प्रोफेसर पर प्रताड़ना का आरोप लगाकर छात्रा ने काटा हाथ, यूनिवर्सिटी ने बिठाई जांच, पुलिस के पास पहुंचा मामला
पलामू में छात्रा ने अपना हाथ काटा है. छात्रा ने प्रोफेसर पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है.
Published : December 23, 2025 at 8:03 PM IST
पलामूः जिले के योध सिंह नामधारी महिला कॉलेज के एक प्रोफेसर पर छात्रा ने प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए अपना हाथ काट लिया है. छात्रा महिला कॉलेज में पीजी की पढ़ाई कर रही है. डालटनगंज रेलवे स्टेशन के पास मंगलवार को छात्रा ने अपना हाथ काटा है. घटना की जानकारी मिलने के बाद महिला थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रा का रेस्क्यू किया है.
छात्रा ने कॉलेज के एक प्रोफेसर पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए महिला थाना को आवेदन दिया है. महिला थाना की पुलिस पूरे मामले में जांच के लिए महिला कॉलेज भी गई थी.
दरअसल, छात्रा योध सिंह नामधारी महिला कॉलेज से पीजी कर रही है. छात्र का आरोप है कि वह ऑटो भाड़ा लगाकर कॉलेज में पढ़ाई करने जाती है, लेकिन प्रोफेसर उनकी क्लास नहीं लेते हैं.
इस मामले की उसने कुलपति से शिकायत की थी. छात्रा का आरोप है कि शिकायत करने के बाद महिला प्रोफेसर के द्वारा उसे प्रताड़ित किया जा रहा है. छात्रा को क्लास करने नहीं दिया जा रहा था. इससे परेशान होकर छात्रा मंगलवार को डालटनगंज रेलवे स्टेशन पहुंची और वहीं उसने अपने हाथ को काट लिया.
यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने प्रिंसिपल से मांगी रिपोर्ट
इधर, छात्रा की शिकायत के बाद यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने कॉलेज के डीएसडब्ल्यू और प्रिंसिपल से जांच रिपोर्ट भी मांगी है.इस संबंध में नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह ने बताया पूरे मामले में डीएसडब्ल्यू एवं प्रिंसिपल से रिपोर्ट मांगी गई है. फिलहाल वह बाहर हैं. पूरे मामले में जांच चल रही है.
टाउन महिला थाना प्रभारी ने की पुष्टि
वहीं टाउन महिला थाना प्रभारी रूपा बाखला ने बताया कि छात्रा का एक प्रोफेसर के साथ विवाद का मामला सामने आया है. छात्र के हाथ में जख्म है. उसने बताया है कि प्रोफेसर से परेशान होकर उसने हाथ को काट लिया था. थाना प्रभारी ने बताया कि पूरे मामले में जांच की जा रही है.
दरअसल, पुलिस पूरे मामले में जांच के लिए महिला कॉलेज भी गई थी, लेकिन जिस प्रोफेसर पर आरोप लगा है वह छुट्टी पर हैं. इस कारण प्रोफेसर से पूछताछ नहीं हो सकी.
