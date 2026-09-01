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स्कूल में मारपीट के बाद 10 दिन बाद छात्रा की हुई मौत; शिक्षक और सहपाठी पर मुकदमा दर्ज

हरदोई/हापुड़/आगरा : हरदोई के पचदेवरा थाना क्षेत्र के सहुआपुर गांव की आठवीं कक्षा की छात्रा की मौत ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है. मौत के बाद सामने आए एक वायरल वीडियो और परिजनों के गंभीर आरोपों ने मामले को और संवेदनशील बना दिया है. परिजनों का आरोप है कि विद्यालय में हुई मारपीट के बाद छात्रा की हालत बिगड़ी और 10 दिन के उपचार के बाद आखिरकार उसकी मौत हो गई है. छात्रा का शव गांव पहुंचते ही कोहराम मच गया. फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है. हालांकि छात्रा का अंतिम संस्कार मंगलवार को किया जाएगा.



बताया जाता है कि 20 अगस्त को सहुआपुर निवासी छात्रा क्षमा पुत्री उमेश दीक्षित का अपनी एक सहपाठी से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. परिजनों का आरोप है कि विवाद के बाद सहपाठी ने उसके साथ मारपीट की. इसके बाद जब छात्रा शिकायत लेकर शिक्षक राजेंद्र गंगवार के पास पहुंची तो शिक्षक राजेंद्र गंगवार ने भी उसके साथ मारपीट की और उसके हाथ मरोड़ दिए, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं.



घटना के बाद छात्रा को उपचार के लिए फर्रुखाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. कई दिनों तक इलाज चलने के बाद रविवार रात उसकी मौत हो गई. मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया और गांव में शोक की लहर दौड़ गई.



छात्रा की मौत के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुए करीब एक मिनट के वीडियो ने मामले को नया मोड़ दे दिया है. छात्रा वीडियो में कथित रूप से अपनी सहपाठी और शिक्षक पर मारपीट का आरोप लगाती दिखाई दे रही है. वीडियो में उसके दोनों हाथों पर प्लास्टर भी नजर आ रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस और शिक्षा विभाग हरकत में आ गए.



पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छात्रा के शरीर पर पांच पुरानी चोटों का उल्लेख किया गया है. चोटों के निशान दोनों हाथों के अलावा पीठ और पैर पर भी पाए गए हैं. रिपोर्ट सामने आने के बाद मामले की गंभीरता और बढ़ गई है. शव गांव पहुंचने पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया.



मामले में शिक्षा विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक राजेंद्र गंगवार को निलंबित कर दिया है. साथ ही विद्यालय के प्रधानाध्यापक अक्षय के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित किया गया है. विभागीय स्तर पर भी मामले की जांच शुरू कर दी गई है. छात्रा के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी शिक्षक और सहपाठी छात्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है.



अपर पुलिस अधीक्षक सुबोध कुमार ने बताया कि जांच के दौरान यह तथ्य भी सामने आया है कि छात्रा पूर्व से किसी बीमारी से पीड़ित थी. ऐसे में मौत का वास्तविक कारण क्या था और उसका कथित मारपीट से कितना संबंध है, इसका निष्कर्ष मेडिकल साक्ष्यों और जांच रिपोर्ट के आधार पर ही सामने आएगा.

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