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NEET परीक्षा में असफल होने पर छात्रा ने दी जान, बस्तर में पीड़ित परिवार से मिले पीसीसी चीफ दीपक बैज

जगदलपुर: NEET परीक्षा में असफल होने के बाद घातक कदम उठाने वाली छात्रा के घर शनिवार शाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज पहुंचे. उन्होंने शोकाकुल परिवार से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की और इस घटना को लेकर केंद्र सरकार व शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए.

बोधघाट थाना क्षेत्र के आड़ावाल खासपारा निवासी 20 वर्षीय छात्रा ने NEET परीक्षा में अपेक्षित सफलता नहीं मिलने से निराश होकर अपने घर में जान दे दी. पीड़ित छात्रा ने तीसरी बार NEET की परीक्षा दी थी. परीक्षा परिणाम आने के बाद कम अंक मिलने से वह गहरे सदमे में थी. छात्रा ने घातक कदम उठाने से पहले एक नोट भी छोड़ा है, जिसमें परिजनों से माफी मांगते हुए उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाने की बात लिखी गई है.

NEET परीक्षा में असफल होने पर छात्रा ने दी जान (ETV Bharat)

पेपर लीक जैसी घटनाओं ने लाखों छात्रों का विश्वास तोड़ा है और सरकार को परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी व विश्वसनीय बनाने की दिशा में गंभीर कदम उठाने चाहिए: दीपक बैज, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष

दीपक बैज ने की पीड़ित परिवार से मुलाकात

पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि यह केवल एक छात्रा की जान देने की बात नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था की विफलता का परिणाम है. उन्होंने कहा कि परिजनों ने उन्हें बताया कि छात्रा पढ़ाई में बेहद होनहार थी और उसके दादा का सपना था कि वह डॉक्टर बने. पहले प्रयासों में कथित पेपर लीक जैसी घटनाओं से उसका मनोबल प्रभावित हुआ. लेकिन परिवार के हौसला बढ़ाने पर उसने फिर प्रयास किया. बावजूद इसके सफलता नहीं मिलने पर उसने यह आत्मघाती कदम उठा लिया. दीपक बैज ने आरोप लगाया कि देशभर में ऐसे कई छात्र-छात्राएं परीक्षा व्यवस्था और मानसिक दबाव के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं.

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