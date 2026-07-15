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गुमला में सीएचसी की लापरवाही से छात्रा की मौत, परिजन बोले- न एंबुलेंस मिला न ऑक्सीजन

गुमला में एक छात्रा की मौत हो गई. परिजनों ने इसके लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लापरवाही का आरोप लगाया है.

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एम्बुलेंस को ठीक करते चालक (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 15, 2026 at 2:21 PM IST

3 Min Read
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गुमला: जिले के चैनपुर प्रखंड के ग्रामीण इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और दावों की पोल खोलती एक बेहद संवेदनहीन और दर्दनाक तस्वीर चैनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से सामने आई है. अस्पताल प्रबंधन की घोर लापरवाही, समय पर एम्बुलेंस और ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण 9वीं कक्षा की छात्रा शिवानी कुमारी की मौत हो गई. इस घटना के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और स्थानीय लोगों में स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ भारी आक्रोश है.

स्कूल जाने के दौरान अचानक बिगड़ी थी तबीयत

मिली जानकारी के अनुसार, चैनपुर प्रेमनगर निवासी राजकुमार लोहरा की बेटी शिवानी कुमारी उम्र लगभग 15 वर्ष सुबह रोजाना की तरह स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी. स्कूल यूनिफॉर्म पहनने के दौरान अचानक उसके सिर में तेज दर्द शुरू हुआ. शिवानी दर्द से चिल्लाने लगी और उसे लगातार उल्टियां होने लगी. बेटी की हालत बिगड़ता देख लाचार माता-पिता और परिजन उसे आनन-फानन में तुरंत चैनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे.

मामले की जानकारी देते मृतक के पिता (ETV BHARAT)

एम्बुलेंस की नहीं मिली सुविधा: परिजन

छात्रा के पिता राजकुमार लोहरा ने बताया कि अस्पताल पहुंचने पर किसी भी डॉक्टर या स्वास्थ्यकर्मी ने उनकी बेटी को नहीं देखा और सीधे सदर अस्पताल गुमला रेफर कर दिया. जब शिवानी की स्थिति और नाजुक होने लगी तो परिजनों ने डॉक्टरों से गुमला या रांची ले जाने के लिए तत्काल सरकारी एम्बुलेंस उपलब्ध कराने की गुहार लगाई. लेकिन संवेदनहीनता की हद तब पार हो गई जब अस्पताल प्रबंधन ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि एम्बुलेंस खराब है, स्टार्ट नहीं हो रहा है.

पिकअप वैन में ले जाना पड़ा अस्पताल

बेबस परिजन करीब एक से दो घंटे तक अस्पताल परिसर में ही एम्बुलेंस के लिए तड़पते रहे, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिली. फिर मजबूर पिता ने खुद एक निजी पिकअप वैन का इंतजाम किया. हैरानी की बात यह रही कि मरीज की बेहद नाजुक स्थिति को जानते हुए भी चैनपुर अस्पताल प्रबंधन ने वैन में ऑक्सीजन तक की व्यवस्था नहीं कराई. परिजन शिवानी को पिकअप वैन में लेकर किसी तरह गुमला सदर अस्पताल पहुंचे. वहां भी डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया. गुमला टाउन से निकलते ही रास्ते में शिवानी ने दम तोड़ दिया.

अस्पताल की लापरवाही से बच्ची की मौत हुई है: परिजन

वहीं, छात्रा की मां राजमुनी देवी का कहना है उनकी बेटी सुबह ठीक-ठाक थी. खाना खाकर स्कूल के लिए तैयार हो रही थी कि अचानक सिर दर्द हुआ और वह उल्टी करने लगी. अस्पताल ले जाने पर न डॉक्टर ने देखा, न एम्बुलेंस मिला और न ही ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई. सरकारी अस्पताल की लापरवाही ने मेरी बच्ची की जान ले ली.

मामले की जांच करने के आश्वासन दिए हैं. एंबुलेंस 108 सेवा झारखंड सरकार द्वारा प्रदत्त की गई है. वह हमारे अंदर में नहीं आता है: शंभू चौधरी, गुमला सिविल सर्जन

घटना के बाद चैनपुर के लोगों में अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ गहरा रोष है. ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों से इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने तथा लापरवाही बरतने वाले दोषी डॉक्टरों और कर्मियों के खिलाफ तत्काल सख्त कानूनी व प्रशासनिक कार्रवाई करने की मांग की है.

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