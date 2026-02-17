बोर्ड परीक्षा से पहले छात्रा ने दी जान, दुर्ग पुलिस ने दर्ज की शिकायत
छात्रा ने ये घातक कदम क्यों उठाया अभी इस बात का पता नहीं चल पाया है.
Published : February 17, 2026 at 4:26 PM IST
दुर्ग: दसवीं बोर्ड परीक्षा 21 फरवरी से 13 मार्च तक चलेगी, वहीं 12वीं बोर्ड की परीक्षा 20 फरवरी से 18 मार्च तक चलेगी. परीक्षा की तैयारियों में काफी कम दिन बचा है. छात्र परीक्षा के तैयारियों में जुटे हैं. इसी बीच दुर्ग के जामुल थाना इलाके में दसवीं बोर्ड की परीक्षा की तैयारियों में जुटी छात्रा ने आज जान दे दी. छात्रा ने ऐसा घातक कदम क्यों उठाया ये अभी पता नहीं चल पाया है. छात्रा के उठाए गए इस कदम से परिवार के लोग सदमे में हैं.
दसवीं की छात्रा ने उठाया घातक कदम
पुलिस ने छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है. पुलिस ने बताया कि घटनास्थल से किसी भी तरह को कोई नोट नहीं मिला है. परिवार वालों ने बताया कि छात्रा रोज की तरह अपनी परीक्षा की तैयारियों में जुटी थी. छात्रा अच्छे से परीक्षा की तैयारी करे इसके लिए उसे रुम में अकेला छोड़ा दिया गया था. सुबह करीब साढ़े चार बजे जब छात्रा की मां बेटी को देखने गई, तो पाया कि छात्रा ने घर के भीतर ही घातक कदम उठा लिया है. परिवार वालों ने बताया कि छात्रा ने रात के वक्त सभी के साथ ही भोजन किया था. उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई दबाव उनको नजर नहीं आया.
परिवार वालों ने बताया कि उनकी कुल तीन बेटियां हैं. तीनों बेटियों को वो अच्छे से पढ़ा लिखा रहे हैं. छात्रा ने ये घातक कदम क्यों उठाया इसकी जांच के लिए पुलिस अब पूछताछ कर रही है. परिजनों के साथ-साथ आस पास के लोगों से भी जानकारी जुटाई जा रही है.
आत्महत्या नहीं है समाधान
यदि आपके मन में कभी निराशा में आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, या आप किसी मित्र के बारे में चिंतित हैं, या आपको भावनात्मक समर्थन की जरूरत है, तो ऐसे में कोई है जो हमेशा आपकी बात सुनने के लिए मौजूद है. स्नेहा फाउंडेशन को कॉल करें- 04424640050 (24x7 उपलब्ध) या आईकॉल, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की हेल्पलाइन - 9152987821 (सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक उपलब्ध).
10वीं परीक्षा टाइम-टेबल 2026
|दिन / Date
|तारीख
|विषय
|सोमवार
|21.02.2026
|हिंदी
|मंगलवार
|24.02.2026
|अंग्रेज़ी
|गुरुवार
|26.02.2026
|सामाजिक विज्ञान
|शनिवार
|28.02.2026
|विज्ञान
|शुक्रवार
|06.03.2026
|गणित
|सोमवार
|09.03.2026
|तृतीय भाषा – संस्कृत, मराठी, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, बंगाली, गुजराती, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, उड़िया
|गुरुवार
|11.03.2026
|व्यावसायिक पाठ्यक्रम – विभिन्न विषय (901–915 समूह)
|शुक्रवार
|13.03.2026
|संगीत/ डिजाइन एवं पेंटिंग
12वीं परीक्षा टाइम-टेबल 2026
|दिन / Date
|तारीख
|विषय
|शुक्रवार
|20.02.2026
|भूगोल, भौतिक शास्त्र
|शनिवार
|23.02.2026
|राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, लेखा शास्त्र, कृषि उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र, रसायन विज्ञान, शारीरिक शिक्षा
|मंगलवार
|25.02.2026
|संस्कृत
|गुरुवार
|27.02.2026
|जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, भारतीय कला एवं इतिहास, पशुपालन, विज्ञान के तत्व
|सोमवार
|02.03.2026
|गणित, कंप्यूटर एप्लीकेशन, संगीत, चित्रकला, गृह विज्ञान, भौतिक भूगोल, तत्वज्ञान
|शनिवार
|07.03.2026
|समाज शास्त्र
|मंगलवार
|10.03.2026
|अंग्रेज़ी
|गुरुवार
|12.03.2026
|इतिहास, व्यवसाय अध्ययन, कृषि विज्ञान, ड्राइंग एवं पेंटिंग, खाद्य एवं पोषण
|शनिवार
|14.03.2026
|हिंदी
|सोमवार
|16.03.2026
|विभिन्न व्यावसायिक विषय – कंप्यूटर, हेल्थ केयर, फिजिकल एजुकेशन, आईटी, BFSI आदि
|मंगलवार
|17.03.2026
|मराठी, उर्दू, पंजाबी, संस्कृत, बंगाली, गुजराती, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, उड़िया
|बुधवार
|18.03.2026
|मनोविज्ञान
