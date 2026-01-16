ETV Bharat / state

हरिद्वार टिहरी विस्थापित कॉलोनी में 11वीं के छात्र ने उठाया खौफनाक कदम, बिलख रहे परिजन

हरिद्वार: रानीपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित टिहरी विस्थापित कॉलोनी में 11वीं क्लास के एक छात्र ने संदिग्ध अवस्था में खर में मृत मिली. छात्र (17 वर्षीय) की अचानक हुई मौत से मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया. इस घटना के बाद कॉलोनी में शोक की लहर है. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया. मृतक 11वीं कक्षा का छात्र था और वह परिवार का इकलौता चिराग था. उसके पिता फरीदाबाद में एक निजी कंपनी में नौकरी करते हैं और घटना के समय घर पर मौजूद नहीं थे.

परिजनों ने बताया कि बुधवार रात को उनका बेटा खाना खाकर अपने कमरे में गया था. रोजाना वो कमरे में पढ़ाई करता था, बीती रात तीन बजे तक वह किसी से फोन पर बात करता रहा. रात को सभी लोग अपने अपने कमरे में सो गए थे. इसके बाद सुबह जब उसकी मां उसे देखने कमरे में गईं तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई. किशोर का शव फंदे से लटका मिला. यह दृश्य देखते ही मां बदहवास हो गईं और परिवार में चीख पुकार मच गई. जिसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई.

सूचना मिलने पर रानीपुर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली. पुलिस ने कमरे की तलाशी ली, लेकिन मौके से कुछ बरामद नहीं हुआ है. मृतक 11वीं कक्षा का छात्र था और वह परिवार का इकलौता चिराग था. वहीं मृतक छात्र का पिता फरीदाबाद में एक निजी कंपनी में नौकरी करते हैं, लेकिन घटना के समय वो भी घर पर मौजूद नहीं थे. पुलिस ने घटना की सूचना पिता को भी दे दी है. घटना के बाद परिवार में मातम छाया हुआ है.