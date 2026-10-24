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दिल्ली: जन्मदिन के एक दिन पहले सरकारी स्कूल में 12वीं की छात्रा ने खुद को लगाई आग

छात्रा की मौत ( Concept Image )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के कृष्णा नगर स्थित सर्वोदय बाल एवं बालिका विद्यालय में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा ने कथित तौर पर अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा ली. घटना में छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई.

स्कूल परिसर में हुई इस घटना से हड़कंप मच गया और शिक्षकों व विद्यार्थियों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. बता दें कि कल यानि 25 अक्टूबर को छात्रा का जन्मदिन भी था.