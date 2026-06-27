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मिर्जापुर में टैंकर ने छात्र को रौंदा, मौत से नाराज लोगों ने किया सड़क जाम

मिर्जापुर: जनपद में रेलवे कार्य मे लगे पानी टैंकर की चपेट में आने से शनिवार को एक छात्र की मौत हो गई, घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रयागराज–मिर्जापुर मार्ग जाम कर दिया, जिससे करीब 2 किमी लंबी वाहनों की कतार लग गई. मौके पर पहुंचे नगर मजिस्ट्रेट अविनाश कुमार के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने जाम खोला.

नगर मजिस्ट्रेट अविनाश कुमार के अनुसार, मिर्जापुर के विंध्याचल थाना क्षेत्र के भुड़कूड़ा गांव का रहने वाला कक्षा 5 का छात्र यशवंत साइकिल से विद्यालय जा रहा था. इसी दौरान तेज रफ्तार पानी टैंकर ने अष्टभुजा टोल प्लाजा के पास टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. छात्र अपने माता-पिता का इकलौता संतान बताया जा रहा है.

घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया, आनन फानन मे परिजन और ग्रामीण घटना स्थल पहुंचे और लोहे का गार्डर से प्रयागराज–मिर्जापुर मार्ग जाम कर दिया, जिससे आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गई.