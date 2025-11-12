ETV Bharat / state

धमतरी के एकलव्य आवासीय स्कूल में छात्र ने दी जान, मचा हड़कंप

धमतरी के एकलव्य आवासीय विद्यालय में एक छात्र ने अपना जीवन समाप्त कर लिया.

Eklavya School Dhamtari
धमतरी का एकलव्य स्कूल (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 12, 2025 at 8:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धमतरी: वनांचल जिले धमतरी के केरेगांव में एक दुखद घटना घटी है. यहां के पथर्रीडीह एकलव्य आवासीय विद्यालय में 12वीं के छात्र ने जान दे दी. इस घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. छात्र ने इस तरह का कदम क्यों उठाया, आखिर उसने ऐसा क्यों किया. इस विषय पर पुलिस जांच कर रही है.

11 नवंबर की घटना: पुलिस की शुरुआती तफ्तीश में पता चला है कि यह घटना 11 नवंबर की है. पुलिस से प्राप्त जानकारी के मुताबिक 17 साल का हिमांशु नेताम एकलव्य आवासीय स्कूल पथर्रीडीह में रहता था. उसने 11 नवंबर को यह कदम उठा लिया.

धमतरी में छात्र ने दी जान (ETV BHARAT)

परिवार में मातम: छात्र के पिता नीलमणि नेताम ने पुलिस को बताया कि उन्हें स्कूल से 11 नवंबर की शाम को सूचना मिली की उनके बेटे ने घातक कदम उठा लिया है. उसे जब तक अस्पताल ले जाया गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. इस घटना के बाद से परिवार में मातम है.

एकलव्य आवासीय विद्यालय के एक नाबालिग छात्र ने जान दे दी. इस घटना को लेकर केस दर्ज कर लिया गया है. जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी- मीना साहू, डीएसपी

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक छात्र के कमरे में जब तलाशी ली गई तो पुलिस को दो पत्र मिले हैं. इन पत्रों में मिस यू मैम, मिस यू भाई लिखा हुआ है. पुलिस ने चिट्ठियों को जब्त कर लिया है. मगरलोड थाना प्रभारी टूमन लाल ने मीडिया को बताया कि इस घटना के पीछे क्या वजह रही है उसकी जांच की जा रही है. एकलव्य आवासीय विद्यालय में घटी इस घटना को लेकर कई तरह के सवाल पैदा हो रहे हैं. आखिर छात्र किस बात से तनाव में था इसका पता लगाया जा रहा है. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया और शव को परिजनों को सौंप दिया है.

कोरबा में 2 तहसीलदारों की पिटाई, संगठन ने की शासन से सुरक्षा की मांग

दो हजार के लिए ले ली जान, युवक की पिटाई से मौत, 12 दिन में 6 हत्या

महविश परवीन ने एक बार मौत को हराया, दूसरी बार जिंदगी की जंग हार गई

TAGGED:

STUDENT DIES BY SUICIDE IN DHAMTARI
धमतरी एकलव्य आवासीय विद्यालय
धमतरी स्कूल न्यूज
छत्तीसगढ़ क्राइम न्यूज
EKLAVYA RESIDENTIAL SCHOOL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अबूझमाड़ में पहली बार लाइट कैमरा एक्शन, नक्सल प्रभाव से उबरते गांवों में छत्तीसगढ़ी फिल्म की शूटिंग

33 साल के युवा किसान को नए आइडिया और जैविक खेती के लिए डॉ. खूबचंद बघेल पुरस्कार, राज्योत्सव में होंगे सम्मानित

पतझड़ की तरह बिखर गई नक्सलवादी विचारधारा, जो बचे उनका वजूद खत्म, बस्तर और युवाओं के विकास का करें काम: डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी

रेशम हब छत्तीसगढ़, रेशमी रास्ते पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला संबल, महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.