धमतरी के एकलव्य आवासीय स्कूल में छात्र ने दी जान, मचा हड़कंप
धमतरी के एकलव्य आवासीय विद्यालय में एक छात्र ने अपना जीवन समाप्त कर लिया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 12, 2025 at 8:32 PM IST
धमतरी: वनांचल जिले धमतरी के केरेगांव में एक दुखद घटना घटी है. यहां के पथर्रीडीह एकलव्य आवासीय विद्यालय में 12वीं के छात्र ने जान दे दी. इस घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. छात्र ने इस तरह का कदम क्यों उठाया, आखिर उसने ऐसा क्यों किया. इस विषय पर पुलिस जांच कर रही है.
11 नवंबर की घटना: पुलिस की शुरुआती तफ्तीश में पता चला है कि यह घटना 11 नवंबर की है. पुलिस से प्राप्त जानकारी के मुताबिक 17 साल का हिमांशु नेताम एकलव्य आवासीय स्कूल पथर्रीडीह में रहता था. उसने 11 नवंबर को यह कदम उठा लिया.
परिवार में मातम: छात्र के पिता नीलमणि नेताम ने पुलिस को बताया कि उन्हें स्कूल से 11 नवंबर की शाम को सूचना मिली की उनके बेटे ने घातक कदम उठा लिया है. उसे जब तक अस्पताल ले जाया गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. इस घटना के बाद से परिवार में मातम है.
एकलव्य आवासीय विद्यालय के एक नाबालिग छात्र ने जान दे दी. इस घटना को लेकर केस दर्ज कर लिया गया है. जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी- मीना साहू, डीएसपी
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक छात्र के कमरे में जब तलाशी ली गई तो पुलिस को दो पत्र मिले हैं. इन पत्रों में मिस यू मैम, मिस यू भाई लिखा हुआ है. पुलिस ने चिट्ठियों को जब्त कर लिया है. मगरलोड थाना प्रभारी टूमन लाल ने मीडिया को बताया कि इस घटना के पीछे क्या वजह रही है उसकी जांच की जा रही है. एकलव्य आवासीय विद्यालय में घटी इस घटना को लेकर कई तरह के सवाल पैदा हो रहे हैं. आखिर छात्र किस बात से तनाव में था इसका पता लगाया जा रहा है. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया और शव को परिजनों को सौंप दिया है.