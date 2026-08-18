मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद CGL समेत कई परीक्षाएं रद्द, विद्यार्थियों को नोटिफिकेशन का इंतजार
जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच अब भी सरकार की ओर से जारी होने वाले आधिकारिक नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहा है.
Published : August 18, 2026 at 7:25 PM IST
रांची: JPPSC-JSSC परीक्षाओं को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच राज्य सरकार की ओर से कई बड़ी घोषणाएं किए जाने के बावजूद जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 17 अगस्त को हुई करीब चार घंटे लंबी आपातकालीन कैबिनेट बैठक में सरकार ने छात्रों की कई प्रमुख मांगों पर निर्णय लेने की घोषणा की.
छात्रों को आधिकारिक नोटिफिकेशन का इंतजार
हालांकि, जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच अब भी सरकार की ओर से जारी होने वाले आधिकारिक नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहा है. मंच का कहना है कि कुछ मुद्दों को लेकर अभी स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है, इसलिए आंदोलन समाप्त करने को लेकर अंतिम फैसला कोर कमेटी की बैठक में लिया जाएगा.
नोटिफिकेशन देखने के बाद लेंगे निर्णय
रिफॉर्म्स मंच के प्रवक्ता पीयूष कुमार ने कहा कि सरकार की ओर से लिए गए फैसले महत्वपूर्ण हैं लेकिन मंच फिलहाल इनके आधिकारिक नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहा है. नोटिफिकेशन सामने आने के बाद ही यह साफ हो सकेगा कि सरकार ने किन-किन बिंदुओं पर क्या निर्णय लिया है और उसे किस तरह लागू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इसके बाद मंच की कोर कमेटी की बैठक होगी और आंदोलन की आगे की रणनीति तय की जाएगी.
प्रस्तावित मुख्यमंत्री आवास घेराव पर संशय बरकरार
पीयूष कुमार के मुताबिक, कोर कमेटी की बैठक में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में 20 अगस्त को प्रस्तावित मुख्यमंत्री आवास घेराव भी शामिल है. बैठक में तय किया जाएगा कि सरकार के फैसलों और नोटिफिकेशन की स्थिति को देखते हुए घेराव किया जाएगा या कार्यक्रम में बदलाव किया जाएगा. इसके साथ ही CBI जांच की छात्रों की मांग पर भी एक बार फिर चर्चा होगी. मंच ने साफ किया है कि सरकार से बातचीत के रास्ते अभी बंद नहीं हुए हैं और वह वार्ता के लिए तैयार हैं.
दरअसल, सरकार ने 17 अगस्त के फैसलों में JSSC-CGL परीक्षा और उसकी चयन प्रक्रिया को रद्द करने की घोषणा की है. इसके अलावा विवादित आउटसोर्स एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड यानी TDPL की ओर से 2014 से अब तक आयोजित परीक्षाओं, उनके परिणाम और चयन प्रक्रिया को भी रद्द करने का निर्णय बताया गया है, इससे पहले 14वीं JPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और दो बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला भी सरकार की ओर से लिया जा चुका है.
2014 से अब तक भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों की जांच कराने की बात
राज्य सरकार ने 2014 से अब तक राज्य में आयोजित भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की जांच कराने की बात भी कही है. इसके लिए CID और SIT के स्तर पर जांच के निर्देश दिए गए हैं. सरकार की ओर से परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए उच्चस्तरीय एग्जाम रिफॉर्म्स कमेटी गठित करने, छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से सुझाव लेने के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने तथा भविष्य की परीक्षाओं को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से आयोजित करने के लिए अकादमिक कैलेंडर तैयार करने जैसे फैसले भी बताए गए हैं.
मूल्यांकन और नोटिफिकेशन के बाद तय किया जाएगा अंतिम रुख
हालांकि, छात्रों की प्रमुख मांगों में शामिल सीबीआई जांच को लेकर अभी सहमति नहीं बनी है. शायद यही वजह है कि सरकार की घोषणाओं के बाद भी रिफॉर्म्स मंच पूरी तरह आंदोलन समाप्त करने के पक्ष में तत्काल निर्णय नहीं ले रहा है. मंच की ओर से कहा गया है कि सरकार के फैसलों का मूल्यांकन करने और आधिकारिक नोटिफिकेशन देखने के बाद ही अंतिम रुख तय किया जाएगा.
आधिकारिक नोटिफिकेशन पर टिकी सभी की निगाहें
फिलहाल जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन जारी है और मंच से जुड़े तीन सदस्य भूख हड़ताल पर हैं. ऐसे में सरकार के फैसलों के बाद आंदोलन का अगला रुख क्या होगा, इस पर सभी की नजर है. कोर कमेटी की बैठक और सरकार के आधिकारिक नोटिफिकेशन के बाद ही साफ होगा कि आंदोलन समाप्त होगा, 20 अगस्त का कार्यक्रम आगे बढ़ेगा या छात्र अपनी मांगों को लेकर आंदोलन को और तेज करेंगे.
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