इंटीग्रल यूनिवर्सिटी हॉस्टल में बीफार्मा स्टूडेंट का शव मिला; मुंह से निकल रहा था झाग
इंस्पेक्टर गुडंबा प्रभतेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मृत छात्र की पहचान मोहम्मद उमर मलिक (22) के रूप में हुई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 12, 2026 at 9:30 AM IST
लखनऊ: इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में बी.फार्मा कर रहे छात्र का शव मिला है. मृत छात्र का शव रहस्यमयी स्थितियों में मिला है, उसके मुंह से झाग भी निकल रहा था. सूचना पर पहुंची गुडंबा थाने की पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. परिजनों को भी सूचना दे दी गई है.
इंस्पेक्टर गुडंबा प्रभतेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मृत छात्र की पहचान मोहम्मद उमर मलिक (22) निवासी गांधी नगर, जिला बस्ती के रूप में हुई है. फिलहाल, शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि मौत प्राकृतिक है या किसी जहरीले पदार्थ के सेवन से हुई है.
इंस्पेक्टर ने बताया कि वह उच्च शिक्षा के लिए लखनऊ आया था और इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में बी.फार्मा का छात्र था. पुलिस ने बस्ती में रहने वाले उसके परिजनों को सूचित कर दिया है.
गुडंबा पुलिस हॉस्टल के अन्य छात्रों से पूछताछ कर रही है, ताकि उमर के पिछले कुछ घंटों की गतिविधियों का पता लगाया जा सके. पुलिस यह भी जांच रही है कि क्या छात्र किसी मानसिक तनाव में था.
सन्न रह गए साथी: घटना की जानकारी बुधवार सुबह हुई, जब कॉलेज जाने का समय हुआ. उमर के पड़ोसी छात्र हनीफ उसे जगाने के लिए कमरे पर पहुंचे थे. काफी देर तक आवाज देने के बाद भी जब अंदर से कोई जवाब नहीं मिला, तो हनीफ ने अन्य छात्रों और विश्वविद्यालय प्रशासन को इसकी जानकारी दी.
विश्वविद्यालय प्रशासन की मौजूदगी में जब हॉस्टल के कमरे का दरवाजा तोड़ा गया, तो मोहम्मद उमर मलिक जमीन पर बेसुध पड़े थे. उन्हें तत्काल विश्वविद्यालय के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया.
मौके पर मौजूद छात्रों के अनुसार, जब उमर का शव मिला तो उनके मुंह से झाग निकल रहा था. शुरुआती कयासों में जहरीला पदार्थ खाने या नशे के ओवरडोज से मौत की आशंका जताई जा रही है.
यह भी पढ़ें: सगे भाई को 17 बार चाकू से गोद डाला; UPSC की तैयारी करने वाला भाई क्यों बना हत्यारा