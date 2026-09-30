बिहार के सरकारी स्कूल में बड़ा हादसा, एक छात्रा की मौत, 3 अस्पताल में भर्ती
स्कूल की सीढ़ी ध्वस्त होने से मलबे में दबकर एक बच्ची की मौत हो गई. वहीं 3 घायल हैं, जिनका इजाज जारी है. रिपोर्ट-अमन पाठक.
Published : September 30, 2026 at 2:22 PM IST
खगड़िया : बिहार के खगड़िया में बुधवार को स्कूल में दर्दनाक हादसा हो गया. मानसी थाना क्षेत्र के अमनी गांव के जटाधर मिश्र प्राथमिक विद्यालय पासवान टोला में अचानक सीढ़ी ध्वस्त हो गई. सीढ़ी के मलबे में दबने से एक 9 वर्षीय छात्रा की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य बच्चे घायल हो गए. हादसे के बाद स्कूल परिसर में अफरा-तफरी मच गई. घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और राहत-बचाव में जुट गए.
खगड़िया के स्कूल में छात्रा की मौत
मृत छात्रा की पहचान 9 वर्षीय रितिका कुमारी के रूप मे हुई है. हादसे के बाद घटनास्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई. स्थानीय लोगों ने तत्काल मलबे में दबे बच्चों को बाहर निकालने का प्रयास किया. इसके बाद घायल बच्चों को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां तीनों का इलाज जारी है.
हादसे की सूचना पर पहुंचे अधिकारी
घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारियों में भी हड़कंप मच गया. सदर एसडीएम धनंजय कुमार समेत कई अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली. अधिकारियों ने हादसे से जुड़ी परिस्थितियों की जानकारी स्थानीय लोगों और संबंधित लोगों से ली.
''आज सुबह सूचना मिली कि जटाधर मिश्र प्राथमिक विद्यालय की सीढ़ी अचानक गिर गई. जिसमें एक बच्चे की मृत्यु हो गई. जबकि तीन बच्चे घायल हुए हैं. मृत बच्ची की पहचान रीतिका कुमारी के रूप में हुई है. घायल बच्चों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है और फिलहाल वे सुरक्षित बताए जा रहे हैं.''- धनंजय कुमार, एसडीएम
उचित कार्रवाई का दिया गया आश्वासन
धनंजय कुमार ने आगे बताया कि यह बेहद दुखद घटना है. ग्रामीणों से जानकारी मिली है कि स्कूल की सीढ़ी लंबे समय से जर्जर स्थिति में थी और इस संबंध में कई बार स्कूल प्रशासन को अवगत कराया गया था. मामले की जांच कराई जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी.
''प्रारंभिक जानकारी के अनुसार वर्ष 2018-19 से सीढ़ी क्षतिग्रस्त थी. विद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिलाधिकारी के निर्देश पर एक टीम गठित की गई है. यह टीम अगले दो दिनों के अंदर विद्यालयों का सुरक्षा ऑडिट करेगी. ताकि जर्जर भवन या अन्य खतरनाक हिस्सों की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई की जा सके और भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति रोकी जा सके.''- धनंजय कुमार, एसडीएम
स्कूल की व्यवस्था और सुरक्षा पर उठे सवाल
हादसे के बाद स्थानीय लोगों में भी आक्रोश और चिंता देखी गई. स्थानीय निवासी प्रेम कुमार का कहना है कि स्कूल भवन की स्थिति की नियमित जांच होनी चाहिए. ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से पहले कमजोर हिस्सों की पहचान कर उसे दुरुस्त किया जा सके.
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