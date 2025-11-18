ETV Bharat / state

लखनऊ में सड़क हादसे में छात्र की मौत, स्कूल वैन की आमने-सामने टक्कर; शादी में शामिल होने जा रहा था हरदोई, दोस्त गंभीर घायल

​​दुबग्गा इंस्पेक्टर अभिनव कुमार वर्मा ने बताया कि वैन चालक को हिरासत में ले लिया गया.

छात्र सत्यम (फाइल फोटो)
छात्र सत्यम (फाइल फोटो) (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 18, 2025 at 10:07 PM IST

लखनऊ : राजधानी के दुबग्गा स्थित नौबस्ता रेलवे ओवरब्रिज पर सोमवार को स्कूली वैन और बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई. सड़क हादसे में घायल बाइक सवार छात्र (17) की मंगलवार को उपचार के दौरान मौत हो गई. हादसे में छात्र का मित्र भी गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए वैन चालक को हिरासत में ले लिया है.




​​दुबग्गा इंस्पेक्टर अभिनव कुमार वर्मा ने बताया कि सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल वैन चालक को हिरासत में ले लिया. पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर दुर्घटना के कारणों की गहन जांच शुरू कर दी है.


पुलिस के मुताबिक, ​विभूतिखंड में किराए के मकान में छात्र सत्यम (17) अपने परिवार के साथ रहता था. सोमवार को वह अपने एक मित्र रंजीत के साथ हरदोई में एक दोस्त की शादी समारोह में शामिल होने जा रहा था. काकोरी थाना क्षेत्र के नौबस्ता ओवरब्रिज पर स्कूली वैन और बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. गंभीर रूप से घायल सत्यम को अस्पताल ले जाया गया, जहां मंगलवार सुबह उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया. बेटे की मौत की खबर मिलते ही मां कौशल्या और अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया.



​बाइक चालक भी गंभीर घायल : हादसे में बाइक चला रहा मित्र भी गंभीर रूप से घायल हो गया, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है. वैन में सवार कुछ बच्चों को भी मामूली चोटें आई थीं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया था.



