ट्रेन का टिकट लिया. लखनऊ पहुंचने का समय 11 बजे निर्धारित था, लेकिन ट्रेन निर्धारित समय से ढाई घंटे देरी से पहुंची, जबकि छात्रा को परीक्षा केंद्र पर 12:30 बजे ही पहुंचना था. ऐसे में उसका पेपर छूट गया.

आहत छात्रा ने इस मामले को उपभोक्ता आयोग में उठाया, तो रेलवे को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा. जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश अमरजीत वर्मा और सदस्य अजय प्रकाश सिंह ने रेलवे पर कुल 9 लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि यदि हर्जाना राशि देने में भी रेलवे विभाग देरी करता है, तो उसे भुगतान राशि का 12 प्रतिशत ब्याज के तौर पर अलग से उपभोक्ता को देना होगा.