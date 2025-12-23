ETV Bharat / state

प्रोफेसर पर प्रताड़ना का आरोप लगाकर छात्रा ने काटा हाथ, यूनिवर्सिटी ने बिठाई जांच, पुलिस के पास पहुंचा मामला

पलामूः जिले के योध सिंह नामधारी महिला कॉलेज के एक प्रोफेसर पर छात्रा ने प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए अपना हाथ काट लिया है. छात्रा महिला कॉलेज में पीजी की पढ़ाई कर रही है. डालटनगंज रेलवे स्टेशन के पास मंगलवार को छात्रा ने अपना हाथ काटा है. घटना की जानकारी मिलने के बाद महिला थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रा का रेस्क्यू किया है.

छात्रा ने कॉलेज के एक प्रोफेसर पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए महिला थाना को आवेदन दिया है. महिला थाना की पुलिस पूरे मामले में जांच के लिए महिला कॉलेज भी गई थी.

दरअसल, छात्रा योध सिंह नामधारी महिला कॉलेज से पीजी कर रही है. छात्र का आरोप है कि वह ऑटो भाड़ा लगाकर कॉलेज में पढ़ाई करने जाती है, लेकिन प्रोफेसर उनकी क्लास नहीं लेते हैं.

इस मामले की उसने कुलपति से शिकायत की थी. छात्रा का आरोप है कि शिकायत करने के बाद महिला प्रोफेसर के द्वारा उसे प्रताड़ित किया जा रहा है. छात्रा को क्लास करने नहीं दिया जा रहा था. इससे परेशान होकर छात्रा मंगलवार को डालटनगंज रेलवे स्टेशन पहुंची और वहीं उसने अपने हाथ को काट लिया.

यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने प्रिंसिपल से मांगी रिपोर्ट

इधर, छात्रा की शिकायत के बाद यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने कॉलेज के डीएसडब्ल्यू और प्रिंसिपल से जांच रिपोर्ट भी मांगी है.इस संबंध में नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह ने बताया पूरे मामले में डीएसडब्ल्यू एवं प्रिंसिपल से रिपोर्ट मांगी गई है. फिलहाल वह बाहर हैं. पूरे मामले में जांच चल रही है.

टाउन महिला थाना प्रभारी ने की पुष्टि