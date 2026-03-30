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बिहार में मैट्रिक की परीक्षा में कम अंक आए.., तो छात्र ने उठाया खौफनाक कदम!

बिहार बोर्ड मैट्रिक परिणाम जारी होने के बाद सासाराम में एक छात्र ने खौफनाक कदम उठा लिया है. पढ़ें पूरी खबर-

student died in Rohtas
बिहार बोर्ड मैट्रिक परिणाम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 30, 2026 at 10:01 AM IST

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रोहतास: बिहार बोर्ड की दसवीं कक्षा का परिणाम जारी होने के साथ ही रोहतास जिले में एक छात्र की मौत ने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया है. जिला मुख्यालय सासाराम के फजलगंज क्षेत्र में रविवार शाम को हुई इस घटना ने सभी को हैरान कर दिया है.

परीक्षा परिणाम और मानसिक तनाव: मृतक छात्र ने इस वर्ष बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा दी थी. ग्रामीणों के अनुसार, जब परिणाम घोषित हुए तो छात्र को अपेक्षाकृत कम अंक प्राप्त हुए, जिससे वह काफी अवसाद में चला गया. पिछले साल सीबीएसई बोर्ड से सेकंड डिवीजन से पास होने के बाद इस बार बिहार बोर्ड से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन नतीजे ठीक नहीं आने से छात्र मानसिक रूप से परेशान था.

परिवार और गांव में शोक की लहर: मृतक छात्र सासाराम के निकट चंदवा गांव का निवासी था. उसके पिता राज्य सरकार के बीएमपी विभाग में कार्यरत हैं. घटना की सूचना मिलते ही पूरे गांव में मातम छा गया है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

कैसे हुआ हादसा: छात्र रविवार को अपने नए मकान पर गया हुआ था. वहां से गिरने के बाद वह घायल हो गया. प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए वाराणसी ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई. पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और हर पहलू से जांच शुरू कर दी है.

आत्महत्या की आशंका: स्थानीय लोगों का कहना है कि परीक्षा परिणाम खराब आने के कारण छात्र अवसाद में था. हालांकि, इस बात की अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. परिजनों ने भी इस संबंध में कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया है.

"हाई स्कूल बेलाडी के छात्र ने बिहार बोर्ड के दसवीं की परीक्षा दी थी. रिजल्ट जारी होने पर उसे कम अंक आए. अवसाद में आकर उसने जान दे दी."-राम इकबाल पासवान, स्थानीय

क्या कहती है पुलिस: दरिगांव थाना प्रभारी नीतीश कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले का संज्ञान लिया गया है. पुलिस सभी एंगलों से जांच कर रही है और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

"मामला संज्ञान में आया है और पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है. छात्रा ने आत्महत्या की है या नहीं इसकों लेकर भी पता लगाया जा रहा है."-नीतीश कुमार, थानाध्यक्ष, दरीगांव

छात्र मानसिक स्वास्थ्य का रखें खयाल: बिहार बोर्ड के परिणाम घोषित होने के समय में ऐसी घटनाएं चिंता का विषय हैं. शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि परीक्षा के दबाव और नतीजों के बाद छात्रों में बढ़ते अवसाद को लेकर जागरूकता और काउंसलिंग की जरूरत है, ताकि भविष्य में ऐसी दुखद घटनाओं को रोका जा सके.

नोट: यदि आप या आपके आस-पास कोई व्यक्ति उदास, निराश या आत्महत्या के विचारों से गुजर रहा है, तो तुरंत मदद लें. बात करना ही पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है. कई लोग अकेले महसूस करते हैं, लेकिन सहायता उपलब्ध है.

हेल्पलाइन से संपर्क करें

भारत में 24 घंटे उपलब्ध प्रमुख हेल्पलाइन: Tele-MANAS: 14416 या 1800-891-4416

KIRAN: 1800-599-0019 (मानसिक स्वास्थ्य सहायता)

ये हेल्पलाइन गोपनीय और निशुल्क हैं.

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