दिल्ली: जन्मदिन के एक दिन पहले सरकारी स्कूल में 12वीं की छात्रा ने खुद को लगाई आग
स्कूल परिसर में हुई इस घटना से हड़कंप मच गया और शिक्षकों व विद्यार्थियों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
Published : October 24, 2026 at 2:51 PM IST|
Updated : October 24, 2026 at 3:22 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के कृष्णा नगर स्थित सर्वोदय बाल एवं बालिका विद्यालय में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा ने कथित तौर पर अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा ली. घटना में छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई.
स्कूल परिसर में हुई इस घटना से हड़कंप मच गया और शिक्षकों व विद्यार्थियों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. बता दें कि कल यानि 25 अक्टूबर को छात्रा का जन्मदिन भी था.
घटना की गंभीरता को देखते हुए शाहदरा जिले की एडिशनल डीसीपी गीतांजलि खंडेलवाल ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि यह बेहद संवेदनशील मामला है और जांच का विषय है. दिल्ली पुलिस इस मामले की प्राथमिकता के आधार पर निष्पक्ष जांच कर रही है. साक्ष्य जुटाने के लिए स्कूल परिसर के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला जा रहा है, साथ ही स्कूल के आसपास के अन्य रास्तों के सीसीटीवी फुटेज की भी बारीकी से जांच की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि घटना से पहले छात्रा की गतिविधियां कैसी थीं?
#WATCH दिल्ली: शाहदरा के एक स्कूल में 17 वर्षीय लड़की ने खुद को आग लगा ली, जिससे उसकी मौत हो गई | दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने कहा, "पुलिस इस केस की जांच कर रही है। सभी सबूतों को स्कूल ने पुलिस को उपलब्ध कराया है। यह दुखद घटना है। जांच होने के बाद सभी चीजे सूचित की… pic.twitter.com/CkI2c4u0Aw— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 24, 2026
दिल्ली शिक्षा मंत्री ने लिया घटना स्थल का जायजा
घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली सरकार की शिक्षा मंत्री आशीष सूद भी तुरंत राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय पहुंच उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इस घटना को दिल्ली सरकार और पूरे समाज के लिए झकझोर देने वाली करार दिया. उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए आश्वासन दिया कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराई जाएगी ताकि यह सामने आ सके कि आखिर उस बच्ची के साथ ऐसी क्या बात थी जिसके कारण उसे यह कदम उठाना पड़ा.
परिवारा का रो-रो कर बुरा हाल
इस अचानक हुई त्रासदी से मृतका का परिवार पूरी तरह टूट चुका है और गहरे सदमे में है. परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है. परिजनों का कहना है कि उनकी बच्ची हमेशा हंसती-खेलती और सामान्य रहती थी, ऐसे में अचानक उसने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया, यह उनके लिए एक अनसुलझा और डरावना सवाल है। परिवार ने पुलिस प्रशासन से मामले में जल्द से जल्द सच्चाई सामने लाने की मांग की है.
फिलहाल, सोशल मीडिया चैट्स और स्कूल के स्टाफ व सहपाठियों से पूछताछ के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सटीक कारणों का और अधिक खुलासा हो सकेगा.
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