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वाराणसी में वरुणा नदी में छात्र की डूबने से मौत; परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप, ग्रामीणों ने किया चक्का जाम

एसीपी संजीव कुमार ने बताया कि ग्रामीणों को समझा बूझकर मामला शांत कर दिया गया है.

मौके पर मौजूद भीड़
मौके पर मौजूद भीड़ (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 1, 2026 at 9:38 PM IST

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Updated : April 1, 2026 at 10:45 PM IST

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वाराणसी : लोहता थाना क्षेत्र के ग्राम सभा अयोध्यापुर में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. बुधवार को छात्र (14) की वरुणा नदी में डूबने से मौत हो गई. मृतक की पहचान आकाश कुमार के रूप में हुई है.

परिजनों के मुताबिक, आकाश अपने चार दोस्तों के साथ नदी में नहाने गया था. गांव के ही एक अन्य युवक ने परिजनों को सूचना दी. परिजनों ने आरोप लगाया कि युवक की डूबाकर हत्या की गई है. घटना के बाद कार्रवाई की मांग को लेकर ग्रामीणों ने चक्का जाम किया. सूचना मिलने के बाद प्रशासन को मामले की जानकारी दी गई. ग्रामीणों ने आकाश का शव नदी से बाहर निकाला.

घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया और पोस्टमार्टम के लिए पुलिस को शव सौंपने से इनकार कर दिया. इस दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो गई और पुलिस व ग्रामीणों के बीच झड़प भी हुई. ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी से नाराजगी जाहिर की.



मौके पर पहुंचे एसीपी रोहनिया संजीव कुमार ने ग्रामीणों को समझाकर शांत कराया. पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में स्थिति को नियंत्रित किया गया और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की गई. ग्रामीणों का आरोप है कि यदि समय पर राहत टीम पहुंच जाती, तो स्थिति इतनी गंभीर नहीं होती.

एसीपी संजीव कुमार ने बताया कि ग्रामीणों को समझा बूझकर मामला शांत कर दिया गया है वहीं, परिजनों की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें : सुलतानपुर में तालाब में डूबने से दो किशोरों की मौत: नहाते समय गहरे पानी में चले गये, एक किशोर अस्पताल में भर्ती

Last Updated : April 1, 2026 at 10:45 PM IST

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