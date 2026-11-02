स्कूल में बड़ा हादसा: हाईटेंशन तार की चपेट में आने से 11 वर्षीय छात्र की मौत, परिजनों ने जमकर किया हंगामा, तीन शिक्षक सस्पेंड
गड़वार थाना क्षेत्र के कनैला हरिजन बस्ती नवीन पोखरा स्थित प्राथमिक विद्यालय की घटना
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 9:07 PM IST
बलिया : गड़वार थाना क्षेत्र के कनैला हरिजन बस्ती नवीन पोखरा स्थित प्राथमिक विद्यालय से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहां कक्षा चार के छात्र अरशद की करंट लगने से मौत हो गई. बताया जा रहा है कि विद्यालय की छत के ऊपर से गुजर रही 11 हजार केवी की हाईटेंशन तार की चपेट में आने से यह हादसा हुआ है. इधर खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया है.
आक्रोशित ग्रामीणों ने घटनास्थल पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया है. परिजनों ने बतया कि अरसद चौथी कक्षा में पढ़ता था. रोजाना की तरह सोमवार को भी स्कूल गया था, उसके बाद घर नहीं लौटा. परिजनों व ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षकों ने विद्यालय के छत पर लौकी तोड़ने के लिए छात्र को भेज दिया था, जहां करंट की चपेट में आने से मासूम की मौके पर ही मौत हो गई.
क्षेत्राधिकारी सतीश शर्मा का कहना है कि गड़वार क्षेत्र के कनैला प्राथमिक विद्यालय में कक्षा चार के एक छात्र की हाईटेंशन तार की चपेट में आने से मृत्यु हो गई है. इस मामले में परिजनों की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है.
स्थानीय पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी हाउस भेज दिया है. घटना की गंभीरता को देखते हुए मौके पर पहुंचे एसडीएम सदर, एसडीओ हाइड्रिल और बीएसए ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की है और उन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है.
ये भी पढ़ें- महोबा : 1250 किलो अवैध विस्फोटक बरामद; पुलिस ने चार तस्करों पर कसा शिकंजा, दो गिरफ्तार