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मंडी का ये सरकारी स्कूल बना स्टूडेंट-पैरेंट का फेवरेट, इस साल तेजी से बढ़ रहे नामांकन

जंजैहली स्कूल में इस साल बढ़ी विद्यार्थी की संख्या ( ETV Bharat )

"पिछले साल पहली से लेकर जमा दो तक 349 विद्यार्थी थे, लेकिन सीबीएसई संबद्धता के बाद शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए यह संख्या 495 तक पहुंच चुकी है. जबकि 10वीं, 11वीं और 12वीं के दाखिले चल रहे हैं, जो दो दिन में ही 58 हो चुके हैं. स्कूल में अभी तक विद्यार्थियों की संख्या 495 हो चुकी है. जो 600 से पार होना संभावित है." - गजराज, प्रिंसिपल, राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जंजैहली

निजी स्कूल छोड़ सरकारी स्कूल में एडमिशन ले रहे विद्यार्थी (ETV Bharat)

सराज: मंडी जिले के दूरदराज क्षेत्र सराज के राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जंजैहली के लिए साल 2026 एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ है. फरवरी 2026 को स्कूल को अधिकारिक तौर पर CBSE बोर्ड से संबद्धता (Affiliation) मिली है. जिसके बाद क्षेत्र के अभिभावकों और बच्चों में भारी उत्साह देखा जा रहा है. इसका सीधा असर स्कूल में बढ़ते नामांकन (Enrollment) पर दिख रहा है. स्कूल प्रशासन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और सीबीएसई पैटर्न लागू होने से अब तक कई विद्यार्थियों ने निजी स्कूलों को छोड़कर सरकारी स्कूल जंजैहली में एडमिशन लिया है. ये बच्चे पहले गोहर, नेरचौक और सुंदरनगर में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, लेकिन वर्तमान में सरकार की पहल के बाद अब जंजैहली से ही सीबीएसई की पढ़ाई कर सकेंगे.

राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल जंजैहली (ETV Bharat)

12-15 पंचायतों का केंद्र है ये स्कूल

राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जंजैहली के एनरोलमेंट डॉक्यूमेंट्स के अनुसार, स्कूल में छात्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. पिछले साल पहली से 10वीं कक्षा तक छात्रों की संख्या 230 थी, जो इस साल बढ़कर 437 हो गई है. ये स्कूल जंजैहली घाटी की करीब 12 से 15 पंचायतों का मुख्य केंद्र रहा है. स्कूल पिछले 6 दशकों में विकास की कई सीढ़ियां चढ़ चुका है.

जंजैहली स्कूल में इस साल 90 फीसदी से बढ़े दाखिले (ETV Bharat)

1914 में हुई थी स्कूल की स्थापना

जंजैहली स्कूल के प्रिंसिपल गजराज ने बताया कि ये स्कूल अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है. राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जंजैहली स्कूल की स्थापना साल 1914 में हुई थी. इसके बाद अपग्रेड होकर ये साल 1954 में हाईस्कूल और 1995 में वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल बना. जिसके बाद यह मॉडल स्कूल और उत्कृष्ट विद्यालय बना है. अब इस साल सीबीएसई संबद्धता मिलने के साथ ही स्कूल की विकास गाथा में एक नया अध्याय जुड़ गया है.

1914 में हुई थी जंजैहली स्कूल की स्थापना (ETV Bharat)