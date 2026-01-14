ETV Bharat / state

पिथौरागढ़ में डंपर ने छात्र को कुचला, रुड़की में पिता की कार के नीचे आने से बेटे ने तोड़ा दम

पिथौरागढ़/रुड़की: सीमांत पिथौरागढ़ में एक तेज रफ्तार डंपर (टिप्पर) ने बाइक सवार को जोर टक्कर मार दी. जिससे डंपर का पिछला टायर 11वीं के छात्र के सिर के ऊपर चढ़ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. बेटे की मौत पर मां बेसुध सी हो गई. वहीं, भाई-बहन समेत सभी परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है. उधर, रुड़की में पिता की कार के नीचे दबने से तीन साल के मासूम की मौत हो गई.

बाइक सवार छात्र की मौत: जानकारी के मुताबिक, यह हादसा जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ में जाखपुरान रोड पर हुआ. जहां पिथौरागढ़ का पुराण निवासी विकास कुमार (उम्र 18 वर्ष) वर्कआउट के लिए एक जिम सेंटर पहुंचा. वर्कआउट के बाद वो बाइक से वापस अपने घर को जा रहा था. तभी थरकोट के पास सामने से आ रहे डंपर संख्या UK 05 CA 1928 से उसकी बाइक टकरा गई.

ऐसे में डंपर के टायर के नीचे सिर आने से विकास की मौके की मौत हो गई. उधर, हादसे की सूचना मिलने पर ऐंचोली चौकी प्रभारी कमलेश जोशी के नेतृत्व में पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. इसके बाद पंचायतनामा भरकर पुलिस ने शव को महात्मा गांधी मार्ग स्थित पोस्टमार्टम हाउस पहुंचाया. जहां पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने डेड बॉडी को परिजनों को सौंप दिया.

जीआईसी शैलकुमारी में 11वीं पढ़ता था विकास: बताया जा रहा है कि विकास राजकीय इंटर कॉलेज शैलकुमारी में 11वीं का छात्र था. मृतक छात्र विकास कुमार के ताऊ राम प्रसाद ने बताया कि सुबह विकास उनसे मिलने आया था. उसके पिताजी राजेंद्र प्रसाद बीआरओ यानी सीमा सड़क संगठन (BRO) मिजोरम में तैनात हैं.

त्योहार के दिन पसरा मातम: राम प्रसाद ने बताया कि चालक डंपर लेकर मौके से फरार हो गया. हालांकि, पुलिस डंपर चालक को हिरासत में ले लिया है. जबकि, घटनास्थल से डंपर को कब्जे में ले लिया गया है. विकास का एक भाई कार्तिक 8वीं में पढ़ता है. जबकि, बहन दिया अभी 10 वीं में पढ़ती हैं. त्योहार के दिन बेटे की मौत से मां बेहोश है.