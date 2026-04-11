अमरोहा में सांप के डंसने से छात्र की मौत; हाथ-पैर बांधकर नदी में लटकाया, अंधविश्वास में गई जान
आदमपुर थाना प्रभारी निरीक्षक कोमल तोमर ने बताया कि कोई रिपोर्ट थाने में नहीं आई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 11, 2026 at 7:55 PM IST
अमरोहा : जिले के आदमपुर थाना क्षेत्र में अंधविश्वास का खौफनाक चेहरा सामने आया है. थाना क्षेत्र के एक गांव में 13 साल के लड़के को सांप ने डस लिया. इसके बाद अस्पताल ले जाने के बजाय उसकी झाड़-फूंक से इलाज करने की कोशिश की गई. आरोप है कि इसके बाद डंडे से बांधकर घंटों तक नदी में लटाकाए रखा. इस दौरान उसकी मौत हो गई.
आदमपुर थाना प्रभारी निरीक्षक कोमल तोमर ने बताया कि वायरल वीडियो के माध्यम से ही पता लगा है. लेकिन, इस मामले में ज्यादा कोई जानकारी नहीं है. ना ही तो कोई रिपोर्ट थाने में आई है.
सीएचसी प्रभारी डॉक्टर शंशाक चौधरी ने बताया कि जानकारी हुई है कि बच्चे को सांप के काटने पर सरकारी अस्पताल में नहीं लेकर गए बल्कि, किसी के बहकावे में आकर गंगा नदी में बांध दिया. जिससे उसकी जान चली गई है.
जानकारी के मुताबिक, अमरोहा के आदमपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 13 साल के छात्र को सांप ने काट लिया था. इसके बाद परिजन छात्र को डॉक्टर या अस्पताल ले जाने की बजाय अंधविश्वास के चक्कर में उलझ गये. शुक्रवार सुबह करीब 9:00 बजे छात्र को नदी के बहते पानी में लकड़ी से बांधकर लगभग 12 घंटे तक रखा. काफी देर बाद उसकी मौत हो गई.
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सांप के काटने पर क्या करें
- घबराएं नहीं, क्योंकि घबराने से दिल की धड़कन तेज हो जाती है और जहर तेजी से फैलता है.
- जिस जगह सांप ने काटा है उसे साफ पानी और साबुन से धोएं.
- उस जगह पर हल्की पट्टी बांधें (ताकि खून रुक न जाए).
- पीड़ित को तत्काल अस्पताल लेकर जाएं.
- कम से कम हिलाएं-डुलाएं, ताकि जहर ज्यादा न फैले.
- डॉक्टर को दिखाकर एंटी-वेनम का इंजेक्शन लगवाएं.
- झाड़-फूंक या देसी इलाज के चक्कर में बिल्कुल न पड़ें.
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