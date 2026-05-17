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गिरिडीह के सरिया में झुंड से भटके हाथी का कहर, चपेट में आने से छात्र की मौत

गिरिडीह के सरिया थाना क्षेत्र में झुंड से भटके एक जंगली हाथी के हमले से छात्र की मौत हो गई है.

WILD ELEPHANT ATTACK IN GIRIDIH
हाथी के हमले में छात्र की मौत (फाइल फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 17, 2026 at 2:57 PM IST

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गिरिडीह: झुंड से भटके एक जंगली हाथी ने शनिवार रात बागोडीह गांव में कोहराम मचा दिया. ग्रामीणों के साथ हाथी को खदेड़ने गए सरिया कॉलेज के 19 वर्षीय छात्र अनुराग यादव की मौत हो गई. गुस्साए हाथी ने सूंड से धक्का मारा तो अनुराग पास के कुएं में जा गिरा. मौके पर लोगों ने छात्र को अस्पताल पहुंचाया. लेकिन जब तक अस्पताल पहुंचते, उससे पहले ही छात्र ने दम तोड़ दिया.

गिरिडीह के सरिया थाना क्षेत्र के बागोडीह गांव में शनिवार रात झुंड से भटका हाथी अनुराग यादव की एरिया में घुस आया. शोर सुनकर गांव वाले दौड़े और शोर मचाकर, मशाल जलाकर हाथी को खदेड़ने लगे. हाथी गांव से बाहर की ओर भागा. ग्रामीण जब वापस लौट रहे थे, तभी गुस्साया हाथी अचानक पलट गया और लोगों को दौड़ाने लगा. अपनी जान बचाने के लिए सभी लोग इधर-उधर भागे. इसी अफरा-तफरी में हाथी ने अनुराग यादव को सूंड से जोरदार धक्का मार दिया. धक्का इतना तेज था कि अनुराग सीधे पास के कुएं में जा गिरा.

जानकारी देते स्थानीय मुखिया (ईटीवी भारत)

पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा शव

सूचना पर सरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची. रविवार सुबह पोस्टमार्टम प्रक्रिया पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिया गया. घटना के बाद अनुराग के घर में कोहराम मच गया. मां-बाप का रो-रोकर बुरा हाल है. बताया जाता है कि अनुराग सरिया कॉलेज में स्नातक ऑनर्स का छात्र था और घर का होनहार बेटा था. स्थानीय मुखिया धानेश्वर यादव ने घटना को बेहद दुखद बताया.

वन विभाग की लापरवाही से हुआ घटना

मुखिया धानेश्वर यादव ने कहा कि गांव में 2 दिन से हाथी घूम रहा था. ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी थी. अगर समय रहते वन विभाग की टीम आकर हाथी को खदेड़ देती तो आज अनुराग जिंदा होता. मुखिया ने पीड़ित परिजनों को सरकारी प्रावधान के तहत मुआवजा और हर संभव सहयोग दिलाने का आश्वासन दिया है.

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जंगली हाथी का आतंक
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