बोर्ड परीक्षा से पहले छात्रा ने दी जान, दुर्ग पुलिस ने दर्ज की शिकायत

दुर्ग: दसवीं बोर्ड परीक्षा 21 फरवरी से 13 मार्च तक चलेगी, वहीं 12वीं बोर्ड की परीक्षा 20 फरवरी से 18 मार्च तक चलेगी. परीक्षा की तैयारियों में काफी कम दिन बचा है. छात्र परीक्षा के तैयारियों में जुटे हैं. इसी बीच दुर्ग के जामुल थाना इलाके में दसवीं बोर्ड की परीक्षा की तैयारियों में जुटी छात्रा ने आज जान दे दी. छात्रा ने ऐसा घातक कदम क्यों उठाया ये अभी पता नहीं चल पाया है. छात्रा के उठाए गए इस कदम से परिवार के लोग सदमे में हैं.

दसवीं की छात्रा ने उठाया घातक कदम

पुलिस ने छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है. पुलिस ने बताया कि घटनास्थल से किसी भी तरह को कोई नोट नहीं मिला है. परिवार वालों ने बताया कि छात्रा रोज की तरह अपनी परीक्षा की तैयारियों में जुटी थी. छात्रा अच्छे से परीक्षा की तैयारी करे इसके लिए उसे रुम में अकेला छोड़ा दिया गया था. सुबह करीब साढ़े चार बजे जब छात्रा की मां बेटी को देखने गई, तो पाया कि छात्रा ने घर के भीतर ही घातक कदम उठा लिया है. परिवार वालों ने बताया कि छात्रा ने रात के वक्त सभी के साथ ही भोजन किया था. उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई दबाव उनको नजर नहीं आया.