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नोएडा: गहरे गड्ढे में पानी में डूबने से छात्र की मौत, मामले में जांच शुरू

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा में बुधवार को दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. यहां गहरे गड्डे में पानी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई. घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और युवक को पानी से बाहर निकाला गया. वहीं डीसीपी साद मियां खान भी मौके पर पहुंचे. मामला थाना सेक्टर-126 क्षेत्र का है.

मिली जानकारी के अनुसार, गाजियाबाद के इंदिरापुरम का रहने वाला हर्षित भट्ट अपने तीन अन्य साथियों के साथ परीक्षा खत्म होने के बाद पिकनिक मनाने सुपरनोवा के पास एक खाली निर्माण स्थल पर गया था. इस दौरान हर्षित पास में ही भरे गहरे पानी में नहाने के लिए उतरा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यह गड्ढा उसकी जिंदगी का आखिरी पड़ाव साबित होगा. उसको डूबता देख हड़कंप मच गया.

सूचना मिलते ही सेक्टर 126 थाने की पुलिस और डीसीपी साद मियां खान मोके पर पहुंचे, जिसके बाद स्थानीय गोताखोरों की मदद से हर्षित को बाहर निकालकर तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. फिलहाल पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.