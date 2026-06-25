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पढ़ाई के दौरान पूछे गए सवाल का जवाब नहीं देने पर टीचर ने छात्रा को पीटा, लड़की अस्पताल में भर्ती

दुमकाः जिला में सदर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय बनकाठी के प्रधानाध्यापक रणधीर मल्लाह ने गुरूवार को सवाल का जवाब नहीं देने पर कक्षा छह की छात्रा अनु मुर्मू की पिटाई कर दी. जिसके बाद उसे अर्धमूर्छित अवस्था में फूलो झानो मेडिकल कालेज अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. इस घटना से ग्रामीणों में आक्रोश है. इधर जिला शिक्षा अधीक्षक ने प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को मामले की जांच कर रिपाेर्ट मांगी है.

बीमार थी छात्रा

दरअसल, मुफस्सिल थाना क्षेत्र के केंदपानी गांव की आदिवासी छात्रा बनकाठी विद्यालय में कक्षा छह में पढ़ती है. कुछ दिनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, बीमार होने के बाद भी विद्यालय आई. प्रधानाध्यापक जब क्लास ले रहे थे. इस दौरान उन्होंने छात्रा से कुछ पूछा लेकिन छात्रा ने जवाब नहीं दिया. लगातार कई बार पूछने पर जब जवाब नहीं मिला तो शिक्षक गुस्से में आ गए और उन्होंने छात्रा की पिटाई कर दी. शिक्षक की पिटाई से छात्रा बेहोश सी हो गई तो शिक्षक ने घरवालों को इसकी जानकारी दी.

पिता लेकर पहुंचे अस्पताल

बेटी की जानकारी पाकर पिता मौके पर पहुंचे और छात्रा को निजी वाहन से अस्पताल लेकर आए. हालत खराब होने पर चिकित्सक ने छात्रा को भर्ती कर लिया. अस्पताल में छात्रा ने बताया कि जवाब नहीं देने पर शिक्षक ने छड़ी से पीटा है. इधर प्रधानाध्यापक रणवीर मल्लाह यह कहते नजर आए की उसने हाथ से मारा है लेकिन छात्रा कुछ बीमार सी थी इसलिए बेहोश हो गई. छड़ी से पीटने की बात पूरी तरह से गलत है.