महिलाओं की समस्या दूर करने छात्रा का इनोवेशन, सोलर सेनिटेशन किट को मिली राष्ट्रीय स्तर पर सराहना
सूरजपुर की छात्रा का इनोवेशन महिलाओं के सेनिटेशन की समस्या को दूर कर सकता है. इस अविष्कार की हर ओर सराहना हो रही है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 17, 2026 at 7:30 PM IST
सूरजपुर : यदि मन के अंदर कुछ कर गुजरने की चाह हो तो हर मुश्किल चीज को आसान किया जा सकता है.ऐसा ही कारनामा कर दिखाया है एक स्कूली छात्रा ने.इस स्कूली छात्रा की मेहनत की तारीफ आज हर जगह हो रही है. कक्षा 11वीं की छात्रा ने महिलाओं की समस्याओं को देखते हुए एक ऐसे मशीन का निर्माण किया जो महिलाओं के मुश्किल दिनों में समाधान बनेगा.
जीवाणुमुक्त करने वाली मशीन
सूरजपुर के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल करवां की 11वीं कक्षा की छात्रा गीता सिंह ने नई शिक्षा नीति के तहत नवाचार और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया है. छात्रा ने नवाचार का इस्तेमाल करके सोलर सेनिटेशन किट मॉडल तैयार किया है. इस मॉडल का उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता को बेहतर बनाना है.
कहां हो सकता है इस्तेमाल ?
इस सोलर सेनिटेशन किट का इस्तेमाल सेनेटरी पैड और अन्य उपयोगी कपड़ों को इस्तेमाल से पूर्व जीवाणुमुक्त करने के लिए किया जाता है.सौर ऊर्जा आधारित ये उपकरण बैक्टीरिया को नष्ट कर संक्रमण की संभावनाओं को कम करने में सहायक है. विशेष रूप से माहवारी एवं प्रसव के दौरान महिलाओं के लिए यह नवाचार अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है. छात्रा गीता सिंह ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को स्वच्छता संबंधी अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है.
एक छात्रा और महिला होने के नाते मैंने इस समस्या को नजदीक से देखा. इसके समाधान के लिए यह मॉडल विकसित किया. इस मॉडल को राज्य स्तर पर द्वितीय स्थान मिला है.वहीं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भी इस मॉडल ने द्वितीय स्थान हासिल कर विशेष पहचान बनाई है-गीता सिंह,छात्रा
सेनिटेशन आज सबसे बड़ी जरुरत
वहीं छात्रा के इनोवशन को लेकर स्कूल की शिक्षिका ने कहा कि उनका ये मानना है कि आज भी गांव में कई महिलाएं सेनिटेशन की समस्या से जूझ रही है. हमारे स्कूल में एक मॉडल था जिसे हमने कोरोना काल के दौरान सैनिटेशन के लिए बनाया था.हमने सोचा क्यों ना इसे ही डेवलप करके सेनिटेशन जैसी समस्या का समाधान ढूंढा जाए.इसके बाद हम लोगों ने यूवी रेज और सोलर पैनल की मदद से बॉक्स बनाया.इसमें कपड़ों को रखा.इस दौरान कपड़ों को लैब में ले जाकर चेक किया गया कि ये सैनिटाइज हो रहा है या नहीं.जब हमें पूरी तरह से तसल्ली हो गई तो फिर इस मॉडल को दूसरों को दिखाया. अब हमारे इस नवाचार में अन्य राज्यों की भी रुचि बढ़ रही है.
कर्नाटक और अन्य तीन राज्यों सहित रायपुर के एक विद्यालय ने इस मॉडल को अपने यहां स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की है, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं - डॉ.निशा सिंह, व्याख्याता
छात्रा की मेहनत, लगन और शिक्षकों के मार्गदर्शन से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण अविष्कार किया गया है.इसका परिणाम भी गीता सिंह को मिल रहा है. अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि शासन और प्रशासन गीता के इस माडल को लेकर क्या कुछ पहल करती है.क्योंकि यदि शासन और प्रशासन चाह ले तो इस मशीन के जरिए दुर्गम इलाके में रहने वाली महिलाओं को सेनिटेशन का लाभ मिल सकता है.
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