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चंपावत में दर्दनाक हादसा, प्रैक्टिस को दौरान छात्र को लगा भाला, गर्दन में धंसने से मौत

चंपावत के गोरलचौड़ मैदान में भाला लगने से छात्र की मौत हो गई. छात्र फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा था.

STUDENT DIES JAVELIN THROW INCIDENT
गोरलचौड़ मैदान में प्रैक्टिस को दौरान छात्र को लगा भाला (FILE PHOTO)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 18, 2026 at 2:23 PM IST

3 Min Read
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चंपावत: उत्तराखंड के चंपावत जिला मुख्यालय से एक बेहद दुखद और हृदयविदारक घटना सामने आई है. 18 अप्रैल शनिवार को गोरलचौड़ मैदान में आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता के अभ्यास के दौरान एक छात्र की जान चली गई.

जानकारी के अनुसार, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज चंपावत में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा था. प्रतियोगिता के पहले दिन सुबह लगभग 8 बजे छात्र मैदान में अभ्यास कर रहे थे. कुछ छात्र फुटबॉल का अभ्यास कर रहे थे, जबकि अन्य छात्र जैवलिन थ्रो (भाला फेंक) की तैयारी में लगे थे.

चंपावत के गोरलचौड़ मैदान में भाला लगने से छात्र की मौत (VIDEO-ETV Bharat)

इसी दौरान जैवलिन थ्रो कर रहे एक छात्र का भाला अचानक फुटबॉल खेल रहे 20 साल के सोमेंद्र सिंह बोहरा को जा लगा. भाला उनके कंधे के पास गर्दन के समीप गंभीर रूप से धंस गया. घटना के तुरंत बाद घायल छात्र को जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद छात्र को मृत घोषित कर दिया.

मृतक छात्र के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक, मृतक छात्र सोमेंद्र सिंह बोहरा उम्र 20 वर्ष मछियाड गांव, रीठा साहिब, चंपावत का निवासी था, जो कि पॉलिटेक्निक कॉलेज में द्वितीय वर्ष का छात्र था. वर्तमान में मृतक छात्र चंपावत अपनी बुआ के यहां रहकर पढ़ाई कर रहा था. मृतक छात्र के पिता भूपाल सिंह बोहरा गुजरात में कार्यरत हैं. सूचना पर पुलिस ने छात्र का शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.

पीएमएस डॉ. एचएस ह्यांकी के अनुसार, चोट गंभीर थी जिससे संभवतः ऑक्सीजन सप्लाई रुक गई और अधिक रक्तस्राव हुआ, जिससे छात्र की मौत हो गई.

छात्र की मृत्यु पर कॉलेज प्रिंसिपल का बयान: पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र की भाले की चपेट में आने से मौत होने पर पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल विनय शर्मा का कहना है कि,

पॉलिटेक्निक कॉलेज का वार्षिक खेल कूद आयोजन चंपावत के गोरलचौड़ मैदान में आयोजित हो रहा था, जिसमें 100 मीटर दौड़ की तैयारी हो रही थी. कॉलेज का स्टाफ और कॉलेज के छात्र सभी मैदान में थे. खेल का सामान मैदान में ही रखा था. तभी एक छात्र ने भाला उठाकर उसे फेंका. इस दौरान कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे. उनकी बॉल देने अचानक सोमेंद्र दौड़ कर गया. इस दौरान वह भाले की चपेट में आ गया. सोमेंद्र को तुरंत कॉलेज स्टाफ द्वारा अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इस घटना से पूरा कॉलेज बेहद दुखी है.
-विनय शर्मा, प्रिंसिपल, पॉलिटेक्निक कॉलेज चंपावत-

उधर, मृतक के पिता इस दुखद सूचना के मिलने के बाद गुजरात से चंपावत के लिए रवाना हो चुके हैं. फिलहाल सभी छात्र अपने बीच के छात्र की असमय मौत पर शोकाकुल है.

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