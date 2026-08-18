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मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद CGL समेत कई परीक्षाएं रद्द, विद्यार्थियों को नोटिफिकेशन का इंतजार

रांची: JPPSC-JSSC परीक्षाओं को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच राज्य सरकार की ओर से कई बड़ी घोषणाएं किए जाने के बावजूद जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 17 अगस्त को हुई करीब चार घंटे लंबी आपातकालीन कैबिनेट बैठक में सरकार ने छात्रों की कई प्रमुख मांगों पर निर्णय लेने की घोषणा की.

छात्रों को आधिकारिक नोटिफिकेशन का इंतजार

हालांकि, जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच अब भी सरकार की ओर से जारी होने वाले आधिकारिक नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहा है. मंच का कहना है कि कुछ मुद्दों को लेकर अभी स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है, इसलिए आंदोलन समाप्त करने को लेकर अंतिम फैसला कोर कमेटी की बैठक में लिया जाएगा.

रिफॉर्म्स मंच को आधिकारिक नोटिफिकेशन का इंतजार (Etv Bharat)

नोटिफिकेशन देखने के बाद लेंगे निर्णय

रिफॉर्म्स मंच के प्रवक्ता पीयूष कुमार ने कहा कि सरकार की ओर से लिए गए फैसले महत्वपूर्ण हैं लेकिन मंच फिलहाल इनके आधिकारिक नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहा है. नोटिफिकेशन सामने आने के बाद ही यह साफ हो सकेगा कि सरकार ने किन-किन बिंदुओं पर क्या निर्णय लिया है और उसे किस तरह लागू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इसके बाद मंच की कोर कमेटी की बैठक होगी और आंदोलन की आगे की रणनीति तय की जाएगी.

प्रस्तावित मुख्यमंत्री आवास घेराव पर संशय बरकरार

पीयूष कुमार के मुताबिक, कोर कमेटी की बैठक में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में 20 अगस्त को प्रस्तावित मुख्यमंत्री आवास घेराव भी शामिल है. बैठक में तय किया जाएगा कि सरकार के फैसलों और नोटिफिकेशन की स्थिति को देखते हुए घेराव किया जाएगा या कार्यक्रम में बदलाव किया जाएगा. इसके साथ ही CBI जांच की छात्रों की मांग पर भी एक बार फिर चर्चा होगी. मंच ने साफ किया है कि सरकार से बातचीत के रास्ते अभी बंद नहीं हुए हैं और वह वार्ता के लिए तैयार हैं.

दरअसल, सरकार ने 17 अगस्त के फैसलों में JSSC-CGL परीक्षा और उसकी चयन प्रक्रिया को रद्द करने की घोषणा की है. इसके अलावा विवादित आउटसोर्स एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड यानी TDPL की ओर से 2014 से अब तक आयोजित परीक्षाओं, उनके परिणाम और चयन प्रक्रिया को भी रद्द करने का निर्णय बताया गया है, इससे पहले 14वीं JPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और दो बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला भी सरकार की ओर से लिया जा चुका है.