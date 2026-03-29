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जानलेवा है रील्स और सेल्फी का चक्कर! करंट की चपेट में आकर छात्र की गई जान

बोकारो में रील्स बनाने के चक्कर में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से एक छात्र की मौत हो गयी.

Student Died After Coming into Contact with High Tension Wires While Making Reels in Bokaro
बोकारो जनरल अस्पताल परिसर में पुलिस पदाधिकारी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 29, 2026 at 11:10 PM IST

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बोकारोः आज युवाओं में रील्स बनाने का क्रेज है जो इनके लिए जानलेवा साबित हो रहा है. रील्स और सेल्फी के चक्कर में बोकारो में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. जहां हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है.

ये घटना बोकारो रेलवे गुड्स शेड के हंप यार्ड की है, जहां निजी स्कूल के सात छात्र रील्स और सेल्फी बनाने पहुंचे थे. इसी दौरान एक छात्र अभिमन्यु चटर्जी सेल्फी लेने के लिए ऊपर चढ़ गया और 25 हजार वोल्ट के हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया. उसे बचाने के लिए आगे बढ़े उसके साथी कौशिक शर्मा भी करंट की चपेट में आ गया. ये हादसा इतना भयानक था कि कौशिक शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अभिमन्यु बनर्जी गंभीर रूप से झुलस गया.

इस घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आरपीएफ की टीम ने तुरंत दोनों को बोकारो जनरल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने कौशिक शर्मा को मृत घोषित कर दिया, जबकि अभिमन्यु का इलाज जारी है. इस घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है.

इस मामले को लेकर आरपीएफ एसआई अरुणा उरांव ने बताया कि टोटल सास छात्र घूमने आए हुए थे उसमें एक टावर पर चढ़ा जिससे उसे बिजली का 25000 वोल्ट का झटका लगा जिसे बचाने के लिए जो दूसरा बच्चा दौड़ा. इसी क्रम में उसे भी झटका लगा और दोनों वहीं गिर गए. पुलिस लोगों की सूचना पाकर तत्काल वहां से उठाकर बोकारो जनरल अस्पताल पहुंचाया. इसी बीच एक छात्र की मौत हो गयी, दूसरा बच्चा अभी अंडर ट्रीटमेंट है.

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हाईटेंशन तार से छात्र की मौत
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BOKARO
REELS IN HUMP YARD
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