गणतंत्र दिवस पर छात्र ने उठाया आत्मघाती कदम, प्राचार्य और शिक्षक पर गंभीर आरोप, प्रबंधन ने स्कूल से निकाला

जो नोट पुलिस ने बरामद किया है उसमें छात्र ने निजी स्कूल के शिक्षकों पर मानसिक रुप से प्रताड़ित करने की बात लिखी है. छात्र की माने तो उसे पिछले दो साल से परेशान किया जा रहा था. 11वीं कक्षा में छात्र का पेपर अच्छा बनने के बाद भी 2 विषय में सप्लीमेंट्री किया गया.जब छात्र ने दोबारा कॉपी चेक करने की मांग की तो इस मांग को भी ठुकरा दिया.इससे क्षुब्ध होकर छात्र ने दूसरे स्कूल में एडमिशन लिया.लेकिन इसके बाद भी पुराने स्कूल के प्राचार्य और शिक्षक उसके बारे में दूसरे छात्रों से अनर्गल बातें करते थे. कमलेश की बहन ने आरोप लगाया कि न्यू वोको पब्लिक स्कूल प्रबंधन ने प्लांट के ही बच्चों को स्कूल में पढ़ाने की नीयत रखते हैं.भूविस्थापितों और बाहरी बच्चों को प्रताड़ित करके स्कूल से बाहर करने का प्रयास किया जाता है.

जांजगीर चांपा : स्कूली छात्रों का मन कितना भावुक होता है,इसकी बानगी जांजगीर चांपा के आरसमेटा गांव में देखने को मिली.जहां एक तरफ गांव गणतंत्र दिवस की खुशियों में डूबा था,वहीं दूसरी तरफ 12वीं में पढ़ने वाले एक छात्र ने मौत को गले लगा लिया. छात्र ने आत्मघाती कदम उठाने की जानकारी जब परिजनों को मिली तो दुखों का पहाड़ टूट गया. परिजनों ने इस घटना की सूचना मुलमुला थाने में दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छात्र के शव को कब्जे में लिया. इस दौरान तलाशी लेने पर एक सात पेज का नोट भी बरामद हुआ.इस नोट में छात्र ने अपनी मौत का जिम्मेदार प्राइवेट स्कूल के प्राचार्य और शिक्षक पर लगाया है. जब इस बात की जानकारी परिजनों को लगी तो उन्होंने छात्र के शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया. परिजन और ग्रामीण संबंधित स्कूल के प्राचार्य और शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं.

मेरे बेटे को दो विषय में फेल कर दिया गया था.इसके बाद उसने स्कूल छोड़कर मस्तूरी में पढ़ने की बात कही.जब हम लोग उसका रिपोर्ट कार्ड लेने गए तो शिक्षकों ने कहा कि हमने दे दिया है.जब हमने ढूंढवाया तो वहीं पर रिपोर्ट कार्ड मिला.इसके बाद जो रिपोर्ट कार्ड दिए थे,उसमें भी डुप्लीकेट साइन करके दे दिए थे- नारायण प्रसाद जायसवाल,छात्र के पिता

परिजनों के हंगामे के बाद आरोपियों पर एक्शन

मौत के बाद परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया. इस दौरान परिजनों ने आरोपी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की.साथ ही साथ ग्रामीणों ने प्रशासन से उचित मुआवजा और नौकरी की मांग की.चक्का जाम को समाप्त कराने के लिए मुलमुला पुलिस और तहसीलदार मौके मे पहुंचे और लोगों को समझाईश दी. शाम 4 बजे न्यू वोको प्रबंधन ने स्कूल के प्राचार्य सुमंतो विश्वास और इकोनॉमी शिक्षक अनुपम पाल के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सेवा के पृथक किया. साथ ही साथ प्रबंधन ने दोषी शिक्षकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है. प्लांट प्रबंधन के इस कार्रवाई के बाद चक्का जाम समाप्त किया गया. शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पामगढ़ भेजा गया.

छात्र ने आत्मघाती कदम उठाया है.इसके बाद शव को सड़क पर रखकर परिजन प्रदर्शन कर रहे थे.मौत के कारणों की जांच पुलिस कर रही है.जल्द ही मामले का निपटारा कर लिया जाएगा- यदुमणि सिदार,एसडीओपी

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

12वीं के छात्र के इस आत्मघाती कदम के बाद परिवार पूरी तरह से टूट चुका है. छात्र पर जो भी कुछ बीत रहा था यदि उसने सारी बातें अपने परिवार से साझा की होती तो शायद कोई हल जरुर निकलता. लेकिन कमलेश के दिमाग ने ऐसा कदम उठाया जो उसे सही लग रहा था. छात्र का मानसिक संतुलन इतना बिगड़ चुका था कि उसने आत्मघाती कदम उठा लिया.लेकिन आत्मघाती कदम उठाना किसी भी परेशानी का हल नही है.

