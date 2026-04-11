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अमरोहा में सांप के डंसने से छात्र की मौत; हाथ-पैर बांधकर नदी में लटकाया, अंधविश्वास में गई जान

आदमपुर थाना प्रभारी निरीक्षक कोमल तोमर ने बताया कि कोई रिपोर्ट थाने में नहीं आई है.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 11, 2026 at 7:55 PM IST

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अमरोहा : जिले के आदमपुर थाना क्षेत्र में अंधविश्वास का खौफनाक चेहरा सामने आया है. थाना क्षेत्र के एक गांव में 13 साल के लड़के को सांप ने डस लिया. इसके बाद अस्पताल ले जाने के बजाय उसकी झाड़-फूंक से इलाज करने की कोशिश की गई. आरोप है कि इसके बाद डंडे से बांधकर घंटों तक नदी में लटाकाए रखा. इस दौरान उसकी मौत हो गई.


आदमपुर थाना प्रभारी निरीक्षक कोमल तोमर ने बताया कि वायरल वीडियो के माध्यम से ही पता लगा है. लेकिन, इस मामले में ज्यादा कोई जानकारी नहीं है. ना ही तो कोई रिपोर्ट थाने में आई है.

सीएचसी प्रभारी डॉक्टर शंशाक चौधरी ने बताया कि जानकारी हुई है कि बच्चे को सांप के काटने पर सरकारी अस्पताल में नहीं लेकर गए बल्कि, किसी के बहकावे में आकर गंगा नदी में बांध दिया. जिससे उसकी जान चली गई है.


जानकारी के मुताबिक, अमरोहा के आदमपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 13 साल के छात्र को सांप ने काट लिया था. इसके बाद परिजन छात्र को डॉक्टर या अस्पताल ले जाने की बजाय अंधविश्वास के चक्कर में उलझ गये. शुक्रवार सुबह करीब 9:00 बजे छात्र को नदी के बहते पानी में लकड़ी से बांधकर लगभग 12 घंटे तक रखा. काफी देर बाद उसकी मौत हो गई.


यह भी पढ़ें : यूपी में फुफकारती मौत; बरसाती मौसम में बेकाबू हो जाते हैं सांप, हर साल 548 मौतें, जान बचाने के लिए आधे घंटे बेहद अहम



सांप के काटने पर क्या करें

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