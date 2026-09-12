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बिहार में 'छिपकली वाली खिचड़ी' खाने से 30 छात्र बीमार, NGO पर लापरवाही का आरोप

घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम सक्रिय हो गई है. शिक्षा विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों के स्तर से भी मामले की जानकारी जुटाई जा रही है. मौके पर पहुंचे एसडीएम श्रेयांश तिवारी ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है.

बीमार सभी बच्चों को आनन-फानन में इलाज के लिए भेजा गया. उन्हें तत्काल बरियाही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सदर अस्पताल सहरसा में भर्ती कराया गया. वहां, चिकित्सकों की कड़ी निगरानी में बच्चों का इलाज चल रहा है. इसके साथ ही स्कूल में मौजूद अन्य बच्चों के स्वास्थ्य की भी निगरानी की जा रही है.

"बच्चों को उल्टी, पेट दर्द और बेचैनी की शिकायत होने लगी. इसके बाद स्कूल में अचानक अफरातफरी का माहौल बन गया. घटना में करीब एक दर्जन से अधिक यानी दर्जनों बच्चों के बीमार हुए हैं." -विद्यानंद मुखिया, रसोइया

विद्यालय के रसोइया विद्यानंद मुखिया ने घटना को लेकर जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि एनजीओ पर लापरवाही का आरोप लगाया है. कहा कि एनजीओ की ओर से खिचड़ी स्कूल में लाकर रखी गई थी. भोजन में छिपकली पहले से ही मौजूद थी, जो दिखाई नहीं दी. बच्चों ने खिचड़ी खाली. स्कूल में बच्चों ने जैसे ही भोजन करना शुरू किया, वैसे ही कुछ छात्रों की तबीयत बिगड़ने लगी.

छानबीन के लिए पहुंचे अधिकारी (ETV Bharat)

"जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि भोजन में छिपकली कैसे पहुंची. बच्चों के बीमार होने की वास्तविक वजह और भोजन में गिरगिट मिलने की पुष्टि जांच के बाद ही साफ होगी. फिलहाल मामले में भोजन की गुणवत्ता, तैयार करने की प्रक्रिया और विद्यालय स्तर पर बरती गई सावधानियों की जांच की जा रही है." -श्रेयांश तिवारी, एसडीएम

घटना के बाद लोगों में भारी आक्रोश

इधर, घटना के बाद से लोग आक्रोशित हैं. स्थानीय एक महिला ने बताया कि स्कूल में खाना बन रहा था तो छात्र-छात्राओं को कुछ नहीं होता था. अब बाहर से खाना आता है तो कभी गिरगिट या छिपकली आ जाती है तो कभी सांप आ जाता है. स्कूल में खाना क्यों नहीं बनाया जा रहा है, जो इसे बाहर से मंगाया जा रहा है. ऊपर से मना करने के बावजूद बच्चों को जबरदस्ती खाना खिलाया जाता है.

मना करने पर भी खिलाई खिचड़ी

एक अन्य महिला ने बताया कि छात्र खाना खाने से इंकार कर रहे थे. इसके बावजूद उन्हें भोजन खिलाया गया है. कुछ बच्चों ने खाना खा लिया था. इसके बाद जब दो बच्चों को खिचड़ी दी गई तो उनकी थाली में छिपकली मिली. खिचड़ी खाने के बाद कुछ बच्चों की तबीयत खराब होने लगी. उन्हें अस्पताल में स्लाइन चढ़ाया जा रहा है. महिला ने बताया कि करीब 30 बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं. हालांकि प्रशासन ने बीमार बच्चों की संख्या को लेकर अभी पुष्टि नहीं की है.

घटना से लोगों में आक्रोश (ETV Bharat)

थाली में छिपकली देख खींचा फोटो

स्थानीय चंदन मुखिया ने बताया कि उनका पुत्र भी बीमार पड़ गया है. उन्होंने बताया कि जब हमलोग स्कूल पहुंचे तो देखा कि थाली में छिपकली थी. लोग मोबाइल में उसका फोटो लेने लगे. इसी दौरान पता चला कि 5 बच्चे बेहोशी की हालत में हैं. हमलोगों ने तुरंत प्रशासन को सूचना दी. काफी समय बाद जब अधिकारी आए तो सभी को अस्पताल ले जाया गया. करीब 20 बच्चे बेहोशी की हालत में थे.

"हम अपनी आंख से छिपकली देखे हैं. अन्य लोगों ने भी देखा है कि खिचड़ी में छिपकली है. अब अस्पताल जाने के बाद ही पता चलेगा कि बच्चों की क्या स्थिति है." -चंदन मुखिया, स्थानीय

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