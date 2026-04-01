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वाराणसी में वरुणा नदी में छात्र की डूबने से मौत; परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप, ग्रामीणों ने किया चक्का जाम

वाराणसी : लोहता थाना क्षेत्र के ग्राम सभा अयोध्यापुर में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. बुधवार को छात्र (14) की वरुणा नदी में डूबने से मौत हो गई. मृतक की पहचान आकाश कुमार के रूप में हुई है.





परिजनों के मुताबिक, आकाश अपने चार दोस्तों के साथ नदी में नहाने गया था. गांव के ही एक अन्य युवक ने परिजनों को सूचना दी. परिजनों ने आरोप लगाया कि युवक की डूबाकर हत्या की गई है. घटना के बाद कार्रवाई की मांग को लेकर ग्रामीणों ने चक्का जाम किया. सूचना मिलने के बाद प्रशासन को मामले की जानकारी दी गई. ग्रामीणों ने आकाश का शव नदी से बाहर निकाला.





घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया और पोस्टमार्टम के लिए पुलिस को शव सौंपने से इनकार कर दिया. इस दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो गई और पुलिस व ग्रामीणों के बीच झड़प भी हुई. ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी से नाराजगी जाहिर की.