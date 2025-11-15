ETV Bharat / state

अनूठा सोलर ट्रैकिंग सिस्टम; सूरज के साथ घूमेगा सोलर पैनल, ऑपरेट करने के लिए नहीं पड़ेगी किसी की जरूरत

मेरठ में आयोजित विज्ञान मेले में राजस्थान के छात्र ने खास मॉडल बनाया है. जिसे काफी सराहा जा रहा है.

डायरेक्शन बदलने वाला सोलर पैनल.
डायरेक्शन बदलने वाला सोलर पैनल. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 15, 2025 at 10:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मेरठ : बाल भारती की तरफ से आयोजित 23वें अखिल भारतीय विज्ञान मेले में देशभर से होनहार छात्र पहुंचे हैं. राजस्थान के जोधपुर से आये कक्षा 11वीं के छात्र गणेश ने एक ऐसा प्रोटोटाइप तैयार किया है जो कि न सिर्फ सौर ऊर्जा को एकत्र करेगा, बल्कि सूर्य के साथ दिशा भी बदलेगा. यानी जैसे-जैसे सूर्य अपनी दिशा बदलेगा, सोलर उसी डायरेक्शन में घूमेगा. आइए जानते हैं खास मॉडल के बारे में...

गणेश जाखड़ जोधपुर के हनुमंत आदर्श विद्या मंदिर का छात्र है. गणेश ने ऐसा अनूठा सोलर ट्रैकिंग सिस्टम बनाया है जिसको ऑपरेटर करने के लिए किसी भी तरह की अन्य ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. सोलर पैनल की प्लेट्स खुद ही सूरज के साथ घूमती रहेंगी. सोलर ट्रैकिंग सिस्टम के जरिये किसी भी तरह की अतिरिक्त मैन पावर की या उस पैनल को ऑपरेटर करने के लिए किसी को लगाने की जरूरत नहीं होगी.

छात्र ने बनाया अनूठा सोलर ट्रैकिंग सिस्टम. (Video Credit; ETV Bharat)

प्रोजेक्ट को सराहा गया : गणेश बताते हैं, जिला स्तर पर मॉडल चयनित किया गया, उसके बाद मंडल स्तर पर और फिर राजस्थान में प्रदेश स्तर पर उनके इस प्रोटोटाइप को चुना गया. जब उन्हें मेरठ में आयोजित अखिल भारतीय विज्ञान प्रदर्शनी में आने का मौका मिला. यहां उनके इस प्रोजेक्ट को काफी सराहा जा रहा है.

जोधपुर के रहने वाले गणेश ने बनाया सोलर ट्रैकिंग सिस्टम.
जोधपुर के रहने वाले गणेश ने बनाया सोलर ट्रैकिंग सिस्टम. (Photo Credit; ETV Bharat)

डॉक्टर बनना सपना : गणेश ने बताया, सोलर ट्रैकिंग सिस्टम उनका खुद का सोचा हुआ आइडिया है, इस प्रोजेक्ट के अंदर दो एलडीआर मॉड्यूल होते हैं जो कि इस सोलर पैनल को सूर्य की दिशा की ओर रोटेट करने का काम करते हैं. अभी इसे और अपग्रेड करने के लिए वे काम करेंगे. गणेश ने कहा, भविष्य में डॉक्टर बनना चाहता हूं, लेकिन विज्ञान विषय बहुत ही पसंद है. इसीलिए ये खास प्रोटोटाइप तैयार किया है.

साबित होगा बेहद उपयोगी : बाल भारती के जिलाध्यक्ष अश्वनी गुप्ता ने बताया कि राजस्थान के गणेश ने जो विशेष सोलर ट्रैकिंग सिस्टम का प्रोटोटाइप बनाया है ये बेहद ही उपयोगी साबित हो सकता है. अक्सर देखा जाता है कि जब कहीं सोलर एनर्जी के पैनल लगे होते हैं तो वहां सबसे बड़ा चैलेंज सूर्य की किरणों को लेकर होता है.

सूर्य की किरणों के साथ सोलर पैनल का डायरेक्शन बदलता रहेगा.
सूर्य की किरणों के साथ सोलर पैनल का डायरेक्शन बदलता रहेगा. (Photo Credit; ETV Bharat)

नए-नए प्रयोग से हो रहे बड़े बदलाव : उन्होंने बताया कि काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त मेरठ में अपने हुनर का प्रदर्शन करने आए हैं. ऐसे बच्चों की पॉजिटिव सोच और चिंतन मनन का ही परिणाम है कि नए-नए प्रयोग समाज में बड़े बदलाव ला रहे हैं. प्रसिद्ध वैज्ञानिक दीपक शर्मा ने कहा कि निश्चित ही छात्र गणेश का जो प्रोटोटाइप है ये बेहद ही कारगर साबित होगा.

यह भी पढ़ें : लखीमपुर में गुजरात ATS का छापा, गिरफ्तार संदिग्ध के घर की ली तलाशी, परिजनों से पूछताछ की, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

TAGGED:

SOLAR TRACKING SYSTEM
MEERUT SCIENCE FAIR
MEERUT NEWS
सूरज के साथ घूमेगा सोलर पैनल
SOLAR TRACKING SYSTEM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कमाल है बाबूजी: बाबा-नानी की म्यूजिक क्लासरूम, कोई डॉक्टर तो कोई डायरेक्टर, चिकरी-चिकरी से लेकर ताक धिना धिन धा में मास्टरी की होड़

स्मार्टफोन की लत बना रही हिंसक; बेटियों की शिकायत लेकर मां-बाप पहुंच रहे राज्य महिला आयोग

क्या आप भी गठिया की समस्या से जूझ रहे? गंभीर मरीजों को दर्द में राहत देगी ये थेरेपी

यूपी में युवाओं को 50 हजार रुपये इनाम पाने का सुनहरा अवसर, जानिए क्या होनी चाहिए योग्यता और कैसे करें अप्लाई?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.