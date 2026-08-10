ETV Bharat / state

विधानसभा घेराव के लिए निकले छात्रों का प्रदर्शन तेज, कई जगह पुलिस बैरिकेडिंग ध्वस्त

रांची में विधानसभा का घेराव करने के लिए मार्च कर रहे छात्रों ने कई जगहों पर पुलिस बैरिकेड्स हटा दिए हैं.

Jharkhand student protest
छात्रों का विधानसभा घेराव (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 10, 2026 at 1:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: जेपीएससी और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों का विधानसभा घेराव मार्च सोमवार को जोर पकड़ता नजर आया. बड़ी संख्या में छात्र विधानसभा की ओर बढ़ रहे हैं और रास्ते में पुलिस की ओर से लगाए गए बैरिकेडिंग को लगातार पार कर रहे हैं.

प्रदर्शनकारी छात्रों की संख्या बढ़ने के साथ पुलिस प्रशासन की चुनौती भी बढ़ गई है. कई स्थानों पर छात्रों ने पुलिस की घेराबंदी को ध्वस्त कर आगे बढ़ने की कोशिश की.

विधानसभा घेराव के लिए निकले छात्रों का प्रदर्शन तेज (Etv Bharat)

इसके बावजूद पुलिस बल ने अब तक काफी संयम बनाए रखा है. भीड़ को नियंत्रित करने के दौरान पुलिसकर्मियों ने बल प्रयोग से बचते हुए छात्रों को समझाने और रोकने का प्रयास किया.

Jharkhand student protest
छात्रों का विधानसभा घेराव (Etv Bharat)

विधानसभा की ओर बढ़ रहे छात्रों में बड़ी संख्या में दूसरे जिलों और राज्यों से पहुंचे अभ्यर्थी भी शामिल हैं.

Jharkhand student protest
छात्रों का विधानसभा घेराव (Etv Bharat)

छात्र भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता समेत अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं.

Jharkhand student protest
छात्रों का विधानसभा घेराव (Etv Bharat)

प्रदर्शन के मद्देनजर विधानसभा और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है. पुलिस ने कई स्तरों पर बैरिकेडिंग की है और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त बल की तैनाती की गई है.

Jharkhand student protest
छात्रों का विधानसभा घेराव (Etv Bharat)

फिलहाल, छात्रों का हुजूम लगातार आगे बढ़ने की कोशिश में है, जबकि पुलिस उन्हें निर्धारित स्थानों पर रोकने का प्रयास कर रही है. स्थिति तनावपूर्ण जरूर है, लेकिन पुलिस के संयमित रवैये के कारण अब तक हालात नियंत्रण में बने हुए हैं.

यह भी पढ़ें:

JPSC Protest: 500 से ज्यादा छात्रों को किया गया डिटेन, बाबूलाल मरांडी समेत कई भाजपा नेता भी हिरासत में

विधानसभा घेराव के सवाल पर मंत्री सुदिव्य कुमार ने दी प्रतिक्रिया, भाजपा पर आंदोलन को गुमराह करने का लगाया आरोप

जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म्स को लेकर विधानसभा घेराव की अपील का जबरदस्त असर, ट्रेनों-बसों से रांची पहुंच रहे हजारों छात्र

TAGGED:

STUDENT PROTEST
JPSC PROTEST
JHARKHAND VIDHANSABHA GHERAV
JHARKHAND STUDENT PROTEST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.