ETV Bharat / state

बोर्ड परीक्षा से पहले छात्रा ने दी जान, दुर्ग पुलिस ने दर्ज की शिकायत

छात्रा ने ये घातक कदम क्यों उठाया अभी इस बात का पता नहीं चल पाया है.

Student dies by suicide
छात्रा ने दी जान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 17, 2026 at 4:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

दुर्ग: दसवीं बोर्ड परीक्षा 21 फरवरी से 13 मार्च तक चलेगी, वहीं 12वीं बोर्ड की परीक्षा 20 फरवरी से 18 मार्च तक चलेगी. परीक्षा की तैयारियों में काफी कम दिन बचा है. छात्र परीक्षा के तैयारियों में जुटे हैं. इसी बीच दुर्ग के जामुल थाना इलाके में दसवीं बोर्ड की परीक्षा की तैयारियों में जुटी छात्रा ने आज जान दे दी. छात्रा ने ऐसा घातक कदम क्यों उठाया ये अभी पता नहीं चल पाया है. छात्रा के उठाए गए इस कदम से परिवार के लोग सदमे में हैं.

दसवीं की छात्रा ने उठाया घातक कदम

पुलिस ने छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है. पुलिस ने बताया कि घटनास्थल से किसी भी तरह को कोई नोट नहीं मिला है. परिवार वालों ने बताया कि छात्रा रोज की तरह अपनी परीक्षा की तैयारियों में जुटी थी. छात्रा अच्छे से परीक्षा की तैयारी करे इसके लिए उसे रुम में अकेला छोड़ा दिया गया था. सुबह करीब साढ़े चार बजे जब छात्रा की मां बेटी को देखने गई, तो पाया कि छात्रा ने घर के भीतर ही घातक कदम उठा लिया है. परिवार वालों ने बताया कि छात्रा ने रात के वक्त सभी के साथ ही भोजन किया था. उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई दबाव उनको नजर नहीं आया.

छात्रा ने दी जान (ETV Bharat)

परिवार वालों ने बताया कि उनकी कुल तीन बेटियां हैं. तीनों बेटियों को वो अच्छे से पढ़ा लिखा रहे हैं. छात्रा ने ये घातक कदम क्यों उठाया इसकी जांच के लिए पुलिस अब पूछताछ कर रही है. परिजनों के साथ-साथ आस पास के लोगों से भी जानकारी जुटाई जा रही है.


आत्महत्या नहीं है समाधान

यदि आपके मन में कभी निराशा में आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, या आप किसी मित्र के बारे में चिंतित हैं, या आपको भावनात्मक समर्थन की जरूरत है, तो ऐसे में कोई है जो हमेशा आपकी बात सुनने के लिए मौजूद है. स्नेहा फाउंडेशन को कॉल करें- 04424640050 (24x7 उपलब्ध) या आईकॉल, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की हेल्पलाइन - 9152987821 (सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक उपलब्ध).

10वीं परीक्षा टाइम-टेबल 2026

दिन / Dateतारीखविषय
सोमवार21.02.2026हिंदी
मंगलवार24.02.2026अंग्रेज़ी
गुरुवार26.02.2026सामाजिक विज्ञान
शनिवार28.02.2026विज्ञान
शुक्रवार06.03.2026गणित
सोमवार09.03.2026तृतीय भाषा – संस्कृत, मराठी, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, बंगाली, गुजराती, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, उड़िया
गुरुवार11.03.2026व्यावसायिक पाठ्यक्रम – विभिन्न विषय (901–915 समूह)
शुक्रवार13.03.2026संगीत/ डिजाइन एवं पेंटिंग

12वीं परीक्षा टाइम-टेबल 2026

दिन / Dateतारीखविषय
शुक्रवार20.02.2026भूगोल, भौतिक शास्त्र
शनिवार23.02.2026राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, लेखा शास्त्र, कृषि उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र, रसायन विज्ञान, शारीरिक शिक्षा
मंगलवार25.02.2026संस्कृत
गुरुवार27.02.2026जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, भारतीय कला एवं इतिहास, पशुपालन, विज्ञान के तत्व
सोमवार02.03.2026गणित, कंप्यूटर एप्लीकेशन, संगीत, चित्रकला, गृह विज्ञान, भौतिक भूगोल, तत्वज्ञान
शनिवार07.03.2026समाज शास्त्र
मंगलवार10.03.2026अंग्रेज़ी
गुरुवार12.03.2026इतिहास, व्यवसाय अध्ययन, कृषि विज्ञान, ड्राइंग एवं पेंटिंग, खाद्य एवं पोषण
शनिवार14.03.2026हिंदी
सोमवार16.03.2026विभिन्न व्यावसायिक विषय – कंप्यूटर, हेल्थ केयर, फिजिकल एजुकेशन, आईटी, BFSI आदि
मंगलवार17.03.2026मराठी, उर्दू, पंजाबी, संस्कृत, बंगाली, गुजराती, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, उड़िया
बुधवार18.03.2026मनोविज्ञान

छत्तीसगढ़ बोर्ड का बड़ा फैसला, 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम का पैटर्न बदला, अब बढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न

बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए गुड न्यूज, 5 फरवरी से शुरू होगा हेल्पलाइन नंबर

बोर्ड एग्जाम की उलटी गिनती शुरू, इस बार 27,260 स्टूडेंट्स होंगे शामिल

TAGGED:

DURG POLICE
GHASIDAS NAGAR
KHAND MOHALLA
JAMUL POLICE STATION
STUDENT DIES BY SUICIDE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.