ETV Bharat / state

वज्रपात से छात्र की मौत, बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे था खड़ा

बोकारो में एक छात्र बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़ा था, तभी अचानक वज्रपात की घटना हुई.

STUDENT DIES AFTER LIGHTNING
अस्पताल में मौजूद मृतक के परिजन (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 30, 2026 at 10:23 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बोकारो: सिटी थाना क्षेत्र बोकारो हवाई अड्डा के समीप वज्रपात की चपेट में आने से 19 वर्षीय छात्र आलोक कुमार तुरी की मौत हो गई. मृतक सेक्टर-1सी, क्वार्टर नंबर 1074 के सेमी परमानेंट का निवासी था. जानकारी के अनुसार, घटना के समय बारिश शुरू होने पर आलोक बचाव के लिए एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया. इसी दौरान अचानक वज्रपात हुआ और वह उसकी चपेट में आ गया. गंभीर अवस्था में परिजन उसे तत्काल सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

घटना को लेकर थाना प्रभारी ने दी जानकारी

परिजनों ने बताया कि आलोक यह कहकर घर से निकला था कि वह अपनी मौसी से मिलने जा रहा है. किसी को अंदाजा नहीं था कि यह उसकी आखिरी यात्रा साबित होगी. मामले में सिटी थाना प्रभारी सुदामा दास ने कहा कि घटना की जानकारी मिली है. प्राकृतिक आपदा के कारण मौत हुई है. अननेचुरल डेट का मामला बनता है. मामले में परिजन को नियमानुसार सरकारी मुआवजा मिलेगा.

जानकारी देते परिजन (ईटीवी भारत)

घटना के बाद सदमे में परिवार

इस हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है. आलोक के पिता लक्ष्मण तुरी, जो एडीएम बिल्डिंग परिसर में एक छोटी चाय दुकान चलाते हैं, बेटे की मौत से गहरे सदमे में हैं. वहीं सदर अस्पताल में मां का रो रोकर बुरा हाल है. इस हृदयविदारक घटना ने पूरे परिवार और आसपास के लोगों को झकझोर कर रख दिया. इधर मृतक आलोक के पिता का कहना है वे मैट्रिक की परीक्षा पास किया था और आगे नामांकन के लिए बोले थे.

ये भी पढ़ें: आसमानी कहर ने ली महिला की जान, तीन अन्य घायल

रांची के सोनाहातू में वज्रपात से फॉरेस्ट गार्ड की मौत, दो वनकर्मी घायल

लातेहार में आसमानी कहर: दो अलग-अलग स्थानों में वज्रपात से युवती और 11 पशुओं की मौत

TAGGED:

बारिश में वज्रपात की घटना
LIGHTNING STRIKE INCIDENT
वज्रपात से छात्र की मौत
BOKARO
STUDENT DIES AFTER LIGHTNING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.