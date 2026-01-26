NEET छात्रा ने रेलवे पर किया केस, ट्रेन लेट होने से छूट गई थी परीक्षा, अब रेलवे देगा इतना हर्जाना
करीब सात साल बाद जिला उपभोक्ता आयोग ने फैसला सुनाया है. हर्जाना राशि देने में देरी करने पर 12 प्रतिशत ब्याज भी लगेगा.
Published : January 26, 2026 at 6:07 PM IST
बस्ती : आए दिन ट्रेनों की लेटलतीफी से हर कोई परेशान होता है. इस लेटलतीफी के कारण एक छात्रा की NEET परीक्षा छूट गई. छात्रा ने कोर्ट के माध्यम से रेलवे पर मुकदमा कर दिया और भारी भरकम जुर्माने की मांग. मुकदमे में उपभोक्ता फोरम न्यायालय ने छात्रा के आरोपों को सही पाया और रेलवे पर 9 लाख 10 हजार रुपये का तगड़ा जुर्माना लगा दिया.
कोतवाली थाना क्षेत्र के पिकौरा बक्स मोहल्ले की रहने वाली छात्रा समृद्धि नीट की तैयारी कर रही थी. लखनऊ के जयनारायण पीजी कॉलेज परीक्षा सेंटर अलॉट हुआ था. परीक्षा देने के लिए छात्रा ने बस्ती से इंटरसिटी सुपरफास्ट ट्रेन का टिकट लिया. लखनऊ पहुंचने का समय 11 बजे निर्धारित था, लेकिन ट्रेन निर्धारित समय से ढाई घंटे देरी से पहुंची, जबकि छात्रा को परीक्षा केंद्र पर 12:30 बजे ही पहुंचना था. ऐसे में उसका पेपर छूट गया.
आहत छात्रा ने इस मामले को उपभोक्ता आयोग में उठाया, तो रेलवे को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा. जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश अमरजीत वर्मा और सदस्य अजय प्रकाश सिंह ने रेलवे पर कुल 9 लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि यदि हर्जाना राशि देने में भी रेलवे विभाग देरी करता है, तो उसे भुगतान राशि का 12 प्रतिशत ब्याज के तौर पर अलग से उपभोक्ता को देना होगा.
वकील प्रभाकर मिश्रा ने बताया, सात मई 2018 को नीट की परीक्षा देने के लिए समृद्धि लखनऊ गई थी. लेकिन ट्रेन की लेटलतीफी के चलते वह परीक्षा देने से वंचित हो गई और उसका पूरा साल बर्बाद हो गया. समृद्धि ने मेरे द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग में एक वाद दायर कराया. मामले में रेलवे मंत्रालय, महाप्रबंधक रेलवे और स्टेशन अधीक्षक को नोटिस भेजा गया, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला.
11 सितंबर 2018 को अदालत में मुकदमा दायर किया. सात साल से अधिक समय तक मामला चला. आयोग ने दोनों पक्षों को सुना और रेलवे ने ट्रेन के विलंब को स्वीकार किया, लेकिन विलंब का कारण स्पष्ट नहीं किया. जिसपर कोर्ट ने जुर्माना लगाते हुए रेलवे को 45 दिन के भीतर 9 लाख 10 हजार रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है और यदि तय समय पर यह राशि उपभोक्ता को नहीं दी जाती है, तो सम्पूर्ण राशि पर 12 प्रतिशत अलग से उपभोक्ता को ब्याज के तौर पर देना होगा.
