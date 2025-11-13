एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में छात्र की मौत, कलेक्टर ने जांच दल का किया गठन
धमतरी के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में छात्र ने आत्मघाती कदम उठाया.जिसके बाद कलेक्टर ने जांच दल बनाया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 13, 2025 at 11:53 AM IST
धमतरी : एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में पढ़ रहे एक छात्र ने अपनी जान दे दी.इस मामले में कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने जांच के आदेश दिए हैं. नगरी एसडीएम की अध्यक्षता में 6 जांच दल बनाए गए हैं. तीन दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं. पूरा मामला एकलव्य आवासीय विद्यालय पथर्रीडीह का है. जहां 12वीं के छात्र हिमांशु नेताम की छात्रावास में मौत हुई थी. हिमांशु की मौत ने प्रबंधन की व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए हैं.
कलेक्टर ने जांच कमेटी का किया गठन : कलेक्टर ने छात्र की मौत मामले में जांच का आदेश जारी किया. जिसमें लिखा है कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पथर्रीडीह, विकासखंड नगरी, जिला-धमतरी में दिनांक 11.11.2025 को कक्षा-12 वीं वाणिज्य छात्र हिमांशु नेताम ने लगभग साढ़े सात बजे आत्मघाती कदम उठाया. घटना का पता चलते ही मौके पर विद्यालय के कर्मचारियों और दूसरे छात्रों ने हिमांशु को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुकरेल ले जाया गया.संस्था के प्राचार्य ने विद्यार्थी के माता-पिता और उच्च अधिकारियों को तुरंत खबर दी. इसके बाद विद्यार्थी को जिला अस्पताल धमतरी लाये जाने पर उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. इस घटना के जांच एवं परीक्षण हेतु जिला स्तरीय जांच दल का गठन किया जाता है.
जांच दल में कौन-कौन हैं शामिल : जांच दल में अध्यक्ष अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नगरी, सदस्यों में अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस नगरी, खण्ड चिकित्सा अधिकारी, विकासखंड नगरी, परियोजना अधिकारी, विकासखण्ड शिक्षाधिकारी, विकासखंड नगरी, तहसीलदार, तहसील कुकरेल, विकासखंड नगरी को जांच के लिए गठित किया गया है. जिन्हें जांच दल प्रकरण का परीक्षण कर तीन दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने निर्देश दिए गए हैं. बहरहाल छात्र ने किस वजह से आत्मघाती कदम उठाया है,ये अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है.
