IIT दिल्ली में बीटेक फर्स्ट ईयर छात्र की मौत, पुलिस कर रही जांच

नई दिल्ली: IIT दिल्ली में बीटेक फर्स्ट ईयर के छात्र की मौत का मामला सामने आया है. संस्थान के प्रथम वर्ष बीटेक सिविल इंजीनियरिंग के छात्र हर्षित स्वामी के निधन की खबर से पूरे कैंपस में शोक का माहौल है. आईआईटी दिल्ली प्रशासन ने ईमेल के माध्यम से इस दुखद घटना की जानकारी छात्रों और फैकल्टी को दी है.

ईमेल के जरिए दी गई जानकारी

आईआईटी दिल्ली के डीन स्टूडेंट अफेयर्स की ओर से छात्रों को जारी ईमेल में बताया गया कि फर्स्ट ईयर बीटेक सिविल इंजीनियरिंग के छात्र जो न्यू विंध्याचल अपार्टमेंट में रह रहे थे, उनका असमय निधन हो गया है. पुलिस ने छात्र के पार्थिव शरीर को अपने कब्जे में ले लिया है और आगे की प्रक्रिया कर रही है. परिवार के सदस्य भी दिल्ली पहुंच चुके हैं.

पुलिस की दी गई जानकारी के मुताबिक, 12 मार्च को सुबह लगभग 08:35 बजे, PS किशनगढ़ में IIT दिल्ली के एक छात्र के संबंध में एक PCR कॉल मिली. IIT कैंपस के न्यू विंध्याचल अपार्टमेंट में घटनास्थल पर पहुंचने पर, पहले वर्ष का एक छात्र छत के पंखे से एक स्टोल की मदद से लटका हुआ मिला. IIT दिल्ली अस्पताल के डॉक्टर ने उसकी जांच की और उसे 'मृत अवस्था में लाया गया' घोषित कर दिया.

इसके अलावा पुलिस ने जानकारी दी कि शुरुआती जांच में पता चला कि मृतक अपनी मां के साथ उक्त अपार्टमेंट में रह रहा था, उसकी मां 10 मार्च को अपने पैतृक स्थान चली गई थीं और आखिरी बार 11.03.2026 को रात लगभग 11:00 बजे फोन पर उससे बात की थी. जब सुबह उसने फोन कॉल्स का जवाब नहीं दिया, तो एक अन्य निवासी ने कमरे की जांच की और सुरक्षा कर्मचारियों की मदद से दरवाजा खोलने पर छात्र को मृत पाया.

पुलिस ने ये भी बताया कि क्राइम टीम और FSL ने घटनास्थल का मुआयना किया. कोई सुसाइड नोट नहीं मिला. पिता का बयान दर्ज किया गया, जिन्होंने किसी भी तरह की साजिश का कोई संदेह व्यक्त नहीं किया. शव को पोस्टमार्टम के लिए सफदरजंग अस्पताल की मोर्चरी भेजा गया और बाद में परिवार को सौंप दिया गया. पुलिस मामले में जांच कर रही है.