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स्कूल में मारपीट के बाद 10 दिन बाद छात्रा की हुई मौत; शिक्षक और सहपाठी पर मुकदमा दर्ज

मामले में शिक्षा विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक राजेंद्र गंगवार और प्रधानाध्यापक को किया निलंबित

छात्रा की मौत
छात्रा की मौत (Photo credit;ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 1, 2026 at 2:28 PM IST

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Updated : September 1, 2026 at 4:07 PM IST

7 Min Read
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हरदोई/हापुड़/आगरा : हरदोई के पचदेवरा थाना क्षेत्र के सहुआपुर गांव की आठवीं कक्षा की छात्रा की मौत ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है. मौत के बाद सामने आए एक वायरल वीडियो और परिजनों के गंभीर आरोपों ने मामले को और संवेदनशील बना दिया है. परिजनों का आरोप है कि विद्यालय में हुई मारपीट के बाद छात्रा की हालत बिगड़ी और 10 दिन के उपचार के बाद आखिरकार उसकी मौत हो गई है. छात्रा का शव गांव पहुंचते ही कोहराम मच गया. फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है. हालांकि छात्रा का अंतिम संस्कार मंगलवार को किया जाएगा.


बताया जाता है कि 20 अगस्त को सहुआपुर निवासी छात्रा क्षमा पुत्री उमेश दीक्षित का अपनी एक सहपाठी से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. परिजनों का आरोप है कि विवाद के बाद सहपाठी ने उसके साथ मारपीट की. इसके बाद जब छात्रा शिकायत लेकर शिक्षक राजेंद्र गंगवार के पास पहुंची तो शिक्षक राजेंद्र गंगवार ने भी उसके साथ मारपीट की और उसके हाथ मरोड़ दिए, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं.


घटना के बाद छात्रा को उपचार के लिए फर्रुखाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. कई दिनों तक इलाज चलने के बाद रविवार रात उसकी मौत हो गई. मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया और गांव में शोक की लहर दौड़ गई.


छात्रा की मौत के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुए करीब एक मिनट के वीडियो ने मामले को नया मोड़ दे दिया है. छात्रा वीडियो में कथित रूप से अपनी सहपाठी और शिक्षक पर मारपीट का आरोप लगाती दिखाई दे रही है. वीडियो में उसके दोनों हाथों पर प्लास्टर भी नजर आ रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस और शिक्षा विभाग हरकत में आ गए.


पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छात्रा के शरीर पर पांच पुरानी चोटों का उल्लेख किया गया है. चोटों के निशान दोनों हाथों के अलावा पीठ और पैर पर भी पाए गए हैं. रिपोर्ट सामने आने के बाद मामले की गंभीरता और बढ़ गई है. शव गांव पहुंचने पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया.


मामले में शिक्षा विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक राजेंद्र गंगवार को निलंबित कर दिया है. साथ ही विद्यालय के प्रधानाध्यापक अक्षय के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित किया गया है. विभागीय स्तर पर भी मामले की जांच शुरू कर दी गई है. छात्रा के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी शिक्षक और सहपाठी छात्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है.


अपर पुलिस अधीक्षक सुबोध कुमार ने बताया कि जांच के दौरान यह तथ्य भी सामने आया है कि छात्रा पूर्व से किसी बीमारी से पीड़ित थी. ऐसे में मौत का वास्तविक कारण क्या था और उसका कथित मारपीट से कितना संबंध है, इसका निष्कर्ष मेडिकल साक्ष्यों और जांच रिपोर्ट के आधार पर ही सामने आएगा.

हापुड़ में युवक की पीट-पीटकर हत्या: हापुड़ के पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के पबला रोड पर टंकी के पास सोमवार रात एक युवक की एक स्कूटी सवार युवकों से उसकी टक्कर हो गई. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया. आरोप है कि कहासुनी बढ़ने पर स्कूटी सवार युवकों ने अपने साथियों को मौके पर बुला लिया. इसके बाद नीशू के साथ मारपीट की. मारपीट के दौरान नीशू के सिर में गंभीर चोट लगी. हालत बिगड़ने पर उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया.

पिता अनिल के अनुसार नीशू ड्यूटी पूरी करने के बाद अपने दोस्त प्रिंस के साथ घर लौट रहा था. पबला रोड पर स्कूटी सवार युवकों से उसकी टक्कर हो गई. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद शुरू हुआ. कहासुनी बढ़ने पर स्कूटी सवार युवकों ने अपने साथियों को मौके पर बुला लिया. इसके बाद नीशू के साथ मारपीट की गई. कोतवाली प्रभारी मनोज बालियान ने बताया कि एक युवक की मौत हुई है. घटना के संबंध में जांच की जा रही है. जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

हत्या के मामले में वांछित आरोपी मुठभेड़ में घायल: हापुड़ के पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के पबला रोड पर टंकी के पास सोमवार रात एक युवक की एक स्कूटी सवार युवकों से उसकी टक्कर हो गई. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया. आरोप है कि कहासुनी बढ़ने पर स्कूटी सवार युवकों ने अपने साथियों को मौके पर बुला लिया. इसके बाद नीशू के साथ मारपीट की. मारपीट के दौरान नीशू के सिर में गंभीर चोट लगी. हालत बिगड़ने पर उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया.

पिता अनिल के अनुसार नीशू ड्यूटी पूरी करने के बाद अपने दोस्त प्रिंस के साथ घर लौट रहा था. पबला रोड पर स्कूटी सवार युवकों से उसकी टक्कर हो गई. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद शुरू हुआ. कहासुनी बढ़ने पर स्कूटी सवार युवकों ने अपने साथियों को मौके पर बुला लिया. इसके बाद नीशू के साथ मारपीट की गई. कोतवाली प्रभारी मनोज बालियान ने बताया कि एक युवक की मौत हुई है. घटना के संबंध में जांच की जा रही है. जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

पूरे परिवार की जान दांव पर लगाई: आगरा के अछनेरा थाना क्षेत्र के गांव रायभा में शराब के नशे में युवक ने पत्नी और दोनों बच्चों लेकर रेलवे लाइन पर पहुंच गया. पहले रेलवे ट्रैक पर बच्चे, पत्नी को लिटाया, फिर बाद खुद लेट गया. इसके बाद ट्रेन का इंतजार करने लगा. ग्रामीणों ने मामले की सूचना ​अछनेरा थाना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने आनन-फानन में सभी को रेलवे ट्रैक से हटाया.

एसीपी अछनेरा शैलेंद्र सिंह ने बताया कि रविवार देर रात करीब 11 बजे सूचना मिली कि गांव रायभा निवासी वेदप्रकाश शराब पीने का आदी है, जिसका रविवार रात नशे में उसकी पत्नी ममता से विवाद हो गया. जिस पर वेद प्रकाश ने पहले पत्नी ममता की पिटाई की. इसका बाद पत्नी, बेटी और बेटा को लेकर रायभा रेलवे स्टेशन पहुंच गया. इसके बाद स्टेशन के पास ही सुनसान पटरियों पर जाकर पत्नी, बेटी और बेटा को जबरन लिटा दिया. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरा परिवार ट्रैक से हटाया. इसके पांच मिनट बाद उसी ट्रैक पर ट्रेन तेज गति से निकली. वेदप्रकाश को हिरासत में लेकर उसका मेडिकल कराया गया है. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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Last Updated : September 1, 2026 at 4:07 PM IST

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