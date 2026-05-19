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दामोदर नदी में डूबे दो छात्र, एक का शव बरामद

बोकारोः जिला के हरला थाना क्षेत्र अंतर्गत बरवाघाट में मंगलवार सुबह बड़ा हादसा हो गया. दामोदर नदी में नहाने गए दो छात्र गहरे पानी में डूब गए. एक छात्र विष्णु का शव बरामद कर लिया गया, जबकि दूसरे छात्र शनि की तलाश जारी रही. इस हादसे के बाद नदी किनारे अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए.

ट्यूशन पढ़ने जाने की बात कहकर निकले थे छात्र

जानकारी के अनुसार एलएच आजाद नगर के तीन छात्र स्कूटी से बरवाघाट पहुंचे. तीनों छात्र मिड प्वाइंट पब्लिक स्कूल के बताए जा रहे हैं. परिजनों के मुताबिक छात्र घर से ट्यूशन पढ़ने की बात कहकर निकले थे. नहाने के दौरान अचानक विष्णु और शनि गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे.

स्थानीय गोताखोरों ने शुरू की खोज

इस हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंची. जिला प्रसाशन भी हरकत में आया. बोकारो डीसी अजय नाथ झा के आदेश पर जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी शक्ति कुमार ने बरवाघाट में गोताखोरों की टीम भेजी है. टीम ने छात्रों की खोजबीन शुरू कर दी है. काफी मशक्कत के बाद विष्णु का शव नदी से बाहर निकाला गया, जबकि शनि की तलाश लगातार जारी है.

इस मामले में हरला थाना प्रभारी खुर्शीद आलम ने बताया कि तीन छात्र एक साथ नहाने पहुंचे. इसी दौरान पैर फिसलने से तीनों छात्र डूबने लगे. स्थानीय लोगों ने एक को बचा लिया दो छात्र डूब गये हैं, इसमें से एक के शव को निकाल लिया गया है दूसरे छात्र की तलाश में स्थानीय गोताखोर लगे हुए हैं.