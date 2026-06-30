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वज्रपात से छात्र की मौत, बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे था खड़ा

बोकारो: सिटी थाना क्षेत्र बोकारो हवाई अड्डा के समीप वज्रपात की चपेट में आने से 19 वर्षीय छात्र आलोक कुमार तुरी की मौत हो गई. मृतक सेक्टर-1सी, क्वार्टर नंबर 1074 के सेमी परमानेंट का निवासी था. जानकारी के अनुसार, घटना के समय बारिश शुरू होने पर आलोक बचाव के लिए एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया. इसी दौरान अचानक वज्रपात हुआ और वह उसकी चपेट में आ गया. गंभीर अवस्था में परिजन उसे तत्काल सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

घटना को लेकर थाना प्रभारी ने दी जानकारी

परिजनों ने बताया कि आलोक यह कहकर घर से निकला था कि वह अपनी मौसी से मिलने जा रहा है. किसी को अंदाजा नहीं था कि यह उसकी आखिरी यात्रा साबित होगी. मामले में सिटी थाना प्रभारी सुदामा दास ने कहा कि घटना की जानकारी मिली है. प्राकृतिक आपदा के कारण मौत हुई है. अननेचुरल डेट का मामला बनता है. मामले में परिजन को नियमानुसार सरकारी मुआवजा मिलेगा.