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परीक्षा देने आया था बेटा, छत पर ही छिन गई जान: 33 केवी लाइन की चपेट में आने से बीएड छात्र की मौत

33 केवी की हाईटेंशन लाइन मकान की छत से महज करीब 3 फीट की ऊंचाई पर गुजर रही थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ.

Student dies of electric shock
घटना स्थल का मौका मुआयना करती पुलिस (ETV Bharat Dholpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 21, 2026 at 1:58 PM IST

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धौलपुर: शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र में मंगलवार को छत से गुजर रही हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक छात्र की मौत हो गई. छात्र किराए के मकान में रहकर B.Ed की परीक्षा देने आया था. इस घटना से परिजनों में मातम पसर गया है. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है.

थाना प्रभारी अमित कुमार शर्मा ने बताया कि मृतक की पहचान सुनील पुत्र मेवाराम जाटव, निवासी गुमानपुरा, नादनपुर के रूप में हुई है. मंगलवार से शुरू होने वाली B.Ed परीक्षा के लिए उसका सेंटर धौलपुर में आया था. वह प्रकाश कॉलेज के पास किराए पर कमरा लेकर रहने पहुंचा था. इसी दौरान मकान की छत के ऊपर से गुजर रही 33 केवी हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस हादसे की जांच कर रही है.

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डिस्कॉम पर लापरवाही का आरोप: स्थानीय लोगों का आरोप है कि 33 केवी की हाईटेंशन लाइन मकान की छत से महज करीब 3 फीट की ऊंचाई पर गुजर रही है, जिसकी वजह से बड़ा हादसा हुआ. कॉलोनी के लोगों ने बताया कि शहर के कई मोहल्लों में हाई टेंशन लाइन के तार छतों के ऊपर से गुजर रहे हैं. इस वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं. इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं. विद्युत निगम कार्यालय में कई बार शिकायत दी गई, लेकिन निगम के जिम्मेदार लापरवाही बरत रहे हैं. घटना के बाद कॉलोनी के लोगों में डिस्कॉम के प्रति भारी आक्रोश है.

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