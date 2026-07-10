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फिरोजाबाद में संदिग्ध हालात में छात्र की मौत; स्कूल में अचानक बिगड़ी तबीयत, खाद्य सुरक्षा विभाग ने लिये नमूने

बेसिक शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार का कहना है कि बच्चे की मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चल सकेगा.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 10, 2026 at 10:24 PM IST

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फिरोजाबाद : बसई मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में स्थित सरकारी स्कूल में शुक्रवार को कक्षा सात के एक छात्र की संदिग्ध हालात में मौत हो गई. दोपहर बाद बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ी थी, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल ले जाया गया. जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद बच्चे के परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है.

मिली जानकारी के मुताबिक, घटना बसई मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के गांव गढ़ी तिवारी की है. इसी गांव के रहने वाले सुभाष चंद्र का बेटा क्लास 7 का छात्र था. घटना शुक्रवार दोपहर की है. परिजनों का आरोप है कि छात्र ने दोपहर को खाना खाया, जिसके बाद उसकी तबियत बिगड़ी. बच्चे की तबीयत बिगड़ने की जानकारी स्कूल के शिक्षकों द्वारा परिजनों को दी गई. स्कूल के अध्यापक और परिजन बच्चे को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. बच्चे की मौत की जानकारी परिजनों में कोहराम मच गया.

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, इस मामले की जांच पड़ताल के लिए जिलाधिकारी के आदेश पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा चंदन सिंह के नेतृत्व में विद्यालय पहुंची थी. इस दौरान टीम ने चावल का नमूना लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया है. प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.

जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, जांच के दौरान टीम द्वारा अवगत कराया गया कि विद्यालय निरीक्षण में यह तथ्य सामने आया कि मिड-डे मील का भोजन अन्य सभी विद्यार्थियों को भी परोसा गया था, किन्तु किसी अन्य छात्र द्वारा अस्वस्थ होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई. संबंधित छात्र पूर्व से ही अस्वस्थ था. टीम द्वारा मौके पर उपलब्ध खाद्य पदार्थों का निरीक्षण एवं जांच की गई. सहायक आयुक्त (खाद्य)-2, चंदन पाण्डेय ने बताया कि मिड-डे मील योजना के भोजन की नियमित रूप से संबंधित क्षेत्र के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा जांच की जाती है.

इस संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार का कहना है कि बच्चे की मौत कैसे हुई है यह तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही साफ हो सकेगा. लेकिन, जहां तक एमडीएम की गुणवत्ता का सवाल है तो यह सभी बच्चों ने खाया था.

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