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गुमला में वज्रपात की चपेट में आए दो छात्र, एक की मौत, दूसरा घायल

गुमला में वज्रपात की चपेट में आए दो छात्रों में से एक की मौत हो गई.

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 17, 2026 at 7:13 PM IST

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गुमला: जिले के रायडीह थाना क्षेत्र के शामकोना केमटे गांव के दो छात्र वज्रपात की चपेट में आ गए. इस दर्दनाक हादसे में एक छात्र की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल छात्र का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है. मृतक की पहचान राजरोनीत केरकेट्टा (18 वर्ष), पिता रॉबर्ट केरकेट्टा, निवासी शामकोना केमटे के रूप में हुई है. वही घायल छात्र आशीष तिर्की (19 वर्ष) भी उसी गांव का रहने वाला है. दोनों मांझाटोली के जय किशन प्लस टू हाई स्कूल में 12वीं कक्षा के छात्र थे.

आसमानी बिजली की चपेट में आए दोनों छात्र

जानकारी के मुताबिक, बुधवार को दोनों छात्र स्कूल की कक्षा खत्म होने के बाद अपने घर लौट रहे थे. इसी दौरान अचानक बारिश शुरू हो गई. बारिश से बचने के लिए दोनों युवक केराडीह स्थित नए पुल के पास एक आम के पेड़ के नीचे खड़े हो गए. तभी अचानक तेज गर्जना के साथ आसमानी बिजली गिरी और दोनों उसकी चपेट में आ गए.

छात्रों की स्थिति देख किया सदर अस्पताल के लिए रेफर

घटना के बाद आसपास मौजूद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और परिजनों को सूचना दी. दोनों छात्रों को तत्काल रायडीह उप स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया.

चिकित्सकों ने एक छात्र को घोषित किया मृत

108 एंबुलेंस की सहायता से दोनों को सदर अस्पताल लाया गया. सदर अस्पताल में चिकित्सकों द्वारा जांच के दौरान राजरोनीत केरकेट्टा को मृत घोषित कर दिया गया जबकि आशीष तिर्की को भर्ती कर उपचार शुरू किया गया, उसकी स्थिति पर चिकित्सकों की निगरानी बनी हुई है.

मौके पर पहुंची पुलिस

अस्पताल कर्मियों ने घटना की सूचना गुमला थाना को दी. सूचना मिलते ही पुलिसकर्मी विनय महतो सदर अस्पताल पहुंचे और आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. वही गांव में मातम पसर गया है.

घटना की सूचना मिलने पर गुमला सदर थाने के एसआई अरविंद कुमार भी मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर घटना की पुष्टि करते हुए पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है.

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