इंटीग्रल यूनिवर्सिटी हॉस्टल में बीफार्मा स्टूडेंट का शव मिला; मुंह से निकल रहा था झाग

यूनिवर्सिटी हॉस्टल में बीफार्मा स्टूडेंट का शव मिला. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में बी.फार्मा कर रहे छात्र का शव मिला है. मृत छात्र का शव रहस्यमयी स्थितियों में मिला है, उसके मुंह से झाग भी निकल रहा था. सूचना पर पहुंची गुडंबा थाने की पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. परिजनों को भी सूचना दे दी गई है.

इंस्पेक्टर गुडंबा प्रभतेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मृत छात्र की पहचान मोहम्मद उमर मलिक (22) निवासी गांधी नगर, जिला बस्ती के रूप में हुई है. फिलहाल, शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि मौत प्राकृतिक है या किसी जहरीले पदार्थ के सेवन से हुई है.

इंस्पेक्टर ने बताया कि वह उच्च शिक्षा के लिए लखनऊ आया था और इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में बी.फार्मा का छात्र था. पुलिस ने बस्ती में रहने वाले उसके परिजनों को सूचित कर दिया है.

गुडंबा पुलिस हॉस्टल के अन्य छात्रों से पूछताछ कर रही है, ताकि उमर के पिछले कुछ घंटों की गतिविधियों का पता लगाया जा सके. पुलिस यह भी जांच रही है कि क्या छात्र किसी मानसिक तनाव में था.