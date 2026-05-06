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बिहार के स्कूल में बड़ा हादसा, क्लासरूम में ग्रिल गिरने से छात्र की मौत, हेडमास्टर सस्पेंड

बेगूसराय में सरकारी स्कूल में ग्रिल के नीचे दबकर एक छात्र की मौत हो गयी. घटना से आक्रोशित लोगों ने हेडमास्टर को बंधक बनाया.

Student Died In Begusarai
स्कूल परिसर में लोगों की भीड़ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 6, 2026 at 1:53 PM IST

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बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय में एक दर्दनाक घटना सामने आई. बछवाड़ा प्रखंड अंतर्गत राजकीय मध्य विद्यालय जहानपुर में ग्रिल के नीचे दबने से एक छात्र की मौत घटनास्थल पर हो गई. इसके बाद गुस्साए लोगों ने स्कूल में जमकर बवाल किया.

घटना से लोगों में आक्रोश: मृतक की पहचान मुन्ना कुमार, पिता भूलो यादव के रूप में हुई है, जो आठवीं कक्षा में पढ़ता था. घटना से आक्रोशित लोगों ने बच्चे के शव को लेकर मंसूरचक-बछवाड़ा मार्ग को जाम कर दिया है. मौके पर तेघड़ा एसडीएम, डीएसपी और बछवाड़ा के थाना प्रभारी पहुंचकर लोगों को समझाने-बुझाने का प्रयास कर रहे हैं.

बेगूसराय के स्कूल से रिपोर्ट (ETV Bharat)

"घटना की जानकारी मिली है. मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया जा रहा है. बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है. हेडमास्टर से घटना की जानकारी ली गई है. परिजनों से भी बयान लिया जा रहा है. आगे की कार्रवाई की जाएगी." -कृष्ण कुमार, तेघड़ा डीएसपी, बेगूसराय

कैसे हुआ हादसा?: परिजनों ने बताया कि बुधवार को सुबह 8 बजे मुन्ना कुमार स्कूल पहुंचा था. लंच के दौरन खेल रहा था. इसी दौरान एक-एक कर उसके ऊपर 6 ग्रिल गिर गईं. सभी ग्रिल का वजन करीब 3 क्विंटल से अधिक बताया जा रहा है. ग्रिल के नीचे सिर दबने के कारण मुन्ना की घटनास्थल पर ही मौत हो गई.

Student Died In Begusarai
स्कूल परिसर में मौजूद लोगों की भीड़ (ETV Bharat)

परिजनों में कोहराम: जैसे ही जानकारी मिली स्कूल में अफरा-तफरी का माहौल हो गया. लोगों का आरोप है कि कई शिक्षक मौके से फरार हो गए. जब लोग पहुंचे तो बछवाड़ा पीएचसी ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है. परिजनों में कोहराम मचा है.

किसकी लापरवाही से मौत?: स्थानीय लोगों ने बताया कि स्कूल कैंपस में लाइब्रेरी भवन बनाया जा रहा है. इसको लेकर ठेकेदार ने जिस क्लास में बच्चों की पढ़ाई होती है, उसी में स्कूल की ग्रिल आदि सामान रख दिया था. वही ग्रिल मुन्ना कुमार पर गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई.

Student Died In Begusarai
स्कूल परिसर में मौजूद लोगों की भीड़ (ETV Bharat)

हेडमास्टर और कर्मी को बनाया बंधक: स्थानीय लोगों ने स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक अमित कुमार और निर्माण काम में लगे एक कर्मचारी को बंधक बना लिया और पुलिस के सामने ही उनकी जमकर पिटाई कर दी. हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने प्रधानाध्यपक को लोगों के चंगुल से मुक्त कराया.

प्रधानाध्यपक सस्पेंड: मौके पर पहुंचे एसडीएम राकेश कुमार ने घटना को लेकर बताया कि क्लासरूप में ग्रिल रखी हुई थी. उसी के गिरने के कारण यह हादसा हुआ है. सिर पर चोट लगने के कारण उसकी मौत हो गयी. प्रथम दृश्यता प्रधानाध्यपक की लापरवाही सामने आयी है. जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा प्रधानाध्यपक अमित कुमार को निलंबित कर दिया गया है.

"प्रशासन अपने स्तर से घटना की जांच कर रही. डीएसपी घटनास्थल पर मौजूद हैं. घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल की टीम बुलाई गयी है. जो भी विधिसम्मत कार्रवाई होगी, की जाएगी." -राकेश कुमार, एसडीएम, तेघड़ा बेगूसराय

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