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अमरोहा में सांप के डंसने से छात्र की मौत; हाथ-पैर बांधकर नदी में लटकाया, अंधविश्वास में गई जान

अमरोहा : जिले के आदमपुर थाना क्षेत्र में अंधविश्वास का खौफनाक चेहरा सामने आया है. थाना क्षेत्र के एक गांव में 13 साल के लड़के को सांप ने डस लिया. इसके बाद अस्पताल ले जाने के बजाय उसकी झाड़-फूंक से इलाज करने की कोशिश की गई. आरोप है कि इसके बाद डंडे से बांधकर घंटों तक नदी में लटाकाए रखा. इस दौरान उसकी मौत हो गई.



आदमपुर थाना प्रभारी निरीक्षक कोमल तोमर ने बताया कि वायरल वीडियो के माध्यम से ही पता लगा है. लेकिन, इस मामले में ज्यादा कोई जानकारी नहीं है. ना ही तो कोई रिपोर्ट थाने में आई है.

सीएचसी प्रभारी डॉक्टर शंशाक चौधरी ने बताया कि जानकारी हुई है कि बच्चे को सांप के काटने पर सरकारी अस्पताल में नहीं लेकर गए बल्कि, किसी के बहकावे में आकर गंगा नदी में बांध दिया. जिससे उसकी जान चली गई है.





