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धारचूला में रेबीज से छात्र की मौत, 20 दिन में दूसरी घटना से दहशत में स्थानीय लोग

पिथौरागढ़: बीडी पांडे जिला अस्पताल में भर्ती रेबीज पीड़ित आठवीं के छात्र की इलाज के दौरान मौत हो गई. जिले में 20 दिन में रेबीज से यह दूसरी मौत है. मरने वाले दोनों किशोरों को एक ही श्वान के बच्चे ने काटा था.डॉक्टरों ने बताया कि पीड़ित छात्र युवराज सिंह धामी पुत्र रवीन्द्र सिंह धामी कभी सामान्य व्यवहार कर रहा था तो कभी उसमें अचानक रेबीज के लक्षण तेजी से उभरकर सामने आ रहे थे. इस उतार-चढ़ाव को देखते हुए सैंपल जांच के लिए लेकर दिल्ली भेजे थे. संक्रमण और सुरक्षा के लिहाज से साथ छात्र को आईसीयू में आइसोलेट किया गया था.

धारचूला के जुम्मा गांव के एक और किशोर की रेबीज से मौत हो गई. किशोर ने जिला अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. रेबीज के संक्रमण से 20 दिन के भीतर दूसरे किशोर की मौत से गांव में दहशत है. करीब छह महीने पहले जुम्मा गांव के तोक बुंगा और टीलम में एक लावारिस श्वान ने कई किशोरों और ग्रामीणों को काट दिया था. कुछ समय बाद ही श्वान की मौत हो गई. बीते 23 मई को श्वान ने जिस किशोर को काटा उसकी तबीयत बिगड़ गई. जिला अस्पताल पहुंचाने पर उसके रेबीज से ग्रसित होने की पुष्टि हुई.