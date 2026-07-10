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फिरोजाबाद में संदिग्ध हालात में छात्र की मौत; स्कूल में अचानक बिगड़ी तबीयत, खाद्य सुरक्षा विभाग ने लिये नमूने

फिरोजाबाद : बसई मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में स्थित सरकारी स्कूल में शुक्रवार को कक्षा सात के एक छात्र की संदिग्ध हालात में मौत हो गई. दोपहर बाद बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ी थी, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल ले जाया गया. जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद बच्चे के परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है.

मिली जानकारी के मुताबिक, घटना बसई मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के गांव गढ़ी तिवारी की है. इसी गांव के रहने वाले सुभाष चंद्र का बेटा क्लास 7 का छात्र था. घटना शुक्रवार दोपहर की है. परिजनों का आरोप है कि छात्र ने दोपहर को खाना खाया, जिसके बाद उसकी तबियत बिगड़ी. बच्चे की तबीयत बिगड़ने की जानकारी स्कूल के शिक्षकों द्वारा परिजनों को दी गई. स्कूल के अध्यापक और परिजन बच्चे को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. बच्चे की मौत की जानकारी परिजनों में कोहराम मच गया.

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, इस मामले की जांच पड़ताल के लिए जिलाधिकारी के आदेश पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा चंदन सिंह के नेतृत्व में विद्यालय पहुंची थी. इस दौरान टीम ने चावल का नमूना लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया है. प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.