ETV Bharat / state

स्कूल में विषैले जीव के काटने से छात्र की मौत, शिक्षकों पर लापरवाही का आरोप, ग्रामीणों का प्रदर्शन

बाराबंकी का मामला, अधिकारियों के आश्वासन के बाद शांत हुए आक्रोशित परिजन.

बाराबंकी में सांप के काटने छात्र की मौत
बाराबंकी में सांप के काटने छात्र की मौत (Photo Credit:ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 11:56 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

बाराबंकी: यूपी के बाराबंकी में सोमवार को स्कूल में कक्षा 3 के एक छात्र की किसी विषैले जीव के काटने से मौत हो गई. सूचना पर पहुंचे परिजनों और ग्रामीणों ने स्कूल के शिक्षकों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया. परिजनों ने आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग की. मामले की जानकारी पर पहुंचे अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन देते हुए आक्रोशित परिजनों को शांत कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया. मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने मामले की जांच के लिए एडीएम न्यायिक की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय हाई लेवल कमेटी गठित की है.

बताते चलें कि हैदरगढ़ कोतवाली के पूरे बढ़इन मजरे सहावर निवासी अशोक राजपूत का 08 वर्षीय पुत्र अंशू राजपूत ब्लॉक त्रिवेदीगंज के प्राथमिक विद्यालय सहावर प्रथम में कक्षा 03 में पढ़ता था. रोज की तरह सोमवार को भी वह स्कूल गया था.

बताते हैं कि दोपहर के वक्त बाथरूम गए अंशू को सांप ने काट लिया. भागते हुए आकर अंशू ने स्कूल में मौजूद शिक्षामित्र अमृता सिंह को यह बात बताई. आरोप है कि शिक्षामित्र ने छात्र के उपचार की न तो कोई व्यवस्था की और न ही उसे एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवाया और न ही समय से परिजनों को सूचना दी.

पिता अशोक राजपूत ने आरोप लगाया कि जब डेढ़ बजे उसे सूचना मिली तो वह विद्यालय पहुंचे, जहां उनका पुत्र अचेत अवस्था मे पड़ा हुआ था और उसके मुंह से झाग निकल रहा था, जिसको लेकर वह तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैदरगढ़ लेकर पहुंचे.

ईएमओ डॉ. प्रियंक श्रीवास्तव ने छात्र को मृत घोषित कर दिया. छात्र के मौत की सूचना मिलते ही तमाम ग्रामीण अस्पताल पहुंच गए और प्रदर्शन शुरू कर दिया. परिजनों ने आरोप लगाया कि जानबूझकर उनके बच्चे को मौत के मुंह मे ढकेला गया. अगर स्कूलों में उनके बच्चों की सुरक्षा नही होती तो वे अपने बच्चों को स्कूल कैसे भेजेंगे.

परिजनों ने स्कूल के सभी शिक्षकों को सस्पेंड करने के साथ ही उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया. ग्रामीणों के प्रदर्शन की सूचना पाते ही एसडीएम और सीओ हैदरगढ़, कोतवाल हैदरगढ़, कोतवाल लोनी कटरा तमाम पुलिसकर्मियों के साथ सीएचसी पहुंचे.सूचना पाते ही खण्ड शिक्षा अधिकारी त्रिवेदीगंज रामनरायन यादव भी अस्पताल पहुंचे.

अधिकारियों ने आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों को शांत कराने के प्रयास किये.अधिकारियों द्वारा कार्यवाही का आश्वासन दिए जाने के बाद परिजन शांत हुए. उसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

ग्रामीणों के मुताबिक विद्यालय में झाड़-झंखाड़ लगा हुआ है, जिसे समय पर साफ नही कराया गया. इसके अलावा घटना के वक्त केवल शिक्षामित्र ही मौजूद थी. जबकि विद्यालय में शिक्षामित्र समेत 04 शिक्षक तैनात हैं. परिजनों का कहना है कि विद्यालय के शिक्षकों द्वारा अगर समय से छात्र को अस्पताल पहुंचाया गया होता तो शायद जान बच सकती थी.

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी नवीन कुमार पाठक ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर एडीएम न्यायिक राजकुमार सिंह के नेतृत्व में एडिशनल एसपी दक्षिणी रितेश सिंह और बीएसए की तीन सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित की है. यह कमेटी तीन दिन के अंदर जांच कर अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपेगी. जांच में जो भी दोषी होगा बक्शा नही जाएगा.

यह भी पढ़ें: बाराबंकी में साइबर ठगी के दो मामले दर्ज; म्यूल अकाउंट और APK फाइल के जरिये ठगों ने हड़पे लाखों रुपये

यह भी पढ़ें: रफ्तार का कहर; बाराबंकी में पिता समेत तीन बच्चों की मौत, बरेली में दो युवकों की गई जान

TAGGED:

SNAKE BIT STUDENT
DEATH CAUSED BY SNAKEBITE
STUDENT DEATH
बाराबंकी में छात्र की मौत
BARABANKI NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.