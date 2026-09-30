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बिहार के सरकारी स्कूल में बड़ा हादसा, एक छात्रा की मौत, 3 अस्पताल में भर्ती

यहीं पर हुआ हादसा ( ETV Bharat )

खगड़िया : बिहार के खगड़िया में बुधवार को स्कूल में दर्दनाक हादसा हो गया. मानसी थाना क्षेत्र के अमनी गांव के जटाधर मिश्र प्राथमिक विद्यालय पासवान टोला में अचानक सीढ़ी ध्वस्त हो गई. सीढ़ी के मलबे में दबने से एक 9 वर्षीय छात्रा की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य बच्चे घायल हो गए. हादसे के बाद स्कूल परिसर में अफरा-तफरी मच गई. घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और राहत-बचाव में जुट गए.