स्कूल में सर्पदंश से छात्र की मौत का मामला; हेडमास्टर समेत दो सस्पेंड, शिक्षामित्र को भी हटाया गया
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि विद्यालय के प्रधानाचार्य और सफाईकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 6, 2026 at 5:40 PM IST
बाराबंकी : जिले के प्राथमिक विद्यालय सहावर में छात्र की विषैले जीव के काटने से मौत के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. जांच के बाद विद्यालय के प्रधानाध्यापक और सफाईकर्मी को निलंबित कर दिया गया है. इसके साथ ही एक शिक्षामित्र को वहां से हटाते हुए दूसरे स्कूल से अटैच किया गया है. टीम की ओर से जिलाधिकारी को सौंपी गई जांच रिपोर्ट के बाद यह कार्रवाई की गई है.
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी नवीन कुमार पाठक ने बताया कि विद्यालय के प्रधानाचार्य सुरेंद्र कुमार और सफाईकर्मी रामनरेश को सस्पेंड कर दिया गया है. इसके अलावा शिक्षामित्र को दूसरे विद्यालय से अटैच कर दिया गया है.
बताते चलें कि हैदरगढ़ कोतवाली के पूरे बढ़इन मजरे सहावर निवासी अशोक राजपूत का 08 वर्षीय पुत्र अंशू राजपूत ब्लॉक त्रिवेदीगंज के प्राथमिक विद्यालय सहावर प्रथम में कक्षा 03 में पढ़ता था. सोमवार 27 जुलाई को भी अंशू स्कूल गया था. इसी दौरान जब अंशू विद्यालय के शौचालय गया था तो वहां से लौटते समय उसे सांप ने काट लिया.
छात्र ने स्कूल में मौजूद शिक्षामित्र को यह बात बताई. आरोप है कि इस दौरान छात्र के उपचार की न तो कोई व्यवस्था हुई और न ही उसे एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवाया गया. पिता अशोक राजपूत के मुताबिक, उन्हें डेढ़ बजे सूचना मिली तो वह विद्यालय पहुंचे, जहां उनका पुत्र अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था और उसके मुंह से झाग निकल रहा था.
परिजन बच्चे को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैदरगढ़ पहुंचे थे, जहां ईएमओ ने छात्र को मृत घोषित कर दिया था. छात्र की मौत की सूचना मिलते ही तमाम ग्रामीण अस्पताल पहुंच गए थे और प्रदर्शन करते हुए शिक्षकों और शिक्षामित्र के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी.
परिजनों ने आरोप लगाया था कि जानबूझकर उनके बच्चे को मौत के मुंह मे ढकेला गया. ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि विद्यालय में झाड़ियां लगी हुई हैं, जिसे समय पर साफ नहीं कराया गया. घटना के बाद साफ-सफाई शुरू हुई. इसके अलावा घटना के वक्त केवल शिक्षामित्र ही मौजूद थीं, जबकि विद्यालय में शिक्षामित्र समेत 04 शिक्षक तैनात हैं.
परिजनों का आरोप था कि विद्यालय के शिक्षकों द्वारा अगर समय से छात्र को अस्पताल पहुंचाया गया होता तो शायद जान बच सकती थी. मामले की गम्भीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने एडीएम न्यायिक के नेतृत्व में तीन सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित की थी. जांच कमेटी की ओर से जिलाधिकारी को सौंपी गई जांच के बाद कार्यवाही की गई.
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