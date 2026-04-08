नोएडा: गहरे गड्ढे में पानी में डूबने से छात्र की मौत, मामले में जांच शुरू
बताया गया कि छात्र परीक्षा खत्म होने के बाद पिकनिक मनाने सुपरनोवा के पास एक खाली निर्माण स्थल पर गया था. पढ़ें क्या है मामला..
Published : April 8, 2026 at 8:21 PM IST|
Updated : April 8, 2026 at 8:32 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा में बुधवार को दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. यहां गहरे गड्डे में पानी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई. घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और युवक को पानी से बाहर निकाला गया. वहीं डीसीपी साद मियां खान भी मौके पर पहुंचे. मामला थाना सेक्टर-126 क्षेत्र का है.
मिली जानकारी के अनुसार, गाजियाबाद के इंदिरापुरम का रहने वाला हर्षित भट्ट अपने तीन अन्य साथियों के साथ परीक्षा खत्म होने के बाद पिकनिक मनाने सुपरनोवा के पास एक खाली निर्माण स्थल पर गया था. इस दौरान हर्षित पास में ही भरे गहरे पानी में नहाने के लिए उतरा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यह गड्ढा उसकी जिंदगी का आखिरी पड़ाव साबित होगा. उसको डूबता देख हड़कंप मच गया.
Noida, Uttar Pradesh: A major incident occurred near the Supernova building in Sector 94, Noida, where students celebrating a picnic after exams entered the water and drowned. Two students were rescued, while one student died pic.twitter.com/qrRVgoZYge— IANS (@ians_india) April 8, 2026
सूचना मिलते ही सेक्टर 126 थाने की पुलिस और डीसीपी साद मियां खान मोके पर पहुंचे, जिसके बाद स्थानीय गोताखोरों की मदद से हर्षित को बाहर निकालकर तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. फिलहाल पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
मामले में जांच शुरू: डीसीपी नोएडा साद मियां खान ने बताया कि थाना सेक्टर-126 क्षेत्र के अंतर्गत एक निजी यूनिवर्सिटी के चार छात्र परीक्षा समाप्त होने के उपरांत सुपरनोवा के पास स्थित एक खाली पड़े पुराने निर्माण स्थल पर पार्टी/पिकनिक करने गए थे, जहां पर पार्टी के दौरान एक छात्र हर्षित भट्ट निवासी इंदिरापुरम, गाजियाबाद पास में भरे हुए पानी में नहाने के लिए उतर गया. नहाने के दौरान अचानक वो पानी में डूबने लगा. उसके साथी ने यह सूचना डॉयल-112 पर दी, जिसके बाद पीआरवी कर्मी व थाना सेक्टर-126 पुलिस स्थानीय गोताखोरों की व्यवस्था करते हुए मौके पर पहुंची और हर्षित भट्ट को पानी से बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टर ने हर्षित को मृत घोषित कर दिया है. छात्र को बचाने के प्रयास में पानी में उतरे उसके साथियों का भी सकुशल 'रेस्क्यू' किया गया है, जिनकी स्थिति सामान्य है. घटना के संबंध में सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.
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