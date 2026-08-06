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स्कूल में सर्पदंश से छात्र की मौत का मामला; हेडमास्टर समेत दो सस्पेंड, शिक्षामित्र को भी हटाया गया

बाराबंकी : जिले के प्राथमिक विद्यालय सहावर में छात्र की विषैले जीव के काटने से मौत के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. जांच के बाद विद्यालय के प्रधानाध्यापक और सफाईकर्मी को निलंबित कर दिया गया है. इसके साथ ही एक शिक्षामित्र को वहां से हटाते हुए दूसरे स्कूल से अटैच किया गया है. टीम की ओर से जिलाधिकारी को सौंपी गई जांच रिपोर्ट के बाद यह कार्रवाई की गई है.

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी नवीन कुमार पाठक ने बताया कि विद्यालय के प्रधानाचार्य सुरेंद्र कुमार और सफाईकर्मी रामनरेश को सस्पेंड कर दिया गया है. इसके अलावा शिक्षामित्र को दूसरे विद्यालय से अटैच कर दिया गया है.





बताते चलें कि हैदरगढ़ कोतवाली के पूरे बढ़इन मजरे सहावर निवासी अशोक राजपूत का 08 वर्षीय पुत्र अंशू राजपूत ब्लॉक त्रिवेदीगंज के प्राथमिक विद्यालय सहावर प्रथम में कक्षा 03 में पढ़ता था. सोमवार 27 जुलाई को भी अंशू स्कूल गया था. इसी दौरान जब अंशू विद्यालय के शौचालय गया था तो वहां से लौटते समय उसे सांप ने काट लिया.

छात्र ने स्कूल में मौजूद शिक्षामित्र को यह बात बताई. आरोप है कि इस दौरान छात्र के उपचार की न तो कोई व्यवस्था हुई और न ही उसे एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवाया गया. पिता अशोक राजपूत के मुताबिक, उन्हें डेढ़ बजे सूचना मिली तो वह विद्यालय पहुंचे, जहां उनका पुत्र अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था और उसके मुंह से झाग निकल रहा था.