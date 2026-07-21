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परीक्षा देने आया था बेटा, छत पर ही छिन गई जान: 33 केवी लाइन की चपेट में आने से बीएड छात्र की मौत

घटना स्थल का मौका मुआयना करती पुलिस ( ETV Bharat Dholpur )