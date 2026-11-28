स्थापना दिवस पखवाड़ा पर नदी की सफाई, छात्रा ने डीसी को सबके सामने समझा दी बड़ी बात, सुनकर हंसने लगे अधिकारी
पलामू में एक छात्रा ने कोयल नदी के किनारे की सफाई के मुद्दे पर बोलते हुए डीसी को बड़ी बात समझा दी. रिपोर्ट- नीरज कुमार.
Published : November 28, 2026 at 5:29 PM IST
पलामूः झारखंड स्थापना दिवस पखवाड़ा का शनिवार को पूरे राज्य भर में समापन हो रहा है. पलामू में भी स्थापना दिवस पखवाड़ा के समापन समारोह का आयोजन किया गया. इस समारोह में जिला प्रशासन ने मेदिनीनगर के कोयल रिवर फ्रंट की सफाई की योजना तैयार की थी. सफाई के लिए बड़ी संख्या में स्कूली छात्रों को लगाया गया था और नगर निगम के कर्मी भी शामिल थे.
गंदगी भी ना करने की अपील
सफाई अभियान के बाद स्वच्छता को लेकर छात्र भाषण दे रहे थे. इसी क्रम में गिरिवर हाई स्कूल में पढ़ाई करने वाली एक छात्रा नंदिनी को संबोधन का मौका दिया गया. छात्रा ने संबोधन के दौरान मौके पर अधिकारियों को सच्चाई से वाकिफ करवाया. छात्रा ने दुखी मन से कहा कि नदी की सफाई ठीक बात है लेकिन अधिकतर लोग सफाई के नाम पर रील्स बना रहे थे. उसका घर भी कोयल नदी के किनारे है, बहुत दुख होता है कि यहां गंदगी होती है. लोगों से अपील करती है कि लोग सफाई नहीं करें तो कम से कम गंदगी भी ना करे.
छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया
कार्यक्रम के दौरान छात्रा ने अधिकारियों की लेट लतीफी पर भी सवाल उठाया. छात्रा ने डीसी को भी कहा कि उन्हें भी ये देखना चाहिए था और समझना चाहिए था कि नदी के आसपास साफ सफाई रहे. छात्रा ने नदी की सफाई अभियान को लेकर अन्य कई बातें भी कहीं. जिस वक्त छात्रा भाषण दे रही थी उनके सामने कई स्कूलों के प्रिंसिपल और शिक्षा विभाग के कई बड़े अधिकारी मौजूद थे. स्थापना दिवस पखवाड़ा के समापन के मौके पर इंटर और मैट्रिक में टॉप करने वाले छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया. वहीं, टाउन हॉल में कई लोगों को नियुक्ति पत्र का भी वितरण किया गया. स्थापना दिवस पखवाड़ा के दौरान जिले में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें बेहतर प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कृत किया गया.
नदियों की सफाई बेहद जरूरीः डीसी
डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने कहा कि नदियों की सफाई बेहद ही जरूरी है. नदियों के किनारे मौजूद स्कूल के साथ मिलकर सफाई अभियान चलाया गया. इस दौरान अपर नगर आयुक्त प्रदीप कुमार, जिला भूमि सुधार उप समाहर्ता प्यारेलाल, जिला शिक्षा पदाधिकारी संदीप कुमार, जिला शिक्षा अधीक्षक अनुराग एक्का समेत कई अधिकारी मौजूद रहे.
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