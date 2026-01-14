पिथौरागढ़ में डंपर ने छात्र को कुचला, रुड़की में पिता की कार के नीचे आने से बेटे ने तोड़ा दम
पिथौरागढ़ में त्योहार पर पसरा मातम, डंपर के टायर के नीचे आने से छात्र की मौत, रुड़की में पिता की कार से बेटे की मौत
Published : January 14, 2026 at 3:39 PM IST
पिथौरागढ़/रुड़की: सीमांत पिथौरागढ़ में एक तेज रफ्तार डंपर (टिप्पर) ने बाइक सवार को जोर टक्कर मार दी. जिससे डंपर का पिछला टायर 11वीं के छात्र के सिर के ऊपर चढ़ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. बेटे की मौत पर मां बेसुध सी हो गई. वहीं, भाई-बहन समेत सभी परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है. उधर, रुड़की में पिता की कार के नीचे दबने से तीन साल के मासूम की मौत हो गई.
बाइक सवार छात्र की मौत: जानकारी के मुताबिक, यह हादसा जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ में जाखपुरान रोड पर हुआ. जहां पिथौरागढ़ का पुराण निवासी विकास कुमार (उम्र 18 वर्ष) वर्कआउट के लिए एक जिम सेंटर पहुंचा. वर्कआउट के बाद वो बाइक से वापस अपने घर को जा रहा था. तभी थरकोट के पास सामने से आ रहे डंपर संख्या UK 05 CA 1928 से उसकी बाइक टकरा गई.
ऐसे में डंपर के टायर के नीचे सिर आने से विकास की मौके की मौत हो गई. उधर, हादसे की सूचना मिलने पर ऐंचोली चौकी प्रभारी कमलेश जोशी के नेतृत्व में पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. इसके बाद पंचायतनामा भरकर पुलिस ने शव को महात्मा गांधी मार्ग स्थित पोस्टमार्टम हाउस पहुंचाया. जहां पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने डेड बॉडी को परिजनों को सौंप दिया.
जीआईसी शैलकुमारी में 11वीं पढ़ता था विकास: बताया जा रहा है कि विकास राजकीय इंटर कॉलेज शैलकुमारी में 11वीं का छात्र था. मृतक छात्र विकास कुमार के ताऊ राम प्रसाद ने बताया कि सुबह विकास उनसे मिलने आया था. उसके पिताजी राजेंद्र प्रसाद बीआरओ यानी सीमा सड़क संगठन (BRO) मिजोरम में तैनात हैं.
त्योहार के दिन पसरा मातम: राम प्रसाद ने बताया कि चालक डंपर लेकर मौके से फरार हो गया. हालांकि, पुलिस डंपर चालक को हिरासत में ले लिया है. जबकि, घटनास्थल से डंपर को कब्जे में ले लिया गया है. विकास का एक भाई कार्तिक 8वीं में पढ़ता है. जबकि, बहन दिया अभी 10 वीं में पढ़ती हैं. त्योहार के दिन बेटे की मौत से मां बेहोश है.
"विकास बेहद सौम्य और पढ़ाई में अच्छा था. उसके निधन से काफी दुख पहुंचा है. मकर संक्रांति के दिन हुई इस घटना से पूरे स्कूल में शोक की लहर दौड़ है."- नरेंद्र कुमार, बायोलॉजी टीचर, राजकीय इंटर कॉलेज शैलकुमारी
रुड़की में पिता की कार के नीचे दबने से बच्चे की मौत: हरिद्वार जिले के रुड़की क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जहां पिता की कार के पहिए के नीचे दबने से 3 वर्षीय मासूम बेटे की दर्दनाक मौत हो गई. वहीं, इस दर्दनाक घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया और घटना के बाद से ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
जानकारी के मुताबिक, रुड़की क्षेत्र के झबरेड़ा कस्बा निवासी रवि कुमार किराए पर कार चलाता है. बताया जा है कि 13 जनवरी मंगलवार के दिन शाम के समय रवि कुमार कार को अपने घर के आंगन में बैक कर खड़ी कर रहा था. इसी दौरान उनका तीन साल का बेटा घर का दरवाजा खोलकर अचानक से बाहर आ गया और कार के पीछे आकर खड़ा हो गया.
इस बात की जानकारी उसके पिता रवि कुमार को नहीं लगी, जब रवि ने कार पीछे की तो उनका बेटा कार के पहिए के नीचे दब गया. ऐसे में उन्हें बच्चे की चीख सुनाई दी. चीख सुनते ही उन्होंने कार को आगे कर दिया, जिसके बाद वो तत्काल कार से नीचे उतरे और बच्चे को बाहर निकाला, लेकिन तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी.
"पिता के ही कार के नीचे दबने से तीन साल के बच्चे की मौत हुई है. बच्चे के पिता कार को बैक कर रहे थे. इसी दौरान उनका बच्चा दरवाजे से बाहर निकल कर कार के पीछे आकर खड़ा हो गया और जो कार के टायर के नीचे दब गया. इस हादसे में बच्चे की मौत हो गई."- अजय शाह, प्रभारी निरीक्षक झबरेड़ा थाना
