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हमीरपुर में बेतवा में नहाने उतरा छात्र डूबा, दो घंटे बाद मिला शव

पुलिस ने शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरीला पहुंचाया, परिजनों को सूचना दी.

बेतवा नदी में नहाने उतरा छात्र डूबा
बेतवा नदी में नहाने उतरा छात्र डूबा (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 22, 2026 at 2:45 PM IST

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हमीरपुर: जिले में बेतवा नदी में नहाने गए पांच दोस्तों में से एक 17 वर्षीय छात्र की डूबने से मौत हो गई. छात्र को खोजने में नदी उतरे दो अन्य साथी भी गहराई में डूबने लगे, जिन्हें किसी तरह नदी से बाहर निकाला गया. करीब दो घंटे बाद ग्रामीण गोताखोरों की मदद से शव बरामद किया.

जानकारी के अनुसार, झांसी के थाना मोठ क्षेत्र के ग्राम बमरौली निवासी सोनू पुत्र कमलेश अपने चार दोस्तों हनी अहिरवार पुत्र शिवकुमार, पवन पुत्र बहादुर निवासी बमरौली, दीपक पुत्र भंवर सिंह निवासी ग्राम रेव थाना जिगना (दतिया, मध्य प्रदेश) और अजय पुत्र हुकुम सिंह निवासी गणेशखेड़ा थाना जिगना (दतिया, मध्य प्रदेश)के साथ बारात में शामिल होने जालौन के इटौरा गांव आया था.

बुधवार सुबह पांचों दोस्त जरिया थाना क्षेत्र के चंडौत गांव के पास बेतवा नदी में नहाने पहुंचे और सभी पानी में खेलने लगे. शुरुआत में पानी घुटनों तक था और कोई खतरा महसूस नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर अचानक गहराई बढ़ गई. इसी दौरान हनी अहिरवार गहरे गड्ढे में समा गया और किसी को भनक तक नहीं लगी.

दोस्तों ने बताया कि जब हनी दिखाई नहीं दिया तो सभी ने उसकी तलाश शुरू की. इसी दौरान दो साथी भी गहराई में चले गए और डूबने लगे, जिन्हें किसी तरह बाहर निकाला गया. नदी में कई स्थानों पर बड़े-बड़े गहरे गड्ढे हैं, जिससे अचानक पानी की गहराई बढ़ जाती है और हादसा हो गया.

हनी अहिरवार (17) पुत्र शिवकुमार निवासी ग्राम बमरौली, थाना मोठ, जनपद झांसी कक्षा 10 का छात्र था. वह अपने रिश्ते में चाचा लगने वाले आकाश की बारात के साथ इटौरा गांव में अरविंद अहिरवार की बेटी अनिता की शादी में शामिल होने आया था.

बताया गया कि हनी दो भाइयों में बड़ा था. छोटे भाई का नाम राज है. मां रेखा गृहिणी हैं, जबकि पिता शिवकुमार मुंबई में रहकर मजदूरी करते हैं. घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. सूचना मिलने पर चंडौत चौकी प्रभारी रमाकांत शुक्ल और जरिया थाना प्रभारी दिनेश कुमार पांडेय मौके पर पहुंचे. ग्रामीण गोताखोरों की मदद से तलाश अभियान चलाया गया और करीब दो घंटे बाद युवक का शव नदी से बाहर निकाल गया. पुलिस ने शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरीला पहुंचाया और परिजनों को सूचना दे दी है.

चौकी प्रभारी रमाकांत शुक्ल ने बताया कि युवक अपने साथियों के साथ नहाने आया था और उसे तैरना नहीं आता था. खोजबीन के दौरान दो अन्य युवक भी गहराई में डूबने लगे थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

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