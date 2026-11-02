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स्कूल में बड़ा हादसा: हाईटेंशन तार की चपेट में आने से 11 वर्षीय छात्र की मौत, परिजनों ने जमकर किया हंगामा, तीन शिक्षक सस्पेंड

सांकेतिक तस्वीर ( (IANS) )

बलिया : गड़वार थाना क्षेत्र के कनैला हरिजन बस्ती नवीन पोखरा स्थित प्राथमिक विद्यालय से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहां कक्षा चार के छात्र अरशद की करंट लगने से मौत हो गई. बताया जा रहा है कि विद्यालय की छत के ऊपर से गुजर रही 11 हजार केवी की हाईटेंशन तार की चपेट में आने से यह हादसा हुआ है. इधर खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया है.

हाईटेंशन तार की चपेट में आने से छात्र की मौत (Video Credit; ETV Bharat) आक्रोशित ग्रामीणों ने घटनास्थल पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया है. परिजनों ने बतया कि अरसद चौथी कक्षा में पढ़ता था. रोजाना की तरह सोमवार को भी स्कूल गया था, उसके बाद घर नहीं लौटा. परिजनों व ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षकों ने विद्यालय के छत पर लौकी तोड़ने के लिए छात्र को भेज दिया था, जहां करंट की चपेट में आने से मासूम की मौके पर ही मौत हो गई.