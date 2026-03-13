ETV Bharat / state

IIT दिल्ली में बीटेक फर्स्ट ईयर छात्र की मौत, पुलिस कर रही जांच

IIT Delhi में प्रथम वर्ष बीटेक सिविल इंजीनियरिंग के छात्र हर्षित स्वामी का असमय निधन, आईआईटी दिल्ली प्रशासन ने ईमेल से दी जानकारी

प्रथम वर्ष बीटेक सिविल इंजीनियरिंग के छात्र की मौत
प्रथम वर्ष बीटेक सिविल इंजीनियरिंग के छात्र की मौत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 13, 2026 at 7:26 PM IST

नई दिल्ली: IIT दिल्ली में बीटेक फर्स्ट ईयर के छात्र की मौत का मामला सामने आया है. संस्थान के प्रथम वर्ष बीटेक सिविल इंजीनियरिंग के छात्र हर्षित स्वामी के निधन की खबर से पूरे कैंपस में शोक का माहौल है. आईआईटी दिल्ली प्रशासन ने ईमेल के माध्यम से इस दुखद घटना की जानकारी छात्रों और फैकल्टी को दी है.

ईमेल के जरिए दी गई जानकारी
आईआईटी दिल्ली के डीन स्टूडेंट अफेयर्स की ओर से छात्रों को जारी ईमेल में बताया गया कि फर्स्ट ईयर बीटेक सिविल इंजीनियरिंग के छात्र जो न्यू विंध्याचल अपार्टमेंट में रह रहे थे, उनका असमय निधन हो गया है. पुलिस ने छात्र के पार्थिव शरीर को अपने कब्जे में ले लिया है और आगे की प्रक्रिया कर रही है. परिवार के सदस्य भी दिल्ली पहुंच चुके हैं.

पुलिस की दी गई जानकारी के मुताबिक, 12 मार्च को सुबह लगभग 08:35 बजे, PS किशनगढ़ में IIT दिल्ली के एक छात्र के संबंध में एक PCR कॉल मिली. IIT कैंपस के न्यू विंध्याचल अपार्टमेंट में घटनास्थल पर पहुंचने पर, पहले वर्ष का एक छात्र छत के पंखे से एक स्टोल की मदद से लटका हुआ मिला. IIT दिल्ली अस्पताल के डॉक्टर ने उसकी जांच की और उसे 'मृत अवस्था में लाया गया' घोषित कर दिया.

इसके अलावा पुलिस ने जानकारी दी कि शुरुआती जांच में पता चला कि मृतक अपनी मां के साथ उक्त अपार्टमेंट में रह रहा था, उसकी मां 10 मार्च को अपने पैतृक स्थान चली गई थीं और आखिरी बार 11.03.2026 को रात लगभग 11:00 बजे फोन पर उससे बात की थी. जब सुबह उसने फोन कॉल्स का जवाब नहीं दिया, तो एक अन्य निवासी ने कमरे की जांच की और सुरक्षा कर्मचारियों की मदद से दरवाजा खोलने पर छात्र को मृत पाया.

पुलिस ने ये भी बताया कि क्राइम टीम और FSL ने घटनास्थल का मुआयना किया. कोई सुसाइड नोट नहीं मिला. पिता का बयान दर्ज किया गया, जिन्होंने किसी भी तरह की साजिश का कोई संदेह व्यक्त नहीं किया. शव को पोस्टमार्टम के लिए सफदरजंग अस्पताल की मोर्चरी भेजा गया और बाद में परिवार को सौंप दिया गया. पुलिस मामले में जांच कर रही है.

छात्र के लिए कंडोलेंस मीटिंग का आयोजन
यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बताया कि इस दुखद घटना के बाद छात्रों और शिक्षकों के लिए जल्द ही शोक सभा होगी. साथ ही संस्थान प्रशासन ने छात्रों से अपील की है कि यदि वह मानसिक रूप से परेशान महसूस करते हैं तो संस्थान की काउंसलिंग सेवाओं का सहारा लें.

पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे मामले
आईआईटी दिल्ली में इससे पहले भी छात्रों की मौत के मामले सामने आ चुके हैं. साल 2024 में आईआईटी दिल्ली के एमटेक के 24 वर्षीय छात्र संजय नेरकर की मौत का मामला सामने आया था, जिसने पूरे कैंपस को झकझोर दिया था. वहीं 2023 में चौथे वर्ष के छात्र आयुष ने उदयगिरी हॉस्टल में पंखे से फंदा लगाकर जान दे दी थी. आयुष उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और उस मामले में पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला था.

ABVP ने जताया शोक, निष्पक्ष जांच की मांग
ABVP ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है. ABVP की ओर से कहा गया कि यह बेहद पीड़ादायक और चिंताजनक घटना है. परिषद ने दिवंगत छात्र के परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए ईश्वर से उन्हें इस कठिन समय को सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की.

प्रभावी काउंसलिंग और सहायता व्यवस्था मजबूत करने की मांग
ABVP के प्रदेश मंत्री सार्थक शर्मा ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि घटना की सच्चाई सामने आनी चाहिए. उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों को छात्रों की सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और उनके समग्र कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए. साथ ही संस्थान में प्रभावी काउंसलिंग और सहायता व्यवस्था को मजबूत करने की भी मांग की गई है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.

