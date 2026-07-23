इटावा में स्कूल की पहली मंजिल से गिरकर छात्र की मौत, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल
छात्र खिड़की के पास कुछ क्षण खड़ा रहा, फिर पहली मंजिल से नीचे गिर गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 23, 2026 at 7:20 AM IST
इटावा: फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र स्थित इटावा पब्लिक स्कूल में बुधवार को कक्षा आठ के छात्र की पहली मंजिल से गिर कर मौत हो गई. घटना के बाद विद्यालय परिसर में अफरा-तफरी मच गई. विद्यालय स्टाफ ने छात्र को घायल अवस्था में तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां के चिकित्सकों ने जांच के बाद बच्चे को मृत घोषित कर दिया. परिजनों ने विद्यालय प्रबंधन को घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया है.
इटावा सदर क्षेत्र अधिकारी अवनीश कुमार सिंह के अनुसार, इटावा पब्लिक स्कूल में बुधवार की दोपहर छुट्टी हो चुकी थी. बच्चे अपने-अपने घर जा चुके थे, लेकिन 8वीं कक्षा का छात्र पिंटू राठौर अपनी क्लास में ही रुका रहा. सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक, छात्र ने अपना बैग डेस्क पर रखा, फिर खिड़की के पास गया और कुछ क्षण में पहली मंजिल से नीचे गिर गया.
स्कूल गार्ड ने घटना की सूचना तत्काल प्रिंसिपल को दी. छात्र को बिना देर किए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, बेटे की मौत से टूटे परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि अगर बच्चा काफी देर तक खिड़की के पास था, तो किसी शिक्षक या कर्मचारी की नजर उस पर क्यों नहीं पड़ी? जब पूरे स्कूल में सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा व्यवस्था मौजूद थी, तो समय रहते उसे रोका क्यों नहीं गया?
वहीं, स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज में छात्र स्वयं खिड़की से नीचे जाता दिखाई दे रहा है. उनका दावा है कि स्कूल की ओर से किसी तरह की लापरवाही नहीं हुई है, उन्होंने यह भी बताया कि परिवार ने यह जानकारी दी थी कि एक दिन पहले छात्र को मोबाइल और पढ़ाई को लेकर घर पर डांट पड़ी थी.
फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्य अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि सभी तथ्यों, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष जांच की जाएगी. जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि घटना किन परिस्थितियों में हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है. लेकिन इस घटना ने एक बार फिर स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा, निगरानी और जिम्मेदारी को लेकर गंभीर सवाल उढ़ाएं हैं.
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