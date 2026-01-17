ETV Bharat / state

बॉयोलॉजी का प्रैक्टिकल देने आई 12वीं की छात्रा स्कूल की दूसरी मंजिल से गिरी, मौत

छात्रा की तबीयत पहले से खराब थी, लेकिन प्रैक्टिकल परीक्षा होने के कारण उसकी मां और भाई उसे स्कूल लेकर आए थे.

कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना
कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 17, 2026 at 9:52 AM IST

श्रीगंगानगर : शहर के एक स्कूल में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया. 12वीं कक्षा की छात्रा दूसरी मंजिल से गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई. मृतका की पहचान रमनदीप कौर (18) पुत्री विजयकुमार, निवासी पुरानी आबादी टावर रोड के पास के रूप में हुई है. घटना के बाद स्कूल परिसर में अफरा-तफरी मच गई और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया.

सूचना पर कोतवाली थाना के कार्यवाहक थानाधिकारी रामेश्वरलाल बिश्नोई अस्पताल पहुंचे और बाद में स्कूल जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया. उन्होंने बताया कि प्रथमदृष्टया यह हादसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन परिस्थितियां कुछ संदिग्ध भी हैं. हर पहलू से जांच की जा रही है. घटनास्थल से आवश्यक सबूत जुटाए गए हैं. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही छात्रा की मौत के सही कारणों का खुलासा हो पाएगा.

जानकारी के अनुसार, रमनदीप कौर शुक्रवार को बॉयोलॉजी विषय का प्रैक्टिकल देने स्कूल आई थी. बताया जा रहा है कि उसकी तबीयत पहले से खराब थी, लेकिन प्रैक्टिकल परीक्षा होने के कारण उसकी मां और भाई उसे स्कूल लेकर आए थे. दोनों परीक्षा लैब के बाहर उसका इंतजार कर रहे थे. प्रैक्टिकल समाप्त होने के बाद जब वे रमनदीप को लेकर वापस जा रहे थे, तभी वह अचानक स्कूल की दूसरी मंजिल से नीचे हॉल की तरफ गिर गई.

इसके बाद छात्रा को गंभीर हालत में स्कूल बस के जरिए नजदीकी निजी अस्पताल ले जाया गया. वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. जिला अस्पताल की इमरजेंसी में डॉक्टरों ने जांच के बाद रमनदीप को मृत घोषित कर दिया. सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और जानकारी जुटाई. फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है.

